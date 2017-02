Dark Souls 3 DLC The Ringed City verschijnt 28 maart 

Terwijl de temperaturen weer onder 0 duiken en de Wacht het liefst onder de warme wol gaat liggen, heeft hij zich toch zover gekregen om jullie te informeren over de Nintendo Switch, Dark Souls 3 en Project Cars 2. Hoezee voor de Wacht!!!

Iedereen die graag zijn voet zo stevig mogelijk tegen het tapijt duwt, rubber achter laat op verlaten stukken asfalt en zijn eerst aankomende kind waarschijnlijk Max gaat noemen (zelfs als het een meisje is), zit natuurlijk te wachten op de meest realistische racing game ooit. Project Cars wist al de standaard flink omhoog te leggen. De makers achter de game zijn dit jaar terug met deel 2 en willen nog meer aspecten uit de motorsport terug laten komen in dit vervolg. Zo komen ze met rally en sneeuwlandschappen op de proppen. Eind 2017 moet de game verschijnen, al heeft Slightly Mad Studios er een handje van om hun producten uit te stellen op het laatste moment.

In minder dan een maand zitten we eindelijk massaal met de nieuwe Nintendo console voor de tv of op het toilet, want op 3 maart komt de Nintendo Switch uit. Het Japanse bedrijf achter de spelcomputer is op dit moment bezig gamers uit te leggen wat de console allemaal gaat bieden. Natuurlijk gebeurt dit op een eigen manier, waardoor het publiek niet altijd direct door heeft wat het systeem allemaal gaat bevatten. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft de president van het bedrijf Tatsumi Kimishima een interview gegeven om nog het een en ander op te helderen.

In het gesprek met Time laat de man weten dat controllers van voorgaande spelcomputers als de Wii en Wii U op dit moment niet worden ondersteund door de Nintendo Switch. De mogelijkheid dat dit in de toekomst alsnog gaat gebeuren laat hij echter open.

" [The] Switch is not backward compatible with games designed for other systems, and is not currently compatible with controllers designed for other systems. Support for certain controllers may be considered for a future update. In some cases, games from past systems may be re-released for the Nintendo Switch system as either enhanced or original versions."

In het interview wordt ook gesproken over hoe belangrijk de online mogelijkheden zijn voor Nintendo als het aankomt op de Switch. Kimishima laat weten dat online gaming zeer serieus wordt genomen en dat het een pilaar is van de nieuwe console. De online dienst wordt op de nieuwe spelcomputer voor het eerst betaald, maar met een prijs tussen de 18 en 28 euro per jaar ligt deze flink onder die van de concurrentie. Kimishima vertelt verder dat het de komende tijd een slag om content gaat worden en dat Nintendo haar uiterste best gaat doen om deze te winnen door content aan te bieden voor een prijs waar de fans blij van worden.

Playground Games, de makers achter de geweldige Forza Horizon-serie en dan vooral het laatste deel waar de Wacht echt een enorme fan van is, zijn bezig met het maken van een nieuwe game. De studio heeft inmiddels een tweede team op de locatie gehuisvest en vandaag leren we dat deze groep programmeurs bezig zijn met een open wereld game, zonder dat het geheel draait om het zo snel mogelijk van A naar B te crossen in een motorvoertuig. Welke richting we wel op moeten denken, wordt helaas niet gedeeld door de studio. De werktitel geeft ook weinig vrij, want met de titel Project 2 valt weinig te beginnen.

GamesIndustry.biz is in gesprek gegaan met Ralph Fulton, de hoge pief bij Playground Games en heeft gevraagd naar de motivatie om voor een andere genre een game te ontwikkelen. Fulton laat weten dat 'de studio inmiddels wel redelijk goed is geworden in het maken van racegames en wel eens wil zien waar ze nog meer toe in staat zijn.' Ze duiken niet helemaal alleen in deze nieuwe ervaring, want er worden flink wat krachten van buitenaf aangetrokken om te helpen een succes te maken van dit nieuwe avontuur.

Op dit moment werken er 115 werknemers bij de studio en is er nog ruimte voor 30 nieuwe krachten. Het uiteindelijke plan is om meer dan 200 personen een werkplek te bieden. De ambities liegen er niet om en dat mag ook best als je een van de beste arcaderacers van de laatste 10 jaar hebt afgeleverd.

Het einde van een tijdperk lijkt nu toch echt te zijn aangebroken. From Software had al laten weten dat Dark Souls III het laatste deel in de serie gaat zijn, althans voor de komende jaren. De studio gaat zich namelijk richten op nieuwe projecten. De komst van het laatste stukje DLC voor de game is daarom echt het einde van een aantal luxe jaren waarin we massaal getrakteerd zijn op loodzware maar rechtvaardige moeilijkheidsgraad van Dark Souls. Naast dit unique selling point heeft het universum een enorme aantrekkingskracht door de interessante lore en vijanden die er rondspoken.

Nog een keer mogen we aan de slag met onze zelfgecreëerde krijger die het opneemt tegen vijanden die een keer of 12 groter zijn dan de ik-persoon, in de nieuwste DLC genaamd The Ringed City. De nieuwe content voegt de gebruikelijk elementen toe, want zo krijgen we een nieuw gebied om te ontdekken, zijn er nieuwe wapens om de blits mee te maken en kruisen we de degens met nieuwe vijanden die angstaanjagender zijn dan de gedachte dat Jan Roos door sommige politici serieus wordt genomen.

The Ringed City komt op 28 maart uit op de PS4, Xbox One en PC en kost je ongeveer 15 euro. De Wacht zelf is niet echt een groot fan van de serie. Dark Souls spelen frustreert hem namelijk mateloos en als de Wacht zich gefrustreerd wil voelen, dan kijkt hij wel naar SBS6.

