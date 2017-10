Wat een volle maand! Vooral 27 zal echt als een bom inslaan met Super Mario Odyssey, Assassin´s Creed Origins én Wolfenstein: the New Colossus, allemaal op dezelfde dag! De rest van de maand valt er echter ook zat te kiezen hoor, hier zijn de belangrijkste gamereleases van oktober.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Oke, deze zal misschien voor de meesten niet eens op hun radar zijn verschenen, maar ik kijk wel uit naar een remake van een van m’n eerste RPG-games. Ik heb het origineel op de GBA helemaal kapot gespeeld en ondanks dat ik vaak niet wist wat ik moest doen (Engels is moeilijk als je +- 8 jaar bent) heb ik me altijd weten te vermaken. Het nieuwe likje verf wat de game in ondergaan ziet er prachtig uit en ik kan niet wachten om mijn jeugd te kunnen herleven! Oh, en die nieuwe Bowser’s Minions-modus is vast ook wel leuk… heb ik eigenlijk nog niet veel op gelet.

South Park: the Fractured But Whole

Ik heb heel erg genoten van the Stick of Truth. De Iconische South Park-humor gecombineerd met een iets wat simpel, maar solide RPG-systeem, zorgde voor een verrassend frisse ervaring. Nu is de verrassing er misschien van af, maar alles wat ik tot nu toe gehoord heb over The Fractured But Hole klinkt me alsnog als muziek in de oren!

Assassin’s Creed: Origins

Na een jaartje absentie is de Assassin’s Creed-serie weer terug met een nieuw deel met een originele setting en hopelijk een goed verhaal. Ik ben nog niet helemaal verkocht door de nieuwe, geforceerd ogende RPG-elementen, maar misschien valt het allemaal wel mooi op z’n plek. Ik kijk er in ieder geval naar uit om piramides te verkennen, kamelen te berijden en weer lekker de gelegenheid te krijgen om te klimmen en klauteren.

Super Mario Odyssey

De Nintendo Switch krijgt er ongetwijfeld weer een pareltje bij met Super Mario Odyssey. Tot nu toe heb ik nog niks gezien waar ik niet van onder de indruk ben. De nieuwe outfits zijn tof en ik kan niet wachten om met Mario’s pet te kloten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Om nog maar te zwijgen over de nieuwe tunes die de game met zich meebrengt, die ik waarschijnlijk voorlopig niet meer uit m’n hoofd ga krijgen na het spelen van Mario’s nieuwste 3D-avontuur. Zonder twijfel een absolute must have voor elke Switch-eigenaar!

Wolfenstein II: the New Colossus

Bethesda heeft het met Wolfenstein: the New Order voor elkaar gekregen de ouderwetse FPS in een geweldig nieuw jasje te steken (ook met DOOM natuurlijk). Daarnaast heeft de ontwikkelaar met die game interessante premisse gecreëerd, waarin de nazi’s de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Ik kan niet wachten om te zien waar het verhaal naartoe gaat en om weer op brute wijze lost te gaan tegen het Reich! En kom op, je begint de game zonder benen en moet vijanden neerknallen in een rolstoel. Als de rest van de game maar half zo creatief is, ben ik verkocht.

2 oktober

theHunter: Call of the Wild (Xbox One, PS4)





3 oktober

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (Xbox One, PS4)

Timbleweed Park (Android)

Forza Motorsport (Xbox One, PC)





5 oktober

A Hat in Time (PC, PS4)





6 oktober

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (3DS)

The LEGO NINJAGO Movie Video Game(PS4, Xbox One)

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy (3DS)





10 oktober

Middle-earth: Shadow of War (PS4, PC, Xbox One)

88 heroes (Nintendo Switch)





13 oktober

The Evil Within 2 (PC, PS4 en Xbox one)

Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One (fyssiek))

Story of Seasons: Trio of Towns (3DS)

Dungeons 3 (PC, PS4, Xbox One)

Raid: World War II (PS4, Xbox One)

The LEGO NINJAGO Movie Video Game (PC)





17 oktober

South Park: The Fractured But Whole (PS4, PC, Xbox One)

Rogue Trooper Redux (PS4, Xbox One, PC)

WWE 2K18 (PC, PS4, Xbox One)

ELEX (PC, Xbox One, PS4)

Megaton Rainfall (PS4)





18 oktober

Gran Turismo Sport (PS4)

Age of Empries: Definitive Edition (PC)





19 oktober

Cities: Skylines – Green Cities (PC, Linux, Mac)





20 oktober

Syberia (Nintendo Switch)

Fire Emblem Warriors (3DS, Nintendo Switch)





24 oktober

Road Rage (PS4, Xbox One, PC)

Destiny 2 (PC)

Redout (Nintendo Switch)

Hidden Agenda (PS4)





27 oktober

Assassin’s Creed Origins (PS4, Xbox One, PC)

Little Nightmare Complete Edition (PC, Xbox One PC)

Yomawari: Midnight Shadows (PC, PS4, PS Vita)

Night of Azure 2: Bride of the New Moon (PC, PS4, Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Xbox One, PS4)





31 oktober

Bubsy: The Woolies Strike Back (PS4, PC)

Disneyland Adventure (PC, Xbox One)

Lumo (Nintendo Switch)

Rapala Fishing Pro Series (PS4, Xbox One)

Spintires: Mudrunner (Xbox One, PS4 PC)