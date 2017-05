Alie is niet vies van een potje griezelen. Maar het idee om op een verlaten, donker en stilliggend ruimteschip in het nauw gedreven te worden door monsters jaagt haar de stuipen op het lijf. En juist daarom is ze de perfecte kandidaat voor deze top 10 space horror games.

Er weerklinkt een hoog gegil. Je kunt het geluid slecht lokaliseren in de lange gang. Bevindt het monster zich voor of achter je? Terwijl je instinct je vertelt te vluchten, gaat dat niet… Je bevriest, aangezien er simpelweg geen ontsnappen mogelijk is van het ruimteschip.

Een oud huis, een donker bos of een mistige stad; allemaal locaties die zich uitermate goed lenen voor een horror game. Er is echter niets zo eng als een ruimteschip... Uit een huis, bos of stad kun je in ieder geval nog ontsnappen.

In deze feature lees je daarom meer over 10 van de beste space horror games.

Prey

Van de development hell naar een space horror hell… In Prey verken je als Morgan Yu het om de maan draaiende ruimtestation Talos I. Aldaar doet men onderzoek naar vijandelijke aliens die gezamenlijk Typhon worden genoemd. Uiteraard ontsnappen de Typhon en is het aan jou om van het ruimtestation af te komen. Dit doe je als een Metroidvania door items en abilities te verzamelen. Ontwikkelaar Arkane heeft Prey dan ook opgezet als een spirituele opvolger van System Shock.

Stasis

Deze game van The Brotherhood is heel anders dan veel van de andere games in deze lijst. Je verwacht het namelijk niet, maar Stasis bewijst dat point and click adventures ook bijzonder eng kunnen zijn. En niet alleen het genre, maar ook het perspectief van deze science fiction horror game is afwijkend. Je speelt Statis namelijk in isometrisch perspectief. Laat je verrassen door het verhaal van John Maracheck die net uit stase ontwaakt en zijn verdwenen vrouw en dochter moet zoeken.

Alien Isolation

Er zijn Alien-games in allerlei genres en op allerlei platformen uitgekomen. Voor ieder wat wils dus, alhoewel Alien Isolation wel met lelijke kop en schouders boven de meeste games in de franchise uitsteekt. Vooral de dreiging die van de Xenomorph uitgaat, is uitstekend gevangen. Je weet nooit of de alien zich in de schaduwen ophoudt of plots uit een ventilatierooster komt zakken. De dreiging is constant voelbaar terwijl je je stapje voor stapje een weg baant door het ruimteschip.

Martian Gothic Unification

“Stay alone, stay alive”. In Martian Gothic Unification mogen de drie personages die je bestuurt elkaar onder geen beding tegenkomen. Deze gameplay mechanic levert behoorlijk stressvolle situaties op, zeker aangezien de rode omgeving van Mars niet bepaald aan veilig gevoel geven, er vijanden rondlopen die niet dood kunnen en je gelimiteerd wordt in je inventory en save-opties. Ook hele planeten kunnen behoorlijk eng aanvoelen…

Nightjar

Benedict Cumberbatch is alles behalve eng… Althans dat dacht ik voordat ik kennismaakte met Nightjar. Na het spelen van deze audiogame zul je zijn zoetgevooisde stemgeluid namelijk voortaan koppelen aan de horror van Nightjar. Het is echter het enige waarop je kunt vertrouwen in deze game zonder graphics… Maar of hij je echt helpt te ontkomen aan de monsters bij je aan boord moet je zelf maar ondervinden.

Dead Space 2

Het is niet dat Dead Space 1 en 3 nu zulke gezellige spelletjes zijn, maar ik vind Dead Space 2 toch wel de engste in de serie. Ook in dit tweede deel neemt Isaac Clarke het op tegen de Necromorph. Deze aliens bevecht je op de Sprawl, een ruimtestation bij de grootste maan van Saturnus, Titan. Onbekend met de game? Laat je niet foppen door de trailers: Dead Space 2 is niet alleen maar gore en geweld… Bereid je arme brein maar voor op flink wat psychologische horror.

Metroid Prime

De Metroid Prime-serie wordt niet per se gemarket met het genrelabel horror. Maar iedereen die de drie games (Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes en Metroid Prime 3: Corruption) ooit aangeraakt heeft, weet zich voor te bereiden op behoorlijk wat jump scares. Om over de creepy omgevingen, vijanden en datafiles nog maar te zwijgen… En nee, dat zeg ik echt niet alleen omdat ik nog vrij jong was toen ik de trilogie voor het eerst speelde.

System Shock 2

Ondanks dat System Shock 2 in eerste instantie helemaal geen System Shock-game zou worden, mag deze space horror game van Ken Levine, Irrational Games en Looking Glass Studios de naam toch met trots dragen. Zeker als je van spirituele opvolger BioShock houdt, moet je ook System Shock 2 (en eigenlijk ook zijn voorganger) een kans geven. Isolatie, kwetsbaarheid, geluid en belichting; alle elementen om je nachten wakker te houden, zijn dubbel en dwars aanwezig.

Dead Effect

Het woord ‘dead’ in een gametitel is eigenlijk al waarschuwing genoeg: het wordt eng. Maar in het geval van Dead Effect mag je de titel ook nog eens heel letterlijk nemen. De vijanden in deze game zijn namelijk ondoden, oftewel zombies. Niet helemaal waar je op zit te wachten, terwijl je opgesloten zit op een ruimteschip. Het kan echter nog erger… Het ruimteschip is onderweg naar de aarde om de gehele wereldbevolking te infecteren.

DOOM 3

Zelfs met een flink arsenaal zijn de demonen en zombies in de DOOM-serie echt nog steeds wel scary. Runnen en gunnen is in ieder geval in geen enkele andere game zo spannend. Vooral DOOM 3 met de demonische stem van Dr. Malcolm Betruger weet je de stuipen op het marinierslijf te jagen. O, en wil je echt lekker griezelen, probeer dan voor de re-release Doom 3: BFG Edition met nog meer horroreffecten.

Welke space/science fiction horror games spelen jullie liever niet voor het slapen gaan? Of vinden jullie verlaten ruimteschepen en onbekende planeten helemaal niet zo eng? Laat dit en nog veel meer weten in de comments!