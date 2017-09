De beste standalone uitbreidingen ooit 

Gratis DLC, betaalde DLC, grote DLC, kleine DLC, met microtransacties gekochte DLC, we hebben ze allemaal wel eens in de downloadlijst gehad. Maar de fijnste DLC van allemaal is misschien toch wel de standalone DLC! Zie hier de beste uitbreidingen waar je het origineel niet eens voor nodig hebt.

Naarmate onze internetsnelheid toenam en consoles steeds vaker verbonden werden met het web, nam ook het gezanik rond downloadable content toe. Bakken met euro’s voor de meest lullige toevoegingen, die vast allang op de disc stonden, pff! We schreeuwden moord en brand, maar ondertussen trekken we gewillig de portemonnee voor season passes en meer van dat soort toestanden. Gelukkig zijn de betere ontwikkelaars altijd fatsoenlijke uitbreidingen blijven maken. Je weet wel, de klassieke ‘expansion pack’, die met een beetje geluk nóg beter is dan de basis game en waarbij je tenminste waar krijgt voor je geld. Verdomme, wat fijn dat die nooit verdwenen zijn!

Sommige uitbreidingen zijn zo gigantisch dat het bijna op zichzelf staande games zijn en de slimmere gamemakers brengen zo’n expansion pack dan ook als losstaande titel uit. Op die manier kun je ‘m ook mooi verkopen aan mensen die de basis-game niet gekocht hebben. Naughty Dog deed het vorige maand nog met Uncharted: The Lost Legacy, Destiny 2 is net uit (grapje) en afgelopen vrijdag verscheen er een waar ik persoonlijk heel erg naar uitgekeken heb: Dishonored: Death of the Outsider! Deze moeten zich echter meten met onderstaande reeks ijzersterke standalone uitbreidingen, waar je heel wat fijne uurtjes mee kunt beleven voor ongeveer de helft van de prijs van een volledige game.

Assassin’s Creed IV: Black Flag - Freedom Cry (2014)

Ja klopt, deze game was in eerste instantie niet standalone, maar werd dat kort na release wel en met het niveau van deze game verdien je zeker een plek in deze lijst. Een patroon in veel goede uitbreidingen, is dat je met een ander personage speelt als in de basis game. Zo ook in Freedom Cry, waar we meemaken wat Edward Kenway’s rechterhand Adéwalé 20 jaar later uitspookt. De ex-slaaf en allround badass is een nog meer badasserige piraat geworden en inmiddels volwaardig lid van de West-Indische afdeling van de Assassins. En bij een badass piraat-assassin horen twee badass wapens, een machete en een blunderbus, die goed zijn voor misschien wel het bruutste knokwerk uit de hele serie.

Far Cry 3: Blood Dragon (2013)

Dat Ubisoft wel raad weet met standalone expansions hadden ze een jaar voor Freedom Cry al bewezen met de volslagen krankzinnige uitbreiding op Far Cry 3. Blood Dragon begon als de beste gaming-gerelateerde 1 april-grap ooit, maar de grootste grap was dat de op 1 april 2013 geteasde game echt bleek te zijn! Dit tot grote vreugde van iedereen die ook maar iets voelt bij over de top ‘80s retro scifi, want op dat gebied heeft Blood Dragon alles. ALLES! In een wereld waarin de apocalypse een apocalypse heeft gehad, neemt super cyborg Rex “Power” Colt het op tegen colonel Sloan, die kwade plannen heeft met een super robotleger. Ofzoiets. Oh, en de titel Blood Dragon verwijst naar de bloeddorstige, met neon versierde dino’s, die lasers uit hun ogen schieten. LASERS!! Niet eerder week een uitbreiding zo ver af van de originele game. Behalve misschien bij de volgende titel op deze lijst...

Red Dead Redemption - Undead Nightmare (2010)

Zeg nou zelf, zijn zombies niet eigenlijk gewoon de meest afgezaagde, inspiratieloze, uitgekauwde vijenden in games ooit? Verzin eens iets nieuws! En nee, schimmelinfectiepatiënten tellen niet. Oké, toegegeven, de zombies in de uitbreiding van Red Dead Redemption zijn nog best te pruimen, want met John Marston hele families aan ondoden een kopje kleiner maken is een onwaarschijnlijk bevredigende ervaring. Tof verhaal ook! Undead Nightmare verscheen in eerste instantie als downloadbare uitbreiding, maar lag een maand later ook als losse game in de winkel. Rockstar deed eerder in 2010 al ongeveer hetzelfde, door beide uitbreidingen op GTA IV te bundelen in een standalone pakketje: Episodes from Liberty City. We kijken weemoedig terug op de dagen dat Rockstar nog singleplayer uitbreidingen maakte.

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

Wat? Een prequel als uitbreiding? Klinkt best gek, maar de eigenwijze figuren bij MachineGames nailen dat gewoon. Waar The New Order ons al snel meeneemt naar een alternatief 1960, gaan we in The Old Blood nog even verder in 1946. Een tijd waarin de Duitsers nog net niet helemaal gewonnen hadden en B.J. Blazkowicz zich nog vol goede moed een bloederige weg baande door hordes Nazi’s, zonder al te geavanceerde technolgie. Ah, the good old times. Wat zeg je? Zombie Nazi’s!? *zucht* Vooruit dan maar weer...

The Last of Us: Left Behind (2014, standalone in 2015)

Maar een prequel als uitbreiding was stiekem natuurlijk al eerder (en misschien wel beter) gedaan door Naughty Dog! De volgens velen beste game van de afgelopen jaren heeft met Left Behind namelijk een dijk van een extra hoofdstuk gekregen. Dat deze uitbreiding ietwat aan de korte kant is wordt ruimschoots goedgemaakt door het ijzersterke verhaal rond Ellie en Riley. Dat beide tieners eigenlijk wel erg volwassen stemmen hebben stoort niet eens! Dat is nou eenmaal een bijwerking van leven in een wereld vol schimmelinfectiepatienten.

Infamous First Light (2014)

Ik begin zo langzamerhand te beseffen dat prequels als DLC de normaalste zaak van de wereld is, want hier hebben we er nog zo een! De titel verklapt het al een beetje, want voor Second Son was er natuurlijk First Light. Helemaal logisch. In First Light speel je met Abigail Walker, ook wel bekend als Fetch, de chick waar Delsin Rowe zijn krachten van krijgt aan het begin van Second Son. Fetch is door de D.U.P. gevangen genomen en vertelt haar belevenissen door middel van flashbacks. Flashbacks die vol zitten met een hele hoop verblindende, paarse neon, dat is!

Saints Row: Gat out of Hell (2015)

Wat doe je als je net het meest debiele deel van de meest absurde open world franchise hebt afgeleverd, maar je krankzinnige inspiratie nog niet op is? Dan stuur je je hoofdpersonages naar de hel voor een gezellige standalone uitbreiding! Iedereen weet hoe laat het is als je door Satan wordt uitgenodigd in de onderwereld; dan moet er meestal getrouwd worden met een van zijn kinderen. Daar mag jij (dit keer als Gat of Kinzie) in Gat out of Hell een stokje voor steken. Dat lijkt nog niet zo makelijk, maar gelukkig kun je door de hel vliegen als een engel en krijg je hulp van figuren als Shakespeare en Blackbeard. En alsof dat allemaal nog niet mooi genoeg klinkt, is er ook nog Nathan Fillion die de stem van God inspreekt.

Tot zover deze selectie bijzondere standalone uitbreidingen, waarvan er opvallend veel in 2014 en 2015 verschenen zijn, hmm... Welke is jouw favoriet, of heb je er wel eens een gespeeld zonder dat je de basis game kende? En welke uitbreidingen hadden nog meer prima standalone titels kunnen zijn? Vertel het ons in de comments!