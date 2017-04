Bioshock: The Collection, FIFA 17, Just Cause 3, Shadow of Mordor, Deus Ex en meer - De Dealderdag 

Xbox gaat los met een hoop goede games in de uitverkoop. Voor iedereen die interesse in Middle-earth: Shadow of Mordor heeft, is Middle-earth: Shadow of Mordor nu op ieder beschikbaar platform in de aanbieding. Het is bijna Pasen, en de Paas sale in de PS Store is nog steeds in volle gang. Dit natuurlijk allemaal naast een berg aan andere dealtjes.

PC

Fysiek

Castlevania: Lords of Shadow 2 van € 20,45, voor € 9,95

LEGO Marvel Avengers € 11,98

Digitaal

Postal 2 van € 9,99, voor € 0,99

Amnesia: The Dark Descent van € 19,99, voor € 3,99

Torchlight 2 van € 18,99, voor € 4,74

Lord of the Rings: War of the North van € 19,99, voor € 4,99

LEGO Lord of the Rings van € 19,99, voor € 4,99

LEGO The Hobbit van € 19,99, voor € 4,99

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited van € 29,99, voor € 9,90

The Elder Scrolls Online Tamriel Gold Edition van € 49,99, voor € 24,99

Middle-earth: Shadow of Mordor € 9,99

The Talos Principle € 9,99

Planet Coaster van € 37,99, voor € 28,49

Humble Bundle

Nieuwe Intergalactic Humble Bundle:



$1 of meer:

Space Hulk Ascension

Sins of a Solar Empire: Trinity

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

BTA of meer: (op dit moment $4,59)

Planetary Annihilation: TITANS

Rebel Galaxy

$15 of meer:

Galactic Civilizations® III

Offworld Trading Company



Bonus:

- 10% off Humble Monthly voor nieuwe gebruikers



Het is ook mogelijk om gratis een Galactic Civilizations I Steam key te ontvangen. Als je onderaan de pagina je e-mailadres invult wat ook gekoppeld is aan je Humble Bundle account én Steam account.

PS4

Fysiek

Homefront: The Revolution € 11,98

Deus Ex: Mankind Divided € 12,50

Yesterday Origins van € 27,99, voor € 19,98

Sniper Elite III: Afrika - Ultimate Edition € 20,98

LEGO Jurassic World € 20,99

Nathan Drake Collection € 22,49

LEGO Marvel Avengers € 22,99

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below (PS4) nu € 24,99

XCOM 2 € 24,99



Digitaal

Nioh van € 51,99, voor € 39,99



De Paas sale is nog steeds gaande in de PSN Store!





Xbox One

Fysiek

Deus Ex: Mankind Divided € 12,98

The Evil Within € 13,94

LEGO Jurassic World € 20,99

XCOM 2 € 24,99

Digitaal

BioShock: The Collection was 49,99 , nu €25,00

Darksiders II Deathinitive Edition was 29,99 , nu €12,00

EA SPORTS FIFA 17 was 69,99 , nu €28,00

Fallout 4: Season Pass was 49,99 , nu €29,99

Fallout 4: Contraptions Workshop was 4,99 , nu €2,99

Fallout 4: Far Harbor was 24,99 , nu €14,99

Fallout 4: VaultTec Workshop was 4,99 , nu €2,99

Fallout 4: Wasteland Workshop was 4,99 , nu €2,99

Fallout 4: Nuka-World was 19,99 , nu €11,99

Fallout 4: Automatron was 9,99 , nu €5,99

Just Cause 3 was 69,99 , nu €17,50

Just Cause 3 XL Edition was 94,49 , nu €23,62

Just Cause 3 - Air, Land & Sea Expansion Pass was 24,99 , nu €6,25

LEGO Marvel Super Heroes was 39,99 , nu €10,00

LEGO The Hobbit was 34,99 , nu €10,50

Middle-earth: Shadow of Mordor was Game of the Year Edition was 29,99 , nu €15,00

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE + THE DIVISION BUNDLE was 79,99 , nu €40,00

Tom Clancy's Rainbow Six Siege was 39,99 , nu €20,00

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine was 19,99 , nu €11,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone was 9,99 , nu €5,99

The Witcher 3: Expansion Pass was 24,99 , nu €14,99

Nintendo

Wii U

Xenoblade Chronicles X van € 44,99, voor € 34,99

3DS

Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros Edition € 13,95

Chibi-Robo! Zip Lash Amiibo Bundle van € 21,00, voor € 13,95

Switch

Skylanders Imaginators: Starter Pack (Nintendo Switch) van € 59,98, voor € 39,94



Nieuwe Collectors Editions:

Deze week is de exclusieve Mithril Edition toegevoegd aan de preorderlijsten van de winkels, er een adviesprijs aan van maar liefst € 299 aan vast!

Middle Earth: Shadow of War - Mithril Edition PS4

Middle Earth: Shadow of War - Mithril Edition Xbox One