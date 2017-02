Alternatieve settings voor populaire games 

Far Cry in de oertijd. Super Mario in New York. Donald Trump in het witte huis. Het lijkt erop dat iedereen zomaar overal kan belanden, tegenwoordig. Het bracht Graddus op een idee: alternatieve settings voor sommige van zijn favo games!

GTA VI: een keertje níet in de States

Oke, Grand Theft Auto speelde zich ooit een keer af in Londen. Maar voor de rest? Liberty City, Los Santos, Vice City... Allemaal (fictieve) plaatsen in de fucking U.S. of A. En hoe tof de games ook zijn, ben ik daar om eerlijk te zijn wel een beetje klaar mee. Er zijn zoveel meer interessante plekken op aarde!

Waarom niet een keer naar Parijs? Deze stad wordt sowieso, buiten een shitload aan WW2-games en de saaiste Assassin's Creed ooit, crimineel ondergewaardeerd als videogamesetting. Of wat dacht je van een Aziatische metropool als Hong Kong? Open-world concurrenten True Crime en Sleeping Dogs lieten al eens zien hoe leuk sandboxen daar kan zijn, dus in GTA moet dat helemaal lukken. En hé, mochten deze voorstellen toch niet bevallen, doen we toch gewoon Amsterdam!

FIFA in de zaal

Natuurlijk, veldvoetbal blijft het leukst. Het best ruikend. Het echtst. Maar met een potje futsal op z'n tijd is helemaal niets mis. Sterker nog: dankzij het veel kleinere veld is het een stuk intensiever dan traditioneel elf-tegen-elf, waardoor er veel meer acties en goals worden gemaakt. Dat mag FIFA dus zeker naar de spelcomputer brengen...

Huh, wat? Had EA's footie twintig jaar geleden al een zaalspeelstand??? Jep, in FIFA 97 om precies te zijn, en omdat er muren om het veld stonden kon de bal niet eens uit. Wedstrijdjes met als score 24-37 waren dus eerder regel dan uitzondering, wat deze mode onder andere ideaal maakt voor drankspelletjes!

Assassin's Creed in Egypte

De geruchten over een Assassin's Creed in Egypte zijn al minstens zo oud als ehm... mijn carrière bij Power Unlimited. Bekijk de Nachtwacht van 17 november 2011 nog maar eens, waarin ik als piepjong Graddiaantje reeds kond doe van het gerucht dat Assassin's Creed 3(!) zich in het Noord-Afrikaanse land afspeelt. Dat Ubisoft uiteindelijk toch voor de bruingrijze nastiness van Boston en contreien koos, is eeuwig zonde...

Toch lijkt het er dit jaar alsnog van te komen. Onder de subtitel 'Empire' zou de nieuwe Assassin's Creed daadwerkelijk in Egypte gesitueerd zijn, midden tussen de piramides en farao's. Als Ubisoft slim is, doen ze het: ik wil het, jij wil het en je moeder wil het waarschijnlijk ook. Of zou dat klote-Ubi serieus een gooi naar Half-Life 3's titel van grootste videogamehoax ooit willen doen...?

Hitman (of een andere spion) in de Koude Oorlog

Mijn favoriete James Bond-films zijn die met Roger Moore. Niet alleen door z'n swag en humor, maar vooral door de heerlijke '80's/Koude Oorlog-vibe. Het was misschien wel de laatste keer in de geschiedenis dat de verhoudingen op het wereldtoneel compleet duidelijk waren: het westen was goed, het communisme slecht.

Jammer genoeg zijn er weinig games die die tijdsgeest weten te vangen. We hadden natuurlijk The Hunt for Red October, Operation Flashpoint heeft wel eens iets met de Koude Oorlog gedaan, maar het beste sfeertje heeft toch stiekem Alekhine's Gun, de middelmatige Hitman-kloon die vorig jaar verscheen. Sindsdien heb ik eigenlijk nog maar één wens: een ECHTE Hitman-game tijdens de Koude Oorlog.

Battlefield in de Romeinse tijd

Nu de toekomst en ook de Eerste Wereldoorlog zijn gedaan, hebben spellen als Call of Duty en Battlefield eigenlijk nog maar een optie: terug in de tijd! En dat is dan ook precies wat ik voorstel voor de nieuwe Battlefield: een deel dat zich afspeelt tijdens de gloriedagen van het Romeinse Rijk.

Het probleem is natuurlijk dat Battlefield van origine een shooter is, en de Romeinen buiten een enkele ballista of speer geen noemenswaardige lange-afstandswapens kenden. Er zijn dus twee mogelijkheden: 1) trouw blijven aan real-life en een soort Skyrim-achtige combat in de game proppen, of 2) net als in Battlefield 1 een loopje nemen met de werkelijkheid en die gekke Romeinen uitrusten met uzi's. Ik moet zeggen dat die laatste optie na het zien van onderstaande foto best aanlokkelijk klinkt...

Call of Duty: de wereld vs. een fascistisch Amerika

Zei ik net dat games als Battlefield en Call of Duty alleen nog terug in de tijd kunnen om verfrissend te zijn? Ik loog.

In de nieuwe Call of Duty heeft Amerika namelijk een president die er alles aan doet om het land in een fascistische dictatuur te veranderen. De rest van de wereld kijkt in eerste instantie apathisch toe, maar nadat de USA een atoombom op Californië dropt omdat daar 'alleen maar linkse kuthippies wonen' en de rest van de bevolking tot dagelijkse zonnebanksessies dwingt (oranje über alles), is de maat vol. WW3 is begonnen...

Hmmm, fictieve toekomstsettings, you just gotta love 'em.

Goed, dat waren mijn ideetjes. Jullie nog suggesties?