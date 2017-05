De belangrijkste gamereleases van mei 

Het is mei en dat is nou niet bepaald een notoire maand als het om gamereleases gaat. Maar vergis je niet, klassiekers zoals Red Dead Redemption en Mario Kart 8 werden ooit in deze maand gereleased, hoewel er in 2017 niet zo'n onbetwiste kraker lijkt uit te komen. Wouter checkt wat er verder wel awesome is in z'n top 5.

5. Fire Emblem Echoes (19 mei)



Fire Emblem is zo'n serie die er maar deeltjes blijft uitrammen terwijl er een kleine schare fans ze elke keer trouw koopt. In dit geval is het een remake van Fire Emblem Gaiden uit 1992, die alleen in Japan uitkwam. Dus hij staat meer uit respect voor de serie en armoe op deze plek dan dat ik verwacht dat 'ie echt onmisbaar is.

4. Star Trek: Bridge Crew (16 mei)

Oh man, ik ben de laatste maanden in zo'n enorme Trekkie aan het transformeren! Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, The Original Series en The Next Generation staan namelijk op Netflix en die check ik ALLEMAAL, nadat ik vorig jaar de tien films heb gekeken. Dus ben ik lichtelijk hyped voor Bridge Crew, een VR-game waarin je een Starfleet-schip bestuurt samen met maximaal drie mede-Trekkies. Twee problemen: de game is VR en ik heb nog steeds niet zo'n bril gekocht, plus het speelt zich af in het universum van de nieuwe films, niet van de échte Star Trek.

3. Farpoint (16 mei)

Wéér een VR-game, dus misschien moet ik toch maar aan zo'n brilletje gaan geloven? Beter slopen ze eerst 200 euri's van de prijs af, dan overweeg ik het. Verder is Farpoint een hele goede titel om de awesomeness van Virtual Reality te laten zien, want overleven op een gevaarlijke alien planeet in first person, dat komt het best over als je

Hoewel het nog steeds bullshit is dat deze game de naam Prey draagt, lijkt het verder een best interessante titel te gaan worden. Nee, daar ben ik nog lang niet zeker van, want Bethesda geeft ons geen vroege review-exemplaren meer, dus ik weet wat dat betreft net zoveel als jullie. En dat is dat het een mix lijkt te worden van elementen uit vele scifi-games die we als klassiekers hebben bestempeld, zoals Half-Life, BioShock en Dead Space. Het kan een geslaagde combo worden als het goed aan elkaar gelijmd wordt met een sterk verhaal, en dat ga ik eind deze week ondervinden!

Hier heb ik dus GRUWELIJK veel zin in, aangezien voorganger Injustice: Gods Among Us maandenlang mijn go-to-game is geweest. Maar Injustice 2 is meer dan alleen het verplichte vervolg op een heerlijke knokker, want door de toevoeging van armor en loot is het zelfs een behoorlijk ambitieus project dat verder lijkt te gaan waar SoulCalibur IV jaren geleden begonnen is. Bovendien is het aantal schurken en superhelden uit de DC-stal waar je mee kan vechten echt kneiteruitgebreid en -interessant, waardoor ook comic-fanboys erbij moeten zijn vanaf 18 mei. Een van de weinige games waarvan ik de trailers trouw bleef checken, terwijl er wekenlang bijna dagelijks eentje uitkwam.

2 mei

Akiba's Beat (PS4, PS Vita)

Portal Knights (PC, Xbox One, PS4, Switch)

Nioh, Dragon of the North (PS4)

5 mei

Prey (PC, Xbox One, PS4)

Dreamfall Chapters (Xbox One, PS4)

9 mei

Forza Horizon 3 - Hot Wheels (PC, Xbox One)

11 mei

Minecraft (Switch)

16 mei

Don't Starve Together (Xbox One)

Farpoint (PS4)

The Surge (PC, Xbox One, PS4)

18 mei

Injustice 2 (Xbox One, PS4)

19 mei

Endless Space 2 (PC)

Fire Emblem Echoes (3DS)

23 mei

Summon Night 6: Lost Borders (PS4, PS Vita)

Disgaea 5 Complete (Switch)

Darksiders Warmastered Edition (Wii U)

26 mei

Friday the 13th The Game (PC, Xbox One, PS4)

Rime (PC, Xbox One, PS4, Switch)

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers (Switch)

Get Even (PC, Xbox One, PS4)

30 mei

Perception (PC, Xbox One, PS4)

Star Trek Bridge Crew (PC, PS4)

Deze maand ergens

NBA Playgrounds (Switch)