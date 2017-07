De belevenissen van de PU-redactie in Miitopia 

Alie maakte voor deze feature de PU-redactie na in Miitopia. Samen met haar reisgezelschap trok ze eropuit om Dark Lord Bas te verslaan. Onderweg moesten ze echter eerst Prinses Laura helpen kiezen tussen haar geliefden en Geest Simon terug stoppen in zijn fles. Jep, Miitopia is een... fantasierijk spelletje!

Deze feature bevat spoilers voor de plot van Miitopia!

In Miitopia op de Nintendo 3DS leeft iedereen in vrede en harmonie. Op een kwade dag verschijnen er echter monsters. Deze monsters stelen de gezichten van de inwoners. Zodoende blijven zij gezichtsloos achter, terwijl de monsters hun gelaat overnemen. Gelukkig is daar Alie de aardige Thief, die tijdens haar wereldreis stuit op een dorpje met deze gezichtsloze inwoners. Ze leert dat de monsters niet op eigen houtje werken, maar gestuurd worden door Dark Lord Bas. Het wordt Alie haar opdracht om Bas te verslaan en daarmee de inwoners van Miitopia hun gezicht terug te geven.





Miitopia Act 1 - "Power Unlimited"

Alie is niet sterk genoeg om Bas in haar eentje te verslaan. Gelukkig vindt ze een amulet met daarin de stem van een god. Deze staat haar bij tijdens haar reizen, onder meer door haar te voorzien van een reisgezelschap. Zo komt het dat op een nacht Dennis de coole Mage, Florian de relaxte Warrior en Jurjen de koppige Cleric voor haar deur staan. De vier trekken erop uit om de gezichten van de mensen te retourneren. Ze worden daarbij geholpen door Graddus de grote Sage, die de wereld afstruint om anderen een helpende hand te bieden.

Onderweg laat Dennis Alie schrikken als ze de hik heeft, leert Dennis de oorlogskreet “Power Unlimited” en valt Jurjen vijanden uit koppigheid soms twee keer aan. Daarnaast verstopt relaxte Florian zich bij het minste of geringste achter Dennis en vindt Jurjen dat Alie niet zo moet zeuren over haar vermoeidheid.

Alie: “I’m having so much fun!”

Dennis: (“Not this again?”)

Dennis: “It’s all so pretty.”

Jurjen: It’s all your imagination.”





Miitopia Act 2 - Michel en Laura sitting in a tree...

De helden ontmoeten Koning Martin, die ook wel de ‘gentle giant’ wordt genoemd. Martin blijkt in de problemen te zitten. Prinses Laura, beter bekend als de allerknapste dochter van het koninkrijk, houdt er namelijk een geheime liefde op na... Ze kan de gevallen edelman Michel niet vergeten. De twee groeiden samen op, maar Prinses Laura moest zich verloven met de Prins van een nabijgelegen koninkrijk: Marvin. Michel en Marvin gaan zo in hun geruzie om Laura op, dat ze niet in de gaten hebben dat Bas ervandoor gaat met haar gezicht. Martin stuurt het reisgezelschap eropuit. Ondanks dat zowel Michel als Marvin behoorlijk in de weg lopen, weet onze groep Laura haar gezicht terug te vinden. Martin is zo blij dat hij de verloving tussen Laura en Marvin verbreekt, waardoor ze eindelijk Michel haar liefde kan verklaren.

Onderweg krijgen Florian en Dennis ruzie en moeten ze voor straf nachtenlang op dezelfde kamer slapen, wil Dennis een ritje op de rug van Jurjen maken en vindt Alie dat Dennis zijn zangstem doet denken aan een goblin. Daarnaast wordt Jurjen opgegeten door een Mars Miitrap en is Florian jaloers op Dennis als deze een knuffelkonijn voor Alie koopt.

Alie: “I like your hair!”

Jurjen: “Dig a hole.”

Alie: “I want a dog!”

Florian: “Just stop.”





Miitopia Act 3 - liefdesliedjes en vergiftigde paddenstoelen

Terwijl het reisgezelschap ligt te slapen, sluipt Bas de herberg binnen. Hij ontvoert Dennis, Florian en Jurjen, en neemt hij Alie haar krachten af. Het amulet laat Alie een nieuw beroep uitkiezen. Ze besluit door het leven te gaan als Cat. Ook stuurt hij drie nieuwe metgezellen haar kant op: Peter de voorzichtige Chef, Samuel de energieke Pop Star en Sven de onnozele Scientist. De groep trekt oostwaarts, Bas achterna. Ze stuiten op Marvin die een lamp heeft gevonden. De lamp huisvest Genie Simon, die nogal wat problemen veroorzaakte totdat Graddus hem opsloot. Marvin trapt in de valse beloftes van Simon en laat hem vrij. Maar ook Simon is niet veilig voor Bas...

Onderweg gaat Peter meteen dood in zijn eerste gevecht, lost Samuel de ruzie tussen Alie en Peter op met een liefdesliedje, en betrapt Alie Sven en Peter gezellig keuvelend hartjes in hun ogen. Daarnaast krijgt Peter last van visioenen waarbij hij een buikdansje uitvoert en weet Sven Alie tijdens een barbecue te vergiftigen met een paddenstoel.

Sven: “Achoo!”

Alie: “Feel the power.”

Alie: “Good job, Peter!”

Peter: (“Yawn.”)





Miitopia Act 4 - kitty cuddles <3

Het reisgezelschap trekt door een woestijn en keert een hele piramide binnenstebuiten. Ze bevechten Twerkeys, een schilderij met een schele Mona Lisa en wapenetende mummies. Gelukkig is daar 's nachts echter altijd weer die ene 'perfect gelegen en getimede' herberg, zodat het ze uiteindelijk toch lukt om Simon zijn gezicht terug te geven. De geest is zo geschrokken van dit avontuur, dat hij belooft voortaan braaf te zijn. Bas is echter alweer verder oostwaarts getrokken.

Onderweg stellen Peter en Samuel huisregels op voor hun gedeelde slaapkamer, krijgt Sven een make-over, en wil Samuel na een ruzie met Sven zijn excuses aanbieden terwijl Sven liever nog dagen blijft mokken. Daarnaast vergeet Samuel zijn uiterst belangrijk (maar nog onbeschreven) dagboek in de herberg, vraagt Alie zich af of zij zich aangesproken moet voelen als Samuel ‘kitty cuddles’ wil en blijft deze laatste alsmaar zeuren over zijn afzakkende sokken.

Samuel: “Something smells good.”

Sven: “Better not tell Samuel…”

Alie: “I have seen the light!”

Peter: “I don’t know if I can approve.”





Miitopia Act 5 - Ed de koppige Tank

Opnieuw wordt Alie alleen wakker... Bas heeft ook Peter, Samuel en Sven ontvoerd. Hij laat ze achter in een soort schaduwwereld, waar ze Dennis, Florian en Jurjen ontmoeten. Ze zweren samen te ontkomen. Ondertussen wordt Alie door het amulet wederom voorzien van een drietal nieuwe reisgezellen: Tjeerd de aardige Flower, Wouter de coole Princess en Ed de koppige Tank. Ook mag ze weer een nieuw beroep kiezen: Imp. Vol goede moed trekt het nieuwbakken kwarter eropuit. Al snel komen ze Graddus tegen, die ze vertelt over de woonplaats van de elven, waar drie charmante prinsjes wonen: PU-fan 1, PU-fan 2 en PU-fan 3. Ondanks de fabelachtige krachten van de elven, dolven ook zij het onderspit tegen Bas.

Onderweg zingt Tjeerd een liedje over tomaten, vindt Wouter het vervelend dat de groep alle monsters zomaar voor lief neemt en heeft Alie de hele nacht naar een insect op het gezicht van Ed liggen staren...

Alie: “I wonder what today will bring.”

Tjeerd: “I’m still thinking about last night’s food.”

Tjeerd: “I’m wearing my favorite clothes.”

Wouter: “Let’s savor the little victories.”





Benieuwd hoe het deze vier nieuwe reisgezellen vergaat? Ik weet het zelf ook nog niet, maar ik kan niet wachten Miitopia weer in mijn Nintendo 3DS te proppen... Maar tot die tijd lees ik natuurlijk graag jullie comments. Vertel dus snel of Miitopia jullie ook tof lijkt en vooral welke Mii's jullie zouden maken. Wie wordt de Dark Lord en wie krijgt de rol van Princess?