Anthem - Mini-Preview 

Wat is het?

Anthem is de nieuwste game van BioWare. Huh, BioWare? Die kwamen laatst toch met het tegenvallende Mass Effect: Andromeda? Werken die nu al aan een nieuw spel? Nou, ja en nee, want dat spel is gemaakt door het B-team van BioWare. Het hoofdteam is al jaren bezig met Anthem, een third-person loot-shooter voorheen bekend onder de naam 'Codename Dylan'. Anthem lijkt een gigantisch spel te worden waar je samen met vrienden een enorme open wereld kunt verkennen, activiteiten kunt voltooien en een hoop aliens overhoop kunt knallen in epische mechsuits. Vergeet dit pak niet aan te doen als je besluit een kijkje buiten de muur te nemen, want dit eindigt ongetwijfeld in jouw dood.

Er zijn meerdere type mechsuits die volledig customizable zijn. Je kunt dus ook zelf bepalen of je snel, licht en wendbaar bent of juist tanky, sterk en langzaam. Uiteraard bestaat er ook nog een tussenoptie die de balans hiertussen zoekt. Anthem wordt online al veel vergeleken met een spel als Destiny, omdat het eenzelfde soort gameplay krijgt. Het spel moet je wekelijks terug in de game trekken met nieuwe activiteiten voor jou en je vrienden.

Waarom is het vet?

Anthem lijkt een beetje te worden wat Destiny graag had willlen zijn. Het spel krijgt een open wereld waar je samen met drie vrienden kunt gaan en staan waar je maar wil. Deze wereld wordt bewoond door enorme wezens en zit vol geheime locaties om te ontdekken. Als we de gameplay moeten geloven is 'drop in-drop out' co-op mogelijk, waardoor je zonder laadschermen jouw vrienden uit kunt nodigen en vrijwel direct samen kunt spelen.

Ook leken de vijanden in deze korte gameplaytrailer behoorlijk divers en waren de wapens ook per mech uniek. Uiteraard wordt er tijdens deze korte gameplaysessie direct een 'legendary weapon' gevonden, wat de loot-gekken onder ons direct zal aanspreken. Het feit dat je op ieder moment kunt opstijgen en door de gebieden kunt sjezen is ook wel een pluspuntje waardig.

Het is ook vrij duidelijk dat al het geld dat naar gezichtanimaties in Mass Effect: Andromeda had moeten gaan stiekem is doorgesluisd naar Anthem.

Waarom is het niet vet?

Ondanks een behoorlijk indrukwekkende trailer blijft het altijd maar afwachten hoe de game uiteindelijk speelt. In het geval van Destiny was de game die we kregen verre van de game die ons werd beloofd, dus laten we hopen dat Anthem niet hetzelfde lot wacht. Ook wordt er weer gebruik gemaakt van het vrij generieke 'we schuilen achter een muur voor alle monsters en je mag alleen naar buiten als je een mechsuit aandoet' verhaal.

Het moet nog blijken hoe ver BioWare bereid is van deze 'bijna cliché' af te stappen.

Gaat deze game scoren?

Het blijft afwachten, maar als BioWare het spel levert zoals we die hier zien gaat Anthem ongetwijfeld scoren. De studio lijkt Bungie op alle gebieden te willen overtreffen en Destiny 2 ziet er bijna saai en leeg uit vergeleken met de extreem gedetailleerde wereld uit de gameplay-trailer.

Het duurt nog wel een tijdje tot Anthem uitkomt. Met een beetje geluk kunnen we de game al spelen voor het einde van 2018, maar de kans bestaat dat we misschien wel tot 2019 moeten blijven wachten.

Wat vonden jullie van Anthem? Drop het in de comments! Voor alles over E3 2017, check onze speciale pagina.