Voor stoomtreinen moet je naar Enkhuizen en voor Victoriaanse kleding kun je het beste een museum bezoeken... Of je duikt natuurlijk een van onderstaande steampunk-games in! Van Thief tot BioShock Infinite en Final Fantasy VI; Alie zet in deze feature 10 van de beste steampunk-games voor je op een rijtje.

In steampunk-werelden is de tijd op bepaalde vlakken stil blijven staan. Alle machines worden aangedreven door stoom en iedereen draagt kleding uit het Victoriaanse tijdperk. Deze elementen worden in steampunk verweven met science fiction en fantasy. Zo doen uitvindingen futuristisch aan en worden echt bestaande machines en apparaten in steampunk-verhalen vaak veel eerder uitgevonden.

Je ziet steampunk terug in boeken, films, bands en natuurlijk ook in games. In deze feature vind je 10 games die de steampunk-liefhebber zullen aanspreken.

BioShock Infinite

In de zwevende stad Columbia zie je niet alleen Victoriaanse mode en wapens, ook is de wereld gevuld met stoommachines. Het is echter niet alleen het visuele aspect van Bioshock: Infinite dat een plekje in de lijst zeker stelt. Ook het sterke verhaal waarin ideologische conflicten, een klassenoorlog en een anti-held de hoofdrol spelen, past perfect in het steampunk-plaatje.

Thief

Garrett verkent in de Thief-games alle hoeken en gaten van de door stoom aangedreven stad, The City. Gebouwen uit het Victoriaanse tijdperk, nieuwerwetse technologie en bovennatuurlijke monsters: de omgevingen in de Thief-serie zijn magisch, industrieel en vooral steampunk. Vooral Thief II: The Metal Age is in dit kader een aanrader.

Sunless Sea

Ken je Fallen Londen? Eigenlijk weet je dan al genoeg: deze Victoriaanse versie van de Engelse stad doet namelijk dienst als de thuisbasis van de bemanning in Sunless Sea. Wat volgt is een nachtmerrie waarbij je vernielde steden aan doet die bevolkt worden met monsters en machines. Deze game biedt je kortgezegd een steampunk-wereld vol met gekte en kannibalisme.

Final Fantasy VI

De wereld in Final Fantasy VI wordt geheel aangedreven door stoom: machines, fabrieken en zelfs vijanden met namen as Phantom Train. Met je groepje helden is het aan jou om de dictatuur om ver te werpen. Maar daar houden de steampunk-elementen nog niet op… Wat denk je bijvoorbeeld van battlemechs, gotische bouwwerken en luchtschepen?

Syberia

Alhoewel Syberia zich overduidelijk in de huidige tijd afspeelt, zit de game toch vol steampunk-elementen. De game laat advocate Kate Walker afreizen naar een klein Frans dorpje, waar de inwoners geobsedeerd zijn door mechanisch speelgoed. Onder begeleiding van een automaat reist ze per trein af naar de lokale speelgoedfabriek.

Code Name: S.T.E.A.M.

Deze game heeft zijn naam natuurlijk al mee. De naam Code Name: S.T.E.A.M. komt echter niet uit de lucht vallen: zo begint de game met de opening van de Steamgate Bridge in een steampunk-versie van Londen. Daarnaast gebruikt je stoom om aan te vallen en te bewegen in deze turn-based strategy-game. En je raadt het al: om je hoeveelheid stoom op te voeren, heb je boilers nodig.

The Order: 1886

Ontwikkelaar Ready at Dawn was zelf niet zo happig om hun The Order: 1886 het label steampunk op te plakken. In het jaar 1886 uit de game zijn machines echter onderdeel van het dagelijks leven, zweven er zeppelins door de lucht van het anders vrij realistische Londen, en hanteren de personages bijzonder grote guns… Jep, dat klinkt anders toch behoorlijk steampunk.

Professor Layton

In de Professor Layton-games reizen de professor uit de titel en zijn protegé Luke via luxueze luchtschepen. Daarnaast is het Londen in de games onder meer volgebouwd met door stoom aangedreven klokken. En wanneer de puzzels dan ook nog eens vol zitten met tandwielen, weet je het zeker: de Professor Layton-serie is stiekem best wel steampunk.

Dishonored

Net als Thief zit de wereld van de Dishonored-games ook vol steampunk. Je wordt omringd door een industrieel Victoriaans decor. En je schiet met wapens die nog niet hadden kunnen bestaan, terwijl er om je heen druk op walvissen wordt gejaagd. Daarnaast handelt het verhaal over de verschillen tussen arm en rijk, terwijl jij als oplossing de beschikking hebt over magische krachten.

Machinarium

De mooie handgetekende achtergronden in Machinarium doen de steampunk-wereld waarin robot Josef zijn vriendinnetje Berta moet redden tot leven komen. Dan moet deze Josef echter eerst al pointend en clickend de gemene robots verslaan die zijn arm en been gestolen hebben en hem wilden omsmelten tot een hoopje schroot.

The Legend of Zelda: Spirit Tracks en Phantom Hourglass, Valkyria Chronicles en SteamWorld Dig zijn een paar van de titels die de lijst net niet gehaald hebben. Heb jij nog andere aanvullingen? De commentsectie wacht op je!