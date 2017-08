De beste games ooit volgens Alie 

Iedere maand laten we een redacteur aan het woord om zijn of haar persoonlijke top 10 games ooit te bespreken. Alie is als derde aan de beurt om haar mening geven. Bereid je voor op een lijst vol nostalgie van een twijfelkont die tussendoor stiekem gewoon nog wat extra games namedropt.

Het idee voor deze maandelijkse feature is afkomstig van PeterKoelewijn. Hij mocht daarom ook de spits afbijten. Na Bas ben ik de derde die mag proberen een top 10 met beste games ooit te maken. Ik schrijf bewust proberen, want hoe kies ik slechts 10 games uit zo’n 27 jaar gamegeschiedenis? Ik vond het in ieder geval een helse taak en dek mezelf daarom graag in met deze disclaimers:

Als je mij vraagt om top 10 te maken met de beste games ooit, dan wordt het blijkbaar een lijstje vol nostalgie. Ik denk heus niet dat vroeger alles beter was, maar onderstaande games hebben nou eenmaal jarenlang kunnen marineren in mijn brein. En aangezien ze me zelfs na al die jaren dus nog nooit losgelaten hebben, vind ik dat ze hun plekjes meer dan verdiend hebben. Daarnaast heb ik games als Mario 64 en Mass Effect 2 bewust weggelaten om niet teveel games van dezelfde ontwikkelaars op te nemen.

Oké, daar gaat ‘ie dan:



10. Uncharted 2: Among Thieves

Zoals zal blijken uit deze lijst ben ik dol op verhalende games, zeker als het ook nog eens action adventures zijn. Zodoende mag een van de beste games van Naughty Dog natuurlijk niet ontbreken. Uncharted 2: Among Thieves biedt de perfecte mix van actie en avontuur, aangevuld met een flinke dosis charme en humor. Vooral die laatste toevoeging maakt dat ik deze game van Nathan Drake nipt verkies boven de eveneens geweldige rollercoaster-ervaring die de reboot van Tomb Raider biedt.





9. Pokémon Red en Blue

Ik houd van Pokémon: ik heb een kast vol knuffels, kaarten en stickers, en wist vroeger niet hoe snel ik naar huis moest fietsen om de anime te kijken. Wat is die franchise toch goed gemarket zeg. De liefde voor de pocket monstertjes beleefde echter zijn onmiskenbare hoogtepunt op de Nintendo Game Boy. Squirtle en ik waren onverslaanbaar, maar ook de rest van mijn met zorg samengestelde team (met onder meer Hitmonlee en Pidgey) zal ik nooit vergeten. Na het rollen van de credits voelde ik me oprecht de very best.





8. Metroid Prime

Ik waarschuwde er al een beetje voor in mijn disclaimer; dit is een lijstje vol nostalgie. Dat betekent dat een groot gedeelte van mijn top 10 bestaat uit games gemaakt door (de studio’s van) Nintendo. De systemen van het bedrijf en de daarop verschenen games hebben zo’n groot gedeelte van mijn leven verrijkt. Zonder een studio als Retro had deze lijst bijvoorbeeld echt geen first-person game gekend... Maar goed, voor Metroid Prime nam ik met alle liefde een reispilletje tegen de misselijkheid.





7. Donkey Kong Country

De volgende game in mijn lijst is ook afkomstig van zo’n legendarische partner van Nintendo: Rare. Toen ik klein was, vierde ik altijd vakantie in eigen land. We hadden namelijk een hele fijne stacaravan, die van vrijwel alle gemakken was voorzien. Zodoende was er ook een tv, waarop ik mooi mijn SNES kon aansluiten. Een groot gedeelte van mijn acht weken zomervakantie bracht ik gamende door. Een game die voor mij voor altijd verbonden zal zijn aan die zorgeloze periode is Donkey Kong Country.





6. The Secret of Monkey Island

Mijn liefde voor games begon met de NES, maar het duurde niet lang voordat ik de PC ontdekte. Ik was dol op point-and-click adventure games. Ik noem Day of the Tentacle, Grim Fandango, Full Throttle en Leisure Suit Larry. Als ik terugdenk aan die tijd dwaalt mijn brein echter altijd eerst af naar The Secret of Monkey Island. Wat heb ik gelachen om het piratenavontuur met Guybrush Threepwood... Waar is die tijd gebleven? Gelukkig kan ik tegenwoordig mijn fix halen bij series als The Walking Dead en Life is Strange.





5. Mario Kart 64

Ik vind het heerlijk om alleen te verdwalen in een game en me helemaal af te sluiten voor de wereld. Maar af en toe gaat er niets boven het gamen met vrienden. Het was jarenlang vaste prik: op zondag zat onze woonkamer vol met een groep vriendinnen, waarmee ik de hele dag Mario Kart 64 speelde. We probeerden de sprong te halen in Rainbow Road, ontwikkelden game de la Tourette in Toad’s Turnpike en ontweken wanhopig rode schilden in Block Fort. En dat allemaal onder het genot van de kilo’s patat die mijn mama voor ons bakte.





4. World of Warcraft

Ik wilde hier eerst een screenshot plaatsen van een /played, oftewel een overzicht van mijn uren doorgebracht in World of Warcraft. Maar dat zou ook simpelweg kunnen duiden op een verslaving... De game staat echter op nummer vier omdat deze me oprecht veel plezier heeft gebracht. Vooral de eerste paar maanden dat ik WoW speelde, waren een magische ontdekkingsreis. Mijn eerste quest, mijn eerste guild, mijn eerste raid. En ondanks dat de game inmiddels minder geheimen voor me kent, log ik na een dikke 12 jaar nog steeds regelmatig in.





3. Dragon Age Origins

Zoals ik eerder al schreef, heb ik geprobeerd om mijn top 10 een beetje afwisselend te houden. Dat betekent automatisch dat ik lastige keuzes heb moeten maken. Het was vooral lang wikken en wegen tussen de BioWare-games. Dat je hier de allereerste Dragon Age ziet staan, komt door de geweldige banter tussen de partymembers, de uitdagende tactische combat en bovenal het memorabele verhaal. Bewijs: ik was zo geobsedeerd door Dragon Age Origins dat ik uren aan het modden ben geslagen om mijn elf alsnog met Alistair te kunnen laten trouwen.





2. Okami

Okami is de meest sfeervolle game die ik ooit gespeeld heb. Wat een schitterende, intieme stijl heeft deze game. Elke stap die je zet, zit vol met unieke personages en adembenemende beelden. En wat was ik ontroerd door het verhaal, vol met humor en emotie. Okami is misschien de minst bekende game in mijn lijst, maar ik kan niet genoeg onderstrepen hoe onterecht dat is. De game is vandaag nog net zo mooi als in 2006, dus het is nooit te laat om ‘m te spelen... En daarna aan te dringen op een consolevervolg!





1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Als ik heel eerlijk ben dan had ik minstens vijf plekken in deze top 10 kunnen uitdelen aan Zelda-games. Ik heb zoveel liefde voor bijvoorbeeld Majora’s Mask, Breath of the Wild, Twilight Princess en The Wind Waker... Maar goed, er gaat helemaal niets boven Ocarina of Time. Het is voor mij niet alleen de beste Zelda-game ooit, maar ook de beste game ooit. De muziek, de dungeons, het gevoel van vrijheid, het verhaal, de bossfights... Zelfs het vissen, vond ik geweldig. Er is oprecht niets aan deze game dat minder dan briljant is.





En dat zijn mijn 10 beste games ooit gemaakt. Wat een vreselijk lastige feature... Alhoewel het stiekem ook best wel erg leuk is om mijn keuzes met jullie te delen. Dus, wil je zelf kwijt welke games je de beste vindt of eis je dat een specifieke redacteur laat zien of hij goede smaak in games heeft? Zet het in de comments en check volgende maand terug welke redacteur het over zijn beste games zal hebben!