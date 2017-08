Een shooter waarin je de kerstman een kopje kleiner maakt, een Wolfenstein 3D-kloon waarin je als Noach probeert geiten te bedwelmen, en een FPS waarin je het opneemt tegen wandelende konten... Alie ontdekte dat er rare shooters gemaakt zijn. In deze feature bespreekt ze 10 van de gekste schietspelletjes aller tijden.

De meeste shooters spelen zich af in oorlogen uit het niet zo verre verleden, of vinden plaats in een toekomst waarin de mens zich tussen de sterren begeeft. Heel veel exotischer dan de Tweede Wereldoorlog of een ruimtestation wordt het in deze games eigenlijk niet.

Games als Call of Duty, Battlefield of Titanfall zijn stuk voor stuk serieuze games. En zelfs games die een ietwat kleurrijker uiterlijk hebben, zijn in de basis eigenlijk nog steeds vrij degelijk. Je kunt een Overwatch in ieder geval niet vergelijken met de maffe shooters van het verleden...

In de jaren '90 kwam je namelijk games tegen met veelbelovende namen als Forbes Corporate Warrior, Super Noah’s Ark 3-D en Christmas Carnage. Een makkie dus om deze feature met de 10 raarste shooters ooit te vullen.





Forbes Corporate Warrior

In Forbes Corporate Warrior ontwikkelt een wetenschapper een VR-bril waarmee de vrije markt betreden kan worden alsof het een arena is. Binnen deze arena is het aan jou om je zakelijke concurrenten te verslaan. Je zet hiertoe wapens in met namen als Price Slicer, Ad Blaster en Legal Laser. Helaas kost letterlijk alles geld in Forbes Corporate Warrior. Zodoende is het aan jou om je aandelenkoers gunstig te houden en een groter marktaandeel te behalen, onder meer door voorraad te (ver)kopen en de prijs van je goederen aan te passen.



Super Noah’s Ark 3-D

Het kan echter nog gekker dan het bankwezen, zo is Super Noah’s Ark 3-D een Bijbelse shooter van de christelijke ontwikkelaar Wisdom Tree. Je speelt in deze FPS Noach, die alle ongehoorzame dierlijke passagiers op zijn ark in bedwang moet houden door eten in hun mond te schieten met een katapult. Dat gegeven wordt nog gekker wanneer je bedenkt dat de game gemaakt is op de engine van het iets minder vredelievende Wolfenstein 3D en de ontwikkelaar in eerste instantie een Hellraiser-game wilde maken...





H.U.R.L.

H.U.R.L. staat voor 'Hardcore Union of Radical Litterbugs', oftewel de verzameling vuil verspreidende dieren in deze FPS. De naam spelt zodoende niet voor niets een synoniem van overgeven... In de shooter H.U.R.L. speel je Bob the Slob, die de vuiligheid die verschillende dieren naar hem toe smijten en achterlaten, moet vermijden, terwijl hij hen gelijktijdig probeert schoon te poetsen met zeep en waterballonnen. Vooral de Duitse naam van de game is echt briljant: Blob Schlammschlacht 3D.



PO'ed

Het raarste in PO'ed zijn de vijanden, zo wist de game wandelende, menselijke konten te introduceren, die uiteraard aanvallen met hun winderigheid. Je zou in dat geval op zijn minst verwachten dat je zelf een toiletjuffrouw speelt, of anders een loodgieter... Maar nee, de protagonist in PO'ed is chef-kok Ox, wiens verwoeste ruimteschip neergestort is op een andere planeet. Tel daar nog rare omgevingen, bewegingen en wapens bij op, en je weet dat deze game zijn plekje in deze feature meer dan verdiend heeft.





Saints of Virtue

Saints of Virtue speelt zich af in een wereld die symbool staat voor de spirituele aspecten van het hart... Dat zit zo: je daalt in deze christelijke game af in je eigen hart, waar je vecht met de spirituele krachten van verleiding. Je gebruikt in Saints of Virtue je Sword of the Spirit en Shield of Faith om zwevende maskers te verslaan, die negatieve morele keuzes voorstellen. Als je het even te moeilijk krijgt, kun je Spiritual Health verzamelen. Weet je uiteindelijk te zegevieren dan mag je jezelf een deugdelijke heilige noemen, oftewel een 'saint of virtue'.



Chex Quest

In Chex Quest hebben de Flemoids maar één doel: het vernietigen van al het gezonde eten op de planeet Bazoik. Gelukkig is daar echter de dappere Chex om de invasie van deze groene, slijmerige aliens te stoppen. Hij hanteert hiertoe een laserwapen, waarmee hij zijn tegenstanders met een goed geplaatst schot weet te desintegreren. Chex Quest was eigenlijk gewoon een marketingtool, aangezien je de game kon vinden in dozen ontbijtgranen. En geloof het of niet: de game heeft daar best wel een cultstatus en een grote groep aanbidders aan over gehouden.





Revolution X

De arcade rail shooter Revolution X laat je de band Aerosmith redden... Nog niet maf genoeg? Oké, Revolution X speelt zich af in een wereld waar popcultuur verboden is door de New Order Nation. Aan het hoofd hiervan staat Head Mistress Helga. Het is aan jou om haar troepen te verslaan door er cd's op af te vuren en de leden van Aerosmith te bevrijden in onder meer de Amazone en het Midden-Oosten. Ontwikkelaar Midway wilde trouwens eerst een Jurassic Park-game maken, maar belandde uiteindelijk wonderbaarlijk genoeg bij Aerosmith.



Toilet Kids

Anders dan de naam doet vermoeden, heeft Toilet Kids niets te maken met potty training... Alhoewel de protagonist zijn avonturen wel in de wc beleeft. In deze verticale shooter wordt hij, terwijl hij midden in de nacht rustig zit te poepen, zo de toiletpot ingezogen. Hij belandt in een magische wereld waar hij in een toiletvormig vliegtuig allerlei avonturen beleeft. Hij moet alleen wel uitkijken voor de rondvliegende... errm... feces en allerlei andere (en frissere) toiletartikelen.





Christmas Carnage

Ik was laatst op een feestje waar All I Want For Christmas van Mariah Carey gedraaid werd. Volgens de verantwoordelijke persoon mocht dat, aangezien we alweer aan het aftellen waren naar kerstmis. Op dat moment had ik best zin in een potje Christmas Carnage. In deze shooter neem je namelijk de rol van boze paashaas op je. Deze gaat in Christmas Carnage onderweg naar de schuilplaats van de Kerstman. Onderweg maait hij meteen hordes elven en sneeuwmannen uit de weg... Alleen jammer dat ie Mariah Carey niet tegenkomt.



Zombie Nation

Misschien heb ik de memo gemist, maar blijkbaar is in 1999 een meteoriet neergestort in Amerika. Deze Darc Seed crashte in Nevada en veranderde de gehele Amerikaanse populatie in zombies. Het rondspokende hoofd van de samoerai Namakubi was hun enige redding. Deze ging op pad naar de grote Amerikaanse steden om gebouwen te vernietigen met oogbollen en spuug, en gijzelaars op te vangen die uit het puin neer beneden kwamen zetten. De reis in Zombie Nation eindigde ten slotte bij een op hol geslagen versie van het Vrijheidsbeeld.





Dat waren 10 van de raarste shooters ooit. Hebben jullie bovenstaande games wel eens gespeeld? Hebben jullie nog maffe aanvullingen? Of is Call of Duty jullie gek genoeg? Laat dit en meer weten in de comments!