De 10 beste Nintendo Switch games tot nu toe 

Van draagbaar gamen overschakelen naar de TV, en weer terug; de games voor de Nintendo Switch moeten flexibel plezier bieden. Daardoor wordt de spoeling al wat dunner, maar ook omdat het apparaat nog nieuw is hebben we een lijst met ‘slechts’ 10 beste Switch games.

Dit is een aangepaste versie van een artikel uit de Power Unlimited Zomer Special - De zonnigste vakantiegames.

10. Snake Pass

In Snake Pass bestuur je Noodle, een vrolijk gekleurde slang die het einde van een stel levels moet bereiken door in elk level drie stenen te verzamelen (die de portaal aan het einde openen) en daar via veel gekronkel moet zien te komen. Noodle besturen vergt echt engelengeduld, omdat je moet ‘leren’ met hem om te gaan. Een slang beweegt bijvoorbeeld erg langzaam als hij gewoon rechtdoor sluipt, maar kronkel je van links naar rechts dan begin je vaart te maken.

De uitdaging zit hem dus vooral in het leren omgaan met Noodle en wat dat betreft is Snake Pass net zo goed een puzzelgame als een platformer. Dat vergt zeker de eerste paar uur behoorlijk wat geduld van de speler, maar de aanhouder wordt beloond met een uiteindelijk zeer soepel besturende Noodle en een aantal inventief in elkaar stekende platformlevels, overgoten met een kleurrijk sausje dat niet zou misstaan in een tekenfilm.





9. Minecraft: Switch Edition

Minecraft, misschien wel een van de meest populaire games ooit gemaakt, een game waar duizenden YouTubers over hele wereld groot door zijn geworden, kon niet missen op de nieuwste console van Nintendo. Dus is er nu Minecraft: Switch Edition, waarmee je wederom de vertrouwde blokjeswereld kunt betreden waarin zo goed als alles mogelijk is. Door blokjes te vernietigen en nieuwe te maken, heeft de speler de mogelijkheid enorme bouwwerken te creëren en de wereld volledig naar z’n hand te zetten om zo zijn of haar eigen verhaal te vertellen. Minecraft is daarmee misschien wel de meest creatieve video game ooit gemaakt en de Switch-versie is de beste, draagbare versie op de markt.





8. Graceful Explosion Machine

Dit is voor de Switch wat Resogun was voor de PlayStation 4: een exclusief, lekker ouderwets schietspel dat dankzij een paar unieke features z’n genregenoten weet te ontstijgen. Dit is een high score-game waarbij je niets anders doet dan vijanden kapot knallen met je ruimteschip, maar wat Graceful Explosion Machine zo uniek maakt is de focus op vier verschillende aanvalsopties (ieder op een andere knop) en het feit dat al deze opties een andere hoeveelheid energie ‘kosten’.

De standaard kogels kosten weinig energie maar doen ook weinig schade, bijvoorbeeld, terwijl het ronddraaiende energiezwaard veel energie vereist maar je ontzettend goed beschermt in het nauw. Dit constant moet letten op beschikbare energie en bewegingsruimte geeft Graceful Explosion Machine een dynamiek die wellicht het beste te vergelijken is met die van Dark Souls, grappig genoeg, wat ook terug te merken is in de immer groeiende verslavingsfactor. Eén van de betere games in de Switch eShop, dit!

7. Fast RMX

Onder het mom van ‘nou, als Nintendo geen nieuwe F-Zero wil maken, dan doen wij ’t maar’, bracht de Duitse ontwikkelaar Shin’en Multimedia twee jaar geleden de prima game Fast Racing NEO uit op de Wii U. Deze futuristische racegame was het vervolg op het degelijke Fast Racing League voor de Wii, maar was een stuk beter dan zijn voorganger dankzij de gimmick dat je wagen tussen de kleuren blauw en oranje kon laten schakelen. Door over een boost-streep van dezelfde kleur te rijden, kreeg je een kortstondige turbo en als je met de verkeerde kleur over zo’n baan heenreed, werd je juist een beetje afgeremd.

Fast RMX is geen vervolg op NEO, maar is er ‘slechts’ een uitgebreide port van, inclusief DLC én zes nieuwe banen (in totaal dertig). Prima natuurlijk, want a) te weinig mensen hebben Fast Racing NEO gespeeld en b) dit is een perfect spelletje om onderweg én in multiplayer te spelen, ieder met zo’n half Joy-Connetje. Het is verbazingwekkend hoe goed split-screen werkt, zelfs op dat kleine schermpje van de Switch. Begrijp me niet verkeerd: Fast RMX is lang niet zo goed als bijvoorbeeld F-Zero GX (de wagens voelen te licht en de tracks zitten niet bijzonder creatief in elkaar) maar gezien de zeer schappelijke prijs van nog geen twee tientjes, zouden we elke Switch-bezitter haast willen verplichten om dit als ‘effe tussendoor’-spelletje aan te schaffen.





6. Shovel Knight: Treasure Trove

Eén van de redenen dat games met een 8-bit- en andere retro-ontwerpen de afgelopen jaren zo populair zijn, is niet alleen het feit dat die iets makkelijker zijn om te ontwikkelen. Shovel Knight bevestigde in 2014 namelijk dat je geen peperdure graphics of een steengoed team aan stemacteurs nodig hebt om een fantastische game te maken. Alles aan Shovel Knight is 8-bit, van het geluid tot het design, en daardoor voelt het aan alsof je een NES-game aan het spelen bent.

Toch is Shovel Knight meer dan een imitatie van een game uit de jaren ’80: met een verrassend aandoenlijk verhaal, ontzettend lange en moeilijke levels en een hoofdpersonage dat met zijn schep elk zwaard doet vergeten staat Shovel Knight zijn mannetje. Treasure Trove is de ultieme versie van de game, inclusief twee uitbreidingen die de speler met twee andere personages – beide gepaard met hun eigen set aan aanvallen en wapens – door twee verhaaltoevoegingen loodsen. Ook de uitbreiding Spectre of Torment zit hier dus in, en die bevat misschien wel de beste levels die Shovel Knight ooit heeft gezien.

5. Puyo Puyo Tetris

Zoals de titel suggereert is dit een volledige fusie van Tetris (blokken verwijderen door horizontale lijnen te maken) en het iets complexere Puyo Puyo (boontjes verwijderen door vier van dezelfde kleur te linken). Het sublieme is echter de ontiegelijk veel maníeren waarop deze games samenkomen. Je kunt de games apart spelen, maar ook in modi waarbij je ze ‘tegelijk’ moet spelen, of zelfs volledig met elkaar geïntegreerd in één gestoorde combinatie van rechthoekige vormen en schattige ovaaltjes. Dit is één van de beste versies van zowel Tetris als Puyo Puyo.





4. Snipperclips

Deze puzzelgame demonstreert één van de grote krachten van Nintendo Switch, namelijk het samen spelen met vrienden. Beide spelers nemen de controle over een stukje papier met voeten, en het is de bedoeling dat door middel van in elkaar te schuiven en knippen er een specifiek figuurtje ontstaat. Het werkt heel simpel: door naast je medespeler te staan en op een knop te drukken zal het deel dat overlapt weggeknipt worden, waardoor de gekste vormen kunnen ontstaan. Ook kunnen de knipmechanieken gebruikt worden om bijvoorbeeld een soort schep te maken waar een bal in kan vallen, die vervolgens in een hoepel gerold moet worden.

Snipperclips is wat betreft concept inderdaad niet de meest ingewikkelde game van deze lijst, maar je zal merken dat het met zijn tweeën knap lastig kan zijn om je een weg te banen door de vele puzzels en mini-games. Natuurlijk is het ook mogelijk om in je eentje aan het knippen te slaan, mochten de bijkomende frustraties je vriendschappen beginnen te kosten. Snipperclips heeft desalniettemin een charmante, ontspannen vibe, waarin je wordt gemotiveerd te experimenteren in puzzels die steeds op verschillende manieren zijn op te lossen.





3. Arms

Nintendo bewijst met Arms opnieuw dat het bijna ieder genre op een originele en eigen manier aan kan passen. De kleurrijke vechtgame zet twee of vier spelers tegenover elkaar, maar met een twist. Iedere vechter heeft namelijk armen die enorm ver kunnen uitrekken en in de lucht gedraaid kunnen worden om tegenstanders uit onverwachte hoeken te raken.

Met tien unieke vechters en duizenden ‘Arm-combinaties' is het spel gevarieerd en kunnen fanatiekelingen precies uitpluizen wat zij het fijnste vinden spelen. Dankzij meerdere modi, waaronder ook een volleybal- en basketbal-modus, is het spel zowel voor competitieve als casual spelers langdurig leuk. Alle verschillende game modes zijn on- en offline te spelen. Arms is misschien geen must-have voor eigenaren van de Nintendo Switch, maar als je van vechtspellen houdt, is het zeker een poging waard.





2. Mario Kart 8 Deluxe

Hoewel Mario Kart 8 Deluxe met uitzondering van de vernieuwde Battle Modus geen grote veranderingen met zich meebrengt ten opzichte van Mario Kart 8, rechtvaardigt de enorme hoeveelheid content in dit pakket het bestaansrecht van deze heruitgave volledig. Met 48 tracks is dit de grootste Mario Kart-game tot dusver. De besturing is net zo strak als het toch al nagenoeg perfecte origineel en de kleine verbeteringen op het gebied van de beeldverversing zorgen ervoor dat dit de mooiste Mario Kart tot nu toe is.

Heb je de Wii U-versie al en ben je niet van plan om een Switch in huis te halen, dan gaat Deluxe je ook niet overtuigen, maar heb je Nintendo’s gloednieuwe console al in het bezit, dan is het niet meer dan logisch om een van de beste arcaderacers ooit in huis te halen. Deze game blijft letterlijk jarenlang leuk.





1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Niemand die ooit een Zelda heeft gespeeld zal het verbazen dat ook deze lijst een avontuur met Link in de hoofdrol op nummer 1 heeft staat. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is voor een Zelda-game behoorlijk vernieuwend en verrassend, omdat het de principes van het populaire sandbox-genre (doe missies in een open, vrij te ontdekken, consistente wereld) toepast op de vertrouwde Nintendo-franchise. De typische Zelda-magie gaat daarbij voor geen seconde verloren, want het Hyrule in Breath of the Wild is een betoverende plaats, vol met verrassingen, mysteries, prachtige natuur en aandoenlijke personages.

Tijdens de fascinerende ontdekkingsprijs door de open wereld ontvouwt zich de typerende, klassieke vertelling van een The Legend of Zelda-game, maar dit keer met volledige voice acting en tussenfilmpjes die je de adem benemen. Veel gamers en critici beschouwen dit als de beste Zelda, waarmee het ook meteen gerekend kan worden tot een van de beste games ooit gemaakt.

Wat is jullie favoriet tot nu toe of heb je nog geen Switch in huis? Laat het ons weten in de comments. Als je wil weten hoe de toekomst van de Nintendo Switch eruit ziet, check dan ons overzichtsartikel van alle games die dit jaar nog op de console moeten verschijnen.