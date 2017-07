De beste Spider-Man games door de jaren heen 

Spider-Man van Insomniac was wederom een van de meest indrukwekkende games op E3. Spidey-games deden het de afgelopen decennia niet slecht, zeker in vergelijking met andere superheldengames. PeterKoelewijn praat je bij over de beste Spider-Man games ooit!

Spider-Man blijft een van de populairste superhelden ter wereld. Deze week kunnen we weer naar een nieuwe Marvel-film met de rood-blauw pyamaslingeraar in de hoofdrol. Naast Spider-Man: Homecoming (die hopelijk niet zuigt maar je weet het nooit met Sony) staat Insomniacs Spider-Man gepland voor een release in 2018. De game krijgt geen connecties met het Marvel Cinematic Universe of zelfs de comics. Spider-Man heeft evenveel gezichten als games, en gelukkig is een aanzienlijk deel daarvan best goed. Laat mij jullie Spider Sense eens keihard tingelen! Hahahahahaaaa… sorry dat kwam er veel viezer uit dan ik dacht…

Spider-Man (1982)

Dit is de eerste officiële Spider-Man game! Hij kwam uit voor de Atari 2600 in 1982, vandaar dat de graphics eruitzien als iets dat je kleine zusje gemaakt heeft met smeltkralen. Doel van de game was om het gebouw op te klimmen en alle bommen uit te schakelen. Bovenop het gebouw bevindt zich een superbom die bewaakt wordt door de Green Goblin. Je kunt er ook een AVGN-video van vinden, toentertijd vonden Atari-gamers het echter best te pruimen. Dat en de gamereclame is honderd miljoen keer beter dan wat we nu krijgen.

“Is this more action than even Spider-Man can handle?” 10/10 GOAT!





The Amazing Spider-Man vs The Kingpin (1993)

Al heel gauw kwamen gamedevelopers erachter dat je met Spider-Man een verdomd leuke platformer kunt maken. Vandaar dat het merendeel van de 2D Spideygames action-adventure platformers zijn. Kijkend naar concurrerende games uit die tijd, zat er al weinig memorables tussen, maar The Amazing Spider-Man vs The Kingpin wil ik jullie niet onthouden. Deze game verscheen voor de Sega Mega Drive, Sega Master System en ook de Sega CD. Op die laatste kreeg het geanimeerde tussenfilmpjes met voice-overs. Het resultaat is net zo geweldig als je zou verwachten.

Gelukkig is de gameplay tussen de cutscenes ook goed gelukt. De game werd een enorm succes en overtuigde Marvel meer exclusieve games te ontwikkelen voor Sega.





Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994)

Zoals de titel al doet vermoeden is dit een game waarin je zowel met Spider-Man als Venom kunt spelen. De eerste keer voor een Spider-Man game! Spidey deed al meer crossovers met o.a. The X-Men, maar dat waren weer meer middelmatige platformers. Maximum Carnage laat je echter Double Dragon-style schurken in elkaar rammen. Bovendien kun je power-ups vinden die andere Marvel-helden zoals Iron Fist en Captain America summonen voor unieke aanvallen. Een alleraardigste toevoeging aan het toen al indrukwekkend grote Spider-Man game-aanbod.

Spider-Man (2000)

Misschien wel de eerste Spider-Man game die velen van jullie gespeeld hebben, want dit is de eerste 3D-game met de webslingeraar. De game werd toen al geroemd om zijn goede presentatie en geslaagde 3D-vertaling van de Spider-Man gameplay. Acteurs van de jaren ’90 cartoons leenden hun stemmen voor de game en Spider-Man bedenker Stan Lee sprak ook passages van het verhaal in! Je kon grote groepen vijanden in elkaar stompen, een tof verhaal meemaken met meerdere bekende schurken en zelfs slingeren door kleine delen van de stad. Een echte open world Spider-Man game kon Activision nog niet maken. Daarvoor moeten we een consolegeneratie verder kijken.

Spider-Man 2 (2004)

Iedere Sam Raimi Spider-Man film kreeg een zooi games, maar net als met de films wordt het tweede deel het meest bejubeld. Spider-Man 2 bouwt voort op de gameplay van de eerdere 3D games maar voegt daar ook een grote open stad aan toe. Dit is tevens de game waar Activision het webslingeren perfectioneerde. De ‘woosh’ die je hoorde, telkens als Spider-Man de maximale snelheid haalt, wordt zelfs door de nieuwste games moeilijk geëvenaard.

Ultimate Spider-Man (2005)

Om onderscheid te maken met de Sam Raimi-films vond ontwikkelaar Treyarch het in 2005 tijd om terug te keren naar de roots van de superheld. Cellshaded graphics waren in 2005 al vrij normaal maar Ultimate Spider-Man is de eerste game in de serie die het toepast. Uiteraard past het perfect bij de comicgame en je ziet dan ook dat de cellshaded stijl steeds beter wordt toegepast in de latere Spidey-games van Treyarch en Activision.

Spider-Man: Shattered Dimensions (2010)

De Spider-Man games van het HD-tijdperk zijn tot nu toe helaas van mindere kwaliteit. Niet per sé slecht, maar de webslingeraar werd bijna moeiteloos ingehaald door Batman als de superheld met de vetste games. De gekste Spider-Man game werd wel in deze periode gemaakt want Spider-Man: Shattered Dimonensions keert terug naar lineaire levels en laat je met Spider-Mans uit verschillende universums spelen. Marvel heeft in de loop der jaren veel gekke ideeën uitgewerkt met hun superhelden en Shattered Dimensions gebruikt (of misbruikt) een paar van de gekste. Spider-Man met Venom powers? Check. Spider-Man in de verre toekomst? Check! Spider-Man als jaren ’30 filmnoir detective? Uuuuh, ja natuurlijk check!

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

De laatste echte Spidey-games die we vorige generatie zagen, waren voor de Amazing Spider-Man films. De geforceerde reboot van Sony werd niet omarmd door de comicfans maar de bijbehorende games kregen meer waardering. De eerste games gebaseerd op The Amazing Spider-Man werkten met wat ouderwets ambachtelijk jatwerk van Batman: Arkham Asylum. Met name het gelikte vechtsysteem wordt redelijk goed ingezet door de Spinneman.

The Amazing Spider-Man 2 verbetert de gameplay nog verder. Oké je moet in het verhaal vechten tegen die dom uitziende Electro maar in typische gamestijl komen er nog wat andere schurken langs, waaronder Carnage. Geen slechte basis om vanaf te werken met Spider-Man voor PS4!





En de allerbeste Spider-Man game is…

Ik heb de games in deze Feature op chronologische volgorde gezet omdat ik geen onderscheid wil maken tussen de beste Spider-Man games. Bovendien is het overduidelijk dat geen enkele Spidey-game kan tippen aan de nummer 1. De Big Cheese! De Kahuna onder de comicgames. Jawel, ik heb het natuurlijk over Tony Hawk’s Pro Skater 2, waarin Spider-Man een gastpersonage was. Volgens Metacritic is dit een van de beste games ooit gemaakt, wat het praktisch… waarheid maakt… een natuurwet, weet je!

En dat zijn de beste Spider-Man games door de jaren heen. Uiteraard heeft de Marvel-held nog veel meer goeie games op z’n naam staan. En laten we niet vergeten dat er ook geweldige crossovers zijn zoals Marvel: Ultimate Alliance en Marvel vs. Capcom. Ontbreekt jouw favoriete Spider-Man game of wil je gewoon kwijt dat 2018 niet gauw genoeg kan komen? Zet het in de comments!