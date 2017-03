De beste droom en nachtmerrie levels 

Je bent er misschien niet altijd bij, maar gamepersonages dromen ‘s nachts ook! En als je er wel bij bent, dan ontpopt dat zich meestal in de meest idiote scènes. Wat zijn de beste dromen en nachtmerries in games en wat betekenen ze eigenlijk voor de dromer in kwestie? Weltrusten!

Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de remslaap, en duren doorgaans tussen de 5 en 10 minuten. Veel dromen zijn na eenzelfde periode ook weer verdwenen. De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen en interpreteren van dromen heet oneirologie. - Aldus Wikipedia. Tijd voor een beetje gamedroomkunde!

Is het ontsnappen naar zo’n wonderlijke, virtuele gamewereld niet eigenlijk ook een soort dromen? En ja, we zijn allemaal wel eens zo in de ban een game, dat je ze ‘s nachts in je slaap nog tegenkomt. Maar ook in games zelf wordt er wat afgedroomd! Gamepersonages moeten nou eenmaal ook verwerken wat ze overdag hebben meegemaakt en dat doen ze op zeer uiteenlopende manieren. Zie hier de meest opmerkelijke droom- en nachtmerrie sequenties in games, voorzien van een bondige, volledig uit de lucht gegrepen analyse.



Max Payne - Welcome home

Wat? Een eindeloze tunnel en wat kamers die doen denken aan je huis, maar wat vervolgens overgaat in een volledig zwart doolhof, waarbij je moet balanseren op een streep van bloed, terwijl je je langzaam een weg baant richting het geluid van een wanhopig krijsende vrouw en baby. Zo nasty, zo tergend lang en met recht een van de meest disturbing momenten in games ooit.

Wat betekent het? Max heeft vermoedelijk moeite met het verwerken van de dood van zijn echtgenote en pasgeboren dochter. Deze terugkerende droom laat zien dat het tijd is voor een door pijnstillers aangedreven wraaktocht vol slow motion shoot outs, tegen de moordenaars en de designer drugs die een ijzig New York in zijn greep heeft.

Metal Gear Solid 3 - Guy Savage

Wat is het? Niet de enige droom in de serie, zelfs niet de enige in deel 3, maar wel de meest opmerkelijke en meest random. Als je in de PS2-versie de game opslaat en afsluit terwijl Snake gevangen zit en daarna weer verder gaat, kom je terecht in een hele vage hack ‘n slash game, waarbij je politie-zombies in de pan hakt met twee heel onhandige zwaarden. Hideo Kojima heeft later onthuld dat dit een concept was voor een uiteindelijk geannuleerde Konami game, genaamd Guy Savage. Een soort eh.. Playable Teaser, zegmaar… wacht, wat!?

Wat wil het zeggen? Dat deze droom zo anders is als Metal Gear Solid zelf, wil zeggen dat Snake niet alleen wil ontsnappen uit de cel waarin hij zich bevindt, maar ook uit de grimmige realiteit van de Koude Oorlog. Dit uit zich in de gameplay als een hoop woede tegen de verdorven gevestigde autoriteit. Daarnaast is dit ook symbolisch voor Kojima’s relatie met Konami, de uitgever die hem en andere werknemers volgens de geruchten steeds minder vrijheid gunde bij het maken van games. Fuck you, Konami.

Batman: Arkham Knight - Scarecrow

Huh? Ja klopt, deze stukken vallen misschien meer in de categorie hallicunaties, maar het gif van Scarecrow doet iedereen het verschil tussen een diepe REM-slaap of slechts een beetje dagdromen helemaal vergeten. Wat volgt zijn trippy levels die de game in een puzzle platformer veranderen, afgewisseld met een reeks verontrustende gebeurtenissen uit Bruce Wayne’s leven.

Has the Bats gone batshit crazy?! Zeker niet! Je angst onder ogen zien is een hele gezonde manier om jezelf te ontwikkelen. Als de speler zich er succesvol doorheen slaat, komt Batman eruit als een betere versie van zichzelf. Waar is hij dan precies bang voor? Nou gewoon, de dood van dierbaren, bad guys die hun zin krijgen en natuurlijk de overdreven letterlijke weergave van een afbrokkelende realiteitszin...

Alan Wake - Episode one: Nightmare

Wat gebeurt hier nou weer? Remedy Games liet bij Max Payne al zien niet vies te zijn van een beetje nachtmerries en doet er met Alan Wake nog een schepje bovenop, door de de tutorial in droomland af te trappen. Je bent diep in de nacht op weg naar een vuurtoren en rijdt onderweg een lifter aan, die een personage uit je eigen boek blijkt te zijn en hij wil je kapot hebben! Niet alleen omdat je hem zojuist hebt doodgereden, maar ook omdat hij pissig is over het feit dat jij als schrijver zomaar alles met hem kunt doen. De stem uit de vuurtoren vertelt je uiteindelijk dat al het kwaad met een zaklamp onschadelijk te maken is. De gemiddelde koortsdroom is er niets bij.

Conclusie? Wow, hier zit veel in, maar waar vanzelfsprekend allemaal op neer komt is dat Alan onzeker is over zijn werk als schrijver. Zo erg dat het hem verlamt; in zijn nachtmerrie moet Alen eerst opnieuw leren lopen en rondkijken. Vervolgens gaat hij het conflict aan met zijn eigen creaties en leert hij dat hij hier alleen overheen kan komen, door zijn werk in de spotlight te zetten.

The Witcher 3: Wild Hunt - proloog

Waar droomt een Witcher over? Typisch zo’n droom die heel gezellig begint, maar je uiteindelijk drijvend in angstzweet doet wakkerschrikken. Je ligt lekker in een badkuip op je favoriete plek in heel de wereld, met je droomvrouw aan je zijde en je geadopteerde dochter die hard aan het trainen is om precies als jij te worden. Prachtig! Tot het weer plots omslaat en de Wild Hunt voor de deur staat om Siri’s magische bloed te oogsten, natuurlijk.

Hoezo dan? Geralt ziet zijn dochter het liefst nog als een klein meisje, dat beschermd moet worden voor de kille buitenwereld. Bah, wat een gevoelige kerel is de zogenaamde ‘White Wolf’ toch eigenlijk. Voor de goede orde: dat kreeftachtige monster dat Yennifer in bad gooit symboliseert vast wel iets met seks, vreemdgaan en heksen-soa’s ofzo.

The Simpsons - Dreamland

WTF?! Inderdaad! The Simpsons is zo oud, dat het al in 1991 zijn eigen arcade game kreeg. Van Konami! Oh, je bedoelt de droom? Ja, ook best wel freaky. Deze droom vindt plaats in een kleurloze, wolkachtige versie van Springfield, waarbij het favoriete gele gezin worden aangevallen door kwaadaardige versies van alles waar ze in het echte leven vertrouwd mee zijn. Het toffe aan deze droom is dat zelfs het ontwaken interactief is: in een bonuslevel moet je jezelf wakkerslaan.

Wat betekent dit? De ietwat aggresieve houding van bekende dingen om je heen, geeft duidelijk aan dat er dringend behoefte is aan verandering. Zowel vanuit jezelf, als vanuit anderen, omdat je familieleden het doelwit zijn van elkaars problemen. Is dat soms ook de reden dat dit een gedeelde droom is, voor 1 tot maximaal 4 spelers? Weet ik veel, het zijn The Simpsons.

Silent Hill 3 - Lakeside Amusement park

Een droom over een pretpark, leuk! Nou, nee. Het verlaten pretpark aan het begin van Silent Hill 3 is alles behalve gezellig. Net als bij een echte droom heb je eigenlijk niet door dat het een droom is, helemaal aangezien het nachtmerriegehalte van de echte wereld in Silent Hill al zo hoog ligt. Anders dan in een echte droom (en een echt pretpark) komt Heather shit tegen waarbij je normaalgesproken allang rechtop in je bed had gezeten.

Wat zit hier achter? Heather is duidelijk toe aan ontspanning en avontuur, maar is zo ontzettend gestresst dat zelfs een pretpark een afschuwelijke plek voor haar is. Dat ze op de rails van de achtbaan besluit te lopen, in plaats van gewoon in het karretje te stappen, laat niet alleen zien dat ze graag risico’s neemt, maar ook dat ze zelf de snelheid van haar leven wil bepalen. Of misschien heeft ze gewoon een bloedhekel aan achtbanen?

Heb jij onlangs nog spannende dromen beleefd in een game? Vertel erover in de comments! En nee, Link’s Awakening telt niet, want op het einde ontdekken dat het allemaal maar een droom was, dat is gewoon lame.