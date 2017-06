Wat is het?

Nog een gloednieuwe virtual reality game van ontwikkelaar Supermassive. Bravo Team is een cover based first person shooter, die met de gun gespeeld kan worden die je bij Farpoint hebt gekocht. Bravo Team kan daarnaast volledig in co-op gespeeld worden, wat de ervaring zeker ten goede komt.



Waarom is het vet?

In de demo die ik speelde, was ik met mijn team van soldaten gestrand op een gigantische brug, vol met bad guys. Je team wordt genadeloos afgeknald en aan jou de taak om de brug weer over te nemen. Je kunt schuilen achter auto’s en kunt jezelf teleporten om de vijand op het verkeerde been te zetten. Dit doe je in teamverband, samen met een vriend in co-op. Je zal flink moeten overleggen met elkaar, want de vijand komt massaal op je af en in je eentje ga je het sowieso niet redden. De shootouts zijn een van de meest spectaculaire dingen die ik ooit in VR heb meegemaakt en de gun werkt fantastisch.



Waarom is het niet vet?

Omdat het een beetje een shooter on-rails is geworden. Je kunt jezelf van schuilplaats naar schuilplaats teleporteren, maar echt vrij bewegen kan je niet. Daarnaast is de game wel erg lastig, vooral omdat je ook van achteren wordt aangevallen, terwijl je toch echt iedereen hebt afgeknald voordat je naar voren ging. Dit geeft de game een oneerlijke vibe, omdat het lastig is om je terug te bewegen op de brug, aangezien je niet meer terug kunt teleporten.

Bravo Team ziet er ook niet heel vet uit. De game is grijs en grauw en de bad guys zien er allemaal hetzelfde uit. Ook de omgevingen zijn niet bijster spectaculair en niet echt vatbaar voor destructie, hoeveel kogels je er ook in jaagt. De actie is goed, maar alles eromheen mag nog wat aandacht krijgen.



Waar kan je de game het beste mee vergelijken?

Met een soort next-gen Time Crisis, of andere on-rails shooter. Je schiet op alles wat beweegt, om vervolgens een nieuwe schuilplek te pakken en weer iedereen neer te knallen. Bij Time Crisis verplaats je vanzelf, maar bij Team Bravo moet je zelf een nieuwe schuilplek zoeken. Bravo Team geeft je dus iets meer vrijheid, maar in de essentie blijft het een on-rails shooter.