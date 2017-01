De beste console exclusives van 2017 

2017 is nog maar net begonnen, maar we weten nu al dat er ook dit jaar weer een paar hele vette games uit gaan komen, die exclusive zijn voor de PlayStation 4, Xbox One en Switch. Florian zoekt de 3 beste per console uit!

PS4 - Horizon: Zero Dawn

Het is wel zo toepasselijk om te beginnen met Horizon: Zero Dawn, aangezien we daar van alle PS4 exclusives het minst lang op hoeven te wachten. Over een maandje komt de nieuwe game van Guerrilla Games al uit en het belooft een meesterwerkje te worden. De game is al sinds 2011 in ontwikkeling en sinds de officiële reveal op de E3 van 2015 kijk ik er heel erg hard naar uit.

Op de een of andere manier word ik heel erg getriggerd door de wereld waarin Horizon: Zero Dawn zich afspeelt. Hoe kan het toch zo zijn dat er machines rondlopen, die uit de oudheid komen? Zijn ze überhaupt ooit gemaakt door de mens? Hoe past Alloy, de main character in dit plaatje? Ik moet en zal er achter komen. Killzone was nooit echt mijn ding, maar Guerrilla Games gaat met Horizon: Zero Dawn voor eens en altijd laten zien bij de top developers van deze wereld te horen.

Release: 28 februari 2017



PS4 - Gran Turismo Sport

Games als Project Cars en Assetto Corsa hebben het stokje wat betreft ‘the real driving simulator’ al lang overgenomen van Gran Turismo, maar toch kijk ik heel erg uit naar GT Sport. Het zal dan misschien niet de meest realistische race game ooit worden, maar de liefde die Kazunori Yamauchi in de Gran Turismo games stopt, is reden om heel vrolijk te worden, als benzine snuiver zijnde.

Het oog voor detail is bijzonder groot in GT Sport en als je naast het racen zelf ook een echte passie hebt voor auto’s, kom je volledig aan je trekken in GT Sport, al is het alleen al door alle info over alle auto’s die in de game zit, maar ook door de belachelijk uitgebreide photo mode en uiteraard HDR ondersteuning, waardoor de kleuren van de scheurijzers ook echt kloppen. Geheel in Gran Turismo stijl werd de release date van november vorig jaar al gemist, maar ergens in 2017 moet wel lukken, toch Polyphony? Toch?

Release: ergens in 2017



PS4 - Detroit: Become Human

In 2012 dropte ontwikkeklaar Quantic Dream, bekend van Heavy Rain en Beyond: Two Souls, een prachtige tech demo online, genaamd Kara. De tech demo was bedoeld om aan te tonen wat de devs konden doen met de engine en de tools die ze tot hun beschikking hadden, maar het korte emotionele verhaal in de tech demo wekte bij een hoop gamers, maar ook bij David Cage zelf, de main man bij Quantic Dream, een brandende vraag op… Wat gebeurt er verder met Kara?

David Cage is onmiddellijk gaan schrijven en eind 2013 werd Detroit: Become Human in ontwikkeling genomen. In de game speel je met verschillende Androids, waaronder Kara, en in de typisch filmische stijl van Quantic Dream zal je keuzes moeten maken, die de rest van het verhaal beïnvloeden. Er is geen goed of fout, het wordt je eigen verhaal. Ik snap heus dat de soms suffe ‘gameplay’ niet voor iedereen zal zijn, maar persoonlijk heb ik genoten van vooral Heavy Rain en wat ik heb gezien van Detroit: Become Human smaakt naar meer.

Release: Eind 2017



Xbox One - Halo Wars 2

Stiekem verwacht ik eigenlijk nog wel een andere ‘echte’ Halo game eind dit jaar, samen met de release van de nieuwe Xbox Scorpio, maar tot die tijd hou ik het in deze Feature op Halo Wars 2. Persoonlijk vind ik de Halo games niet zo boeiend, maar gek genoeg heb ik de eerste Halo Wars dan weer wel keihard gespeeld, en dat terwijl ik ook niet eens een RTS liefhebber ben. WTF?

Het had er alles mee te maken dat Halo Wars lekker laagdrempelig was en gemakkelijk te begrijpen voor een noob zoals ik. De gameplay was redelijk simpel, maar of dat nou allemaal een goed teken is voor echte RTS liefhebbers is zwaar de vraag. Hoe dan ook kijk ik heel erg uit naar Halo Wars 2!

Release: 21 februari 2017



Xbox One - Crackdown

Weet je nog hoe Microsoft een tijd lang van de daken heeft geschreeuwd hoe ‘the power of the cloud’ Xbox One games zal helpen? Nee, daar is niet zoveel van terecht gekomen, op misschien wat Drivatars na, maar Crackdown gaat voor het eerst laten zien waar Microsoft het nou eigenlijk over heeft. Tenminste, dat hoop ik.

Volgens Microsoft neemt de cloud bepaalde taken van de processor in de Xbox One over, waardoor er bijvoorbeeld in Crackdown gigantische destructie mogelijk is aan de omgeving en gebouwen. We hebben er nog te weinig van gezien om echt te oordelen, maar interessant klinkt het allemaal zeker. Sowieso denk ik dat Crackdown gaat shinen op de Xbox Scorpio, met of zonder hulp van de cloud.

Release: Eind 2017



Xbox One - Cuphead

Ik heb waarschijnlijk nog nooit zo uitgekeken naar een Indie game, dan naar Cuphead. De game wordt door 2 gasten gemaakt en heeft een prachtige tekenfilm stijl uit 1930, zoals we die kennen van bijvoorbeeld oude Disney tekenfilms. Cuphead is nu al 7 jaar in ontwikkeling, maar moet eindelijk dit jaar uitkomen.

Cuphead is een ‘run and gun platformer’, die in je eentje of in co-op gespeeld kan worden. De game richt zich vooral op de verschillende eindbazen, die allemaal een andere aanpak nodig hebben. Ik heb ontzettend veel zin om Cuphead in co-op te spelen!

Release: Ergens in 2017



Switch - Zelda: Breath of the Wild

Okay, feitelijk is de nieuwe Zelda geen Switch exclusive. Maar goed, daar heb ik ten eerste maling aan, ten tweede is het niet alsof de Switch exclusives om je oren vliegen en ten derde is het een freaking nieuwe Zelda en ik ben hyped.

Zelda: Breath of the Wild is alweer de 19de Legend of Zelda game en ik wil echt niet zeggen dat ik ze allemaal gespeeld heb, maar alle console Zelda’s in ieder geval wel en daar gaat nu echt geen verandering in komen. De Zelda games hebben altijd iets magisch!

Release: 3 maart 2017



Switch - Mario Kart 8 Deluxe

Met Mario Kart 8 Deluxe is praktisch hetzelfde aan de hand, want ondanks dat de Deluxe versie wat extra content krijgt, is het natuurlijk niet echt een Switch exclusive. Uiteraard had ook ik liever een hele nieuwe Mario Kart gezien voor de Switch, maar toch kijk ik er persoonlijk wel naar uit, want Mario Kart blijft dikke vette fun.

Mario Kart 8 Deluxe heeft alle DLC, maar daarnaast ook nieuwe onderdelen voor de voortuigen, nieuwe power-ups en een nieuwe Battle Mode. Of dit genoeg is voor een upgrade als je Mario Kart 8 al hebt moet je zelf bepalen, maar persoonlijk haal ik hem toch wel, want wat ga je anders tegen elkaar spelen op de Switch? Die koeienmelk shizzle?

Release: 3 maart 2017



Switch - Super Mario Odyssey

Begrijp me niet verkeerd, Zelda is super tof, maar Super Mario Odyssey is voor mij persoonlijk de reden om de Switch aan te schaffen. In tegenstelling tot Sonic vind ik de 3D Mario games juist leuker dan de 2D varianten en ik kan echt niet wachten om Super Mario Odyssey te ontdekken. Al ben ik nog niet helemaal zeker over de stukken met de wat realistischere setting, zoals in de stad.

Volgens de geruchten is Super Mario Odyssey eigenlijk al klaar voor release, maar bewaart Nintendo de game expres als eindejaar klapper en dat vind ik nogal een domme keuze, mocht dat waar zijn. Dit zou de perfecte system seller zijn. Anyway, moet hebben!

Release: Eind 2017