De evolutie van de rallygame 

Graddus weet zeker dat hij een geweldige rallycoureur zou zijn. Wat, grootspraak van iemand die fysiek nog nét op doel kan staan in z'n bierteam? Kijk maar naar zijn rondetijden in DiRT 4! Of elke andere rallygame die ooit is verschenen...

Ik hoor het mijn rij-instructeur nog zo zeggen: 'Waarom hou je het stuur zo krampachtig vast? En kun je stoppen met voortdurend die kleine correcties? Dit is een personenauto, geen rallywagen!'.

Natuurlijk had hij gelijk. Ik bestuurde de lesauto alsof ik SEGA Rally aan het spelen was. Maar hé: ik was amper 19, zat vol adrenaline en 50 in de bebouwde kom voelde als stilstaan. Ik wilde racen! Gelukkig kon/kan ik mijn ei kwijt op de spelcomputer, en met mij miljoenen andere leunstoelcoureurs. Onze eigen Ed bijvoorbeeld... Al kan die man zelfs een ritje op een driewieler cool maken.

Graadmeter

Maar ik dwaal af. We hadden het immers over games, en SEGA Rally in het bijzonder. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is dit zeker niet de eerste rallygame. Al in 1980 verschijnt Rally-X voor de Atari, dat niet alleen bonusrondes introduceert maar tevens de eerste game ooit is met achtergrondmuziek. Ook spellen als Lombard RAC Rally, Championship Rally en Big Run doen in die periode elk op hun eigen manier een duit in het zakje.

Toch blijft SEGA Rally bijzonder. Deze iconische arcadekast maakte offroad-racen immers mainstream, en is feitelijk nog altijd de graadmeter waarlangs elke rallytitel wordt gelegd. Is de handling net zo soepel? Glijdt je bolide net zo lekker door de bocht? En spat de modder net zo overtuigend tegen de voorruit? Vragen die vandaag de dag nog even actueel zijn als in 1994, tijdens SEGA Rally's release.

Instant-miljonair

SEGA Rally kreeg een aantal sequels. In 1999 verschijnt deel twee, en in 2007 komt de serie naar de Xbox 360 en PS3 met SEGA Rally Revo. Geen van deze titels heeft echter de impact van het origineel. Het geflopte derde deel zorgt er in 2011 zelfs voor dat de reeks voorlopig niet meer terugkeert. Om eerlijk te zijn vind ik dat niet eens erg. Sure, SEGA Rally's legacy is enorm en als ik alle guldens die ik in die kast heb gepleurd terug zou krijgen was ik instant-miljonair, maar verder is de serie gewoon hopeloos verouderd. Ingehaald door de tijd. En vooral door z'n genrebroeders!

Met name eind jaren '90, begin '00 komen er steeds meer rallyracers op de markt. Letterlijk elke ontwikkelaar heeft er wel één: het lijkt wel een hype! Bekende namen zijn V-Rally van Ubisoft (heerlijke handling), Sony's World Rally Championship (gigantische, open omgevingen) en RalliSport Challenge van Microsoft (vooral grafisch erg sterk). Ook het meer sim-gerichte Richard Burns Rally doet het als underdog goed. En dan heb ik het nog niet eens gehad over spellen als Rally Trophy, Pro-Rally en Shox. Poeh.

Maar de absolute rallykoning? De officieuze opvolger van SEGA Rally? Da's de Schot Colin McRae.

Nietsvermoedend publiek

Colin McRae Rally wordt in juli 1998 op een nietsvermoedend publiek afgevuurd en is een instant succes. Niet alleen voor McRae (als relatief anoniem rallycoureurtje is hij ineens de gelijke van Michael Schumacher en Tiger Woods) maar zeker ook voor ontwikkelaar Codemasters. De Britten, op dat moment vooral bekend van het cheat-device Game Genie, afficheren zich in één klap als een van de beste race-ontwikkelaars ter wereld.

De onvermijdelijke sequel heet Colin McRae Rally 2.0 en verschijnt in 2000. Volgens Ed is dit nog steeds de beste racegame ooit. Ook deel drie, de eerste voor de PS2 en Xbox, doet het goed. Colin McRae Rally 04 ligt echter een klein jaar later al in de winkels en dat wordt de Codies niet in dank afgenomen. 'Uitmelkerij' is nog één van de mildere kritiekuitingen. Het vijfde deel kan de negatieve spiraal niet ombuigen; is men Colin McRae moe?

Het antwoord ligt in een korte pauze en een reboot-achtige naamsverandering: met het suffix 'DiRT' wordt de eerste next-gen McRae een ouderwets succes. Het lijkt erop alsof het huwelijk tussen McRae en Codies nog jáááren door kan, maar helaas beslist het lot anders. Op 15 september 2007, een dag na de release van DiRT voor de PS3, stort Colin McRae met zijn privé-helicopter vlakbij zijn huis in Schotland neer. 's Werelds bekendste rallycoureur is op slag dood.

Pure rallyfans

Of het een postuum eerbetoon is weet ik niet, maar ook DiRT 2 draagt in 2009 McRae's naam. Wel wijkt de game inhoudelijk af van eerdere delen. Zo wordt het op stunts gerichte Gymkhana toegevoegd; iets wat de pure rallyfans absoluut niet kunnen waarderen. Een volwaardig alternatief is er echter niet (meer). Van alle rallyseries die aan het begin van het millennium verschijnen is eigenlijk alleen nog de WRC-franchise actief, en dan is deze inmiddels ook nog verhuist van Sony naar Milestone. In 2013 wisselt het IP zelfs een derde keer van eigenaar, nu naar Big Ben / ontwikkelaar Kylotonn. Het zijn leuke, arcade-achtige rallygames, maar te lichtgewicht voor de echte rallyfanaat.

Dan is het in 2016 verschenen Sébastien Loeb Rally EVO een betere keus. Deze sim zit tjokvol content en heeft door de samenwerking met rallylegende Loeb absoluut genoeg authenticiteit, maar kan zich door z'n lompe handling helaas niet meten met de echte top.

Gelukkig heeft de DiRT-serie dat suffe Gymkhana inmiddels laten vallen. DiRT Rally markeerde vorig jaar zelfs een terugkeer naar de roots van de serie: oncompromisloos modder happen! Het onlangs verschenen DiRT 4 is wat dat betreft een stukje n00bvriendelijker, maar maak je nog altijd geen illusie: aan mijn rondetijden tipt niemand, muhahaha...