De beste VR games voor 2017 

De Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR zijn allemaal dit jaar uitgekomen en over het algemeen is het hele vette hardware geworden. Het ontbreekt alleen nog een beetje aan echt goede games, maar volgens Florian is er flink wat goede VR content in de maak voor 2017.

Arktika.1

Ontwikkelaar 4A Games, bekend van de Metro games, werkt op dit moment aan Arktika.1 voor de Oculus Rift. De game moet zelfs gespeeld worden met de nieuwe Oculus Touch controllers. De game speelt zich 100 jaar in de toekomst af, waarbij de wereld is getroffen door een nieuwe ijstijd en jij moet zien te overleven tussen ongure types en gigantische robots. Heel vet is dat er bijzondere wapens inzitten, waarmee je bijvoorbeeld om de hoek kunt schieten. Dit moet haast wel spectaculair zijn in VR! (https://youtu.be/ht4Fh2bK2Y0)



Lone Echo

In Lone Echo speel je als Jack, een robot die gemaakt is om mensen te helpen tijdens belangrijke missies in space. Een groep astronauten heeft de missie een space station die rond Saturnus vliegt te onderhouden, maar uiteraard gaat het volledig fout en moet jij als robot de mensen zien te helpen.

Bijzonder is dat je in de game niet echt rondloopt, of in dit geval rondvliegt, maar je jezelf voortbeweegt door met je handen dingen vast te pakken en naar je toe te trekken. Waarschijnlijk ook hoe je dit in het echt in de ruimte zou moeten doen en het is meteen een goede showcase voor de Oculus Touch controllers. Check de spannende trailer! (https://youtu.be/exXPHKiwvRs)



Robo Recall

Epic Games werkt op het moment aan Robo Recall voor de Oculus Rift en de Oculus Touch controllers. Robo Recall speelt zich af in de toekomst, waarbij we gebruik kunnen maken van robots om ons leven een stuk gemakkelijker te maken. Een bekend concept en ja, uiteraard gaat dit gruwelijk fout en gaan de robots een eigen leven leiden.

De manier waarop je omgaat met de losgeslagen robots is dan wel weer origineel, want je moet ze allemaal zonder pardon op de bruutste manier neerblaffen met je wapens. Gelukkig lijken de robots er ook lol in te hebben. (https://youtu.be/U7dxzKa_s7U)



Golem

Ontwikkelaar HighWire Games werkt aan Golem, een game voor PlayStation VR. Heel veel is er nog niet bekend over deze game, maar aan de trailers te zien lijkt het er op dat je een gigantisch stenen monster kan besturen met een blind meisje. Klinkt heel vaag, maar als je de trailer ziet snap je de bedoeling.

Golem heeft zeker potentie en het idee achter de game is interessant, maar hoe de gameplay er verder uitziet is nog even afwachten. Check de footage hieronder. (https://youtu.be/lAC8_DHvb78)



Farpoint

Farpoint wordt sowieso de beste PlayStation VR tot nu toe, als ik mag afgaan op mijn eerdere speelsessies die ik had op de E3 en de Gamescom. Het is een shooter, waarbij je op alles schiet dat beweegt op een buitenaardse planeet. Het meesterlijke van Farpoint is dat je daadwerkelijk een gun in je handen hebt en dat helpt heel erg in je te laten geloven dat je daadwerkelijk op een andere planeet rondloopt.

Alle bewegingen die je met je gun maakt, zie je ook in de game en dat maakt schieten en richten heel erg bruut. Hopelijk wordt de gun bij de game geleverd en hoeven we daar geen 60 euro extra voor neer te leggen. (https://youtu.be/c18R6Sb97nM)



Rock Band VR

We zijn de afgelopen jaren met z’n allen flink Guitar Hero en RockBand moe geworden en dat is niet zo gek met zoveel verschillende edities achter elkaar. Hoe kan je een franchise als Rock Band weer nieuw leven inblazen? Door in VR met de Oculus Touch controllers op het podium te staan rocken natuurlijk!

Het hele idee van dit soort games is natuurlijk dat je het idee krijgt een ware rock god te zijn en VR lijkt hier voor gemaakt. Door het gebruik van VR werkt de game iets anders dan we gewend zijn, maar het principe blijft hetzelfde. Check de komische trailer! (https://youtu.be/8r6RdAdkUn0)



Ace Combat 7

Games waarin je in een cockpit zit van het een of ander werkt erg lekker in VR. Je krijgt werkelijk het gevoel aan de knoppen te zitten van een vliegmachine, mech of tank en Ace Combat 7 lijkt dan ook gemaakt voor PlayStation VR. Neem zelf plaats in een straaljager en schiet iedereen om je heem volledig aan flarden. Klinkt als een topper, toch?

Ik ben alleen bang dat je kotsmisselijk wordt van Ace Combat 7, aangezien de actie erg snel is en je van gekkigheid niet weet of je recht of ondersteboven vliegt. Heel vet waarschijnlijk, maar niet voor gamers die nog niet zo gewend zijn aan VR. (https://youtu.be/O9kLbrO2vBI)



Landfall

Een RTS in VR? Laat maar doorkomen hoor! Ik ben persoonlijk niet de grootste fan van RTS games, maar ik moet toegeven dat ze veel spectaculairder worden in VR, omdat je er met je neus bovenop zit. In en uitzoomen doe jje letterlijk door je hoofd richting het speelveld te brengen en dat werkt geweldig.

Er waren al wat kleine RTS probeersels beschikbaar, maar het lijkt er op dat Landfall de eerste uitgebreide RTS game wordt in VR, die echt de moeite waard wordt. Ik kan niet wachten om het te proberen, al is het alleen maar voor die first person view die je ook in de trailer voorbij ziet komen. (https://youtu.be/RLtblo1tLis)



Resident Evil VII

Uiteraard mag Resident Evil VII niet onbreken in deze lijst, want horror en VR is een gouden combo. Resi 7 gaat weer terug naar z’n roots met wat minder actie en vooral veel meer horror en de demo’s die ik heb gespeeld zorgde acuut voor zweet in de bilnaad. Resident Evil VII is gewoon speelbaar op je TV of monitor, maar als je echt een bikkel bent, speel je de game in VR.

Ik moet er helaas wel bijzeggen dat de besturing in VR niet optimaal is, waardoor je last kan krijgen van misselijkheid. Dit is niet een game voor VR nieuwkomers, maar dat is het niveau van horror ook niet dus dat scheelt. (https://youtu.be/V_Hbr9ITvc0)