De belangrijkste gamereleases van april 

April blijkt zo'n maand waar je geen ruk van verwachtte, maar die toch nog wel wat aardige verrassingen in petto heeft. En na de teleurstelling die Mass Effect: Andromeda voor hem was, had Wouter wel zo'n opkikker nodig! Check hier de game releases van april 2017 en zijn persoonlijke favorieten.

Maart mag z'n staart dan wel roeren, volgens een archaïsch bullshit-spreekwoord, maar april schudt met z'n bil! Heel verleidelijk wordt er geschud zelfs (okay, ik pak m'n jas...), want er verschijnen komende maand een paar games waarvan ik sommigen niet eens zag aankomen, terwijl anderen voorzien in de behoefte van een niche publiek waar ik mezelf toe mag rekenen. Mooie dingen!



5. Full Throttle Remastered (18 april)

Een van de coolste adventures ooit krijgt z'n kans om te shinen voor een nieuw, jonger publiek. En nóg een keer voor ouwe rukkers zoals ik. Full Throttle, over een stoere biker met het hart van een superheld, kwam namelijk al in 1995 uit en was misschien wel een van de eerste titels van LucasArts die ik speelde. Enorm veel valt er niet aan te remasteren, zo slick zag die game er twee fucking decennia geleden al uit, en ik zou er niet meer dan twee tientjes voor betalen, maar dan kan je jezelf wel educaten met een stukje prachtige video game-geschiedenis.

4. Outlast 2 (25 april)

Op zich wist de eerste Outlast me niet enorm lang te boeien, want als je niet constant in je broek aan het druppelen bent van de angst dan heeft die game in principe niet heel veel te bieden. Maar ben zeker benieuwd wat het vervolg allemaal te bieden heeft en belangrijker nog: hoe hard Tjeerd gaat gillen als 'ie hem gaat spelen. Want ja, dat moet toch wel even gebeuren, niet waar? Hoe moet toch allang weer over die hartaanval van Resident Evil 7 heen zijn...

3. Mario Kart 8 Deluxe (28 april)

Al klaar met The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Ik nog lang niet, maar ben inmiddels wel benieuwd naar waar die Switch nog meer toe in staat is. Fun voor mij en m'n vrienden bijvoorbeeld, dat lijkt me wel wat. Ik heb Mario Kart 8 voor de Wii U om eerlijk te zijn amper aangeraakt, maar dat kwam omdat ik destijds geen gamende kameraden binnen bereik had. En ja, karten met Mario en friends is toch wel iets dat met gezelschap gedaan moet worden, niet waar? Dus ben ik licht gehyped voor deze licht gepimpte versie van een game die de gezamenlijke redacties van InsideGamer, Gamer en PU hebben verkozen tot de op één na beste racegame ooit gemaakt! Check dat vanaf aanstaande donderdag in een Formule 1 en racegames special die ik in elkaar gedraaid heb.

2. Warhammer 40K: Dawn of War 3 (27 april)

Halo Wars 2 was een coole game, maar de fijnste dosis RTS moet nog komen! Dawn of War 3 gaat de beste elementen van de vorige twee Dawn of War-delen met elkaar mengen in een spectaculaire mix van strategie en actie, waarbij ook een dikke nadruk op het multiplayer-gedeelte zal liggen. Aan dat laatste zal ik me met shaking boots gaan wagen, mocht ik tijd hebben voor de review, want Dawn of War 3 heeft zoveel opties wat betreft verschillende soorten units, heroes, special moves en andere gekkigheid, dat je de vijf miljoen kliks per seconde wel gaat halen.

1. Persona 5 (4 april)

Persona 4 is zo'n leuke game dat het eigenlijk een beetje belachelijk is en de enige JRPG die ik de laatste jaren heb uitgespeeld. Samuel heeft het vervolg erop al gereviewed (de vertaalde versie, Japanners kunnen Persona 5 al maanden spelen), komt deze week nog met een versie voor PU.nl, en heeft me gerustgesteld: dit is hét rollenspel van het jaar! Zolang de E3 niet met spontange aankondigingen komt van een Dragon Age ofzo dat dit jaar nog uit gaat komen, maar zulke gekke dingen verwacht ik niet.

4 april

Drawn to Death (PS4)

Has-been Heroes (PC, PS4, Xbox One)

Blackwood Crossing (PS4)

Persona 5 (PS3, PS4)

5 april

Blackwood Crossing (PC, Xbox One)

7 april

Lego City: Undercover (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Bulletstorm: Full Clip Edition (PC, PS4, Xbox One)

11 april

Yooka-Laylee (PC. PS4, Xbox One, Switch)

Cosmic Star Heroine (PC, PS4, PS Vita, Xbox One)

12 april

The Sexy Brutale (PC, PS4, Xbox One)

13 april

Stardew Valley Collector's Edition (PS4, Xbox One)

18 april

Full Throttle Remastered (PC, PS4, PS Vita)

Marvel's Guardians of the Galaxy: Telltale Episode 1 (PC, PS4, Xbox One)

Shiness: The Lightning Kingdom (PC, PS4, Xbox One)

Wonder Boy: The Dragon's Trap (PC, PS4, Xbox One, Switch)



20 april

Siberia 3 (PC, PS4, Xbox One, Switch)

21 april

Micro Machines World Series (PC, PS4, Xbox One)

25 april

Sniper: Ghost Warrior 3 (PC, PS4, Xbox One)

What remains of Edith Finch (PC, PS4)

Dragon Quest Heroes 2: Twin Kings and the Prophecy's End (PC, PS4, Switch)

Outlast 2 (PC, PS4, Xbox One)

27 april



Warhammer 40K: Dawn of War 3 (PC)

28 april

Constructor HD (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Portal Knights (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Little Nightmares (PC, PS4, Xbox One)

Ergens in april:

Flatout 4: Total Insanity (PC, PS4, Xbox One)

The Elder Scrolls Legends (PC, Android, iOS)

Knights and Bikes (PC, PS4)