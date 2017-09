Alles wat we weten over A Way Out 

Laura is gek op verhalen in de gevangenis, maar in games gaat het zelden over gedetineerden. Daar komt volgend jaar verandering in, want dan verschijnt A Way Out. Donkerblauw is the New Black! Dit weten we er tot nu toe van:

De aankondiging

We weten pas sinds een paar maanden dat dit actie-avonturenspel eraan komt. Tijdens de E3-presentatie van Electronic Arts kwam hij plotseling voorbij. Dat is best laat, want A Way Out is al sinds eind 2014 in ontwikkeling. Gelukkig verschijnt hij wel begin 2018, want de hype is groot sinds die fantastische aankondigingstrailer. Die kijkt namelijk net zo lekker weg als de gemiddelde Superbowl-reclame:





De gameplay

Het schijnt best eenzaam te zijn in de gevangenis, maar dat geldt niet voor A Way Out. Daarin ben je namelijk niet alleen, al zou je het willen! A Way Out is een co-op-ervaring en het kan ook niet anders gespeeld worden. Je hoeft niet per se naast elkaar op de bank te zitten om samen te spelen, want online is ook mogelijk. Wil je singleplayeren dan heb je pech, want je hebt sowieso een gamemaatje nodig. Niet dat je altijd achter elkaar aan hoeft te hobbelen: soms bevind je je op totaal verschillende locaties. De een kan zelfs al in een cutscene zitten, terwijl de ander nog rondloopt. Geen LEGO-trauma daar, waarbij je allemaal studs misloopt als player 2 iets te enthousiast doorloopt en er een cutscene wordt ingestart (die je allebei op dat moment moet kijken). Mooie dingen. Omdat het een dynamisch splitscreen is, zal soms het scherm van hoofdpersonage Vincent groter zijn als daar grootse dingen gebeuren, en anders die van Leo, maar meestal zullen ze gelijk verdeeld zijn. Daar wennen de ogen verrassend snel aan.

Je speelt A Way Out samen, maar het is alsnog heel individueel. Ieder heeft zijn eigen rol: Leo moet bijvoorbeeld de gevangenisbewaker bezighouden, terwijl Vincent op zoek gaat naar een mogelijkheid om te ontsnappen. Wat zo tof is, is dat het niet slechts één type gameplay is. Je sluipt rond, je stapt in een auto voor een wilde achtervolging en je roept de MacGyver in jezelf aan om je een weg uit die nor te puzzelen. Er komen allerlei game-vormen bij kijken; je moet immers ook veelzijdig zijn als je uit een gevangenis wilt breken.

Hazelight Studios, de ontwikkelaar, is niet van plan om dit een game te maken die barst van de bombastische actie. Integendeel, het schijnt een best emotioneel verhaal te worden. Je spendeert ook niet de hele game in de cel. Hoewel je er veel missies hebt, verandert het leven natuurlijk enorm als de twee eenmaal zijn ontsnapt. Tenminste, vooral qua omgeving, want volledige vrijheid is moeilijk te voelen als er constant politie naar je op zoek is. Je kunt ook niet makkelijk aan een baan komen, dus blijft het duo elkaar gebruiken om verder te komen in dit avontuur.

De hoofdpersonages

'STAY THE HELL AWAY FROM ME, OK?!' Dat was niet zo'n vriendelijke uitspraak in de trailer. Hoofdpersonages Vincent en Leo staan er dan ook niet bepaald om bekend een zeepje voor elkaar te laten vallen; hun persoonlijkheden botsen enorm. Ze verschillen vaak van werkwijze en dat zorgt ervoor dat je de situatie van meerdere standpunten te zien krijgt. Leo pakt dingen heel anders aan dan zijn bajesmaat. Ze kunnen echter niet altijd bekvechten, er moet worden samengewerkt.

Er is namelijk dat ene ding waarover ze het eens zijn: ontsnappen. Aan jou en een vriend(in) de eer om ze daarbij te helpen, waarbij de uitdaging zit in de interactie met anderen, weg zien te komen uit het zwaar bepantserde gebouw én onopgemerkt te blijven bij de gevangenisbewaking, die je als een havik in de gaten houdt.

Het staat niet vast welk personage wat uitvoert, dus je moet dat zelf zo handig mogelijk kiezen. Dat hangt ook samen met hun persoonlijkheden. De een heeft een iets korter lontje dan de ander, dus je kunt dat zelf zo tactisch mogelijk inzetten. De makkelijk ontstekende man is Leo. Hij valt op met zijn enorme neus en zijn flinke bakkebaarden. Hij wordt gespeeld door Fares Fares, de broer van Josef Fares (waarover later meer). Hij is een dominante man die zich niet makkelijk laat betuttelen. Agressiviteit schroomt hij niet en hij heeft het hart op de tong.

Vincent is rustiger en tactvoller, alsof hij zijn dagen in de lik heeft gespendeerd met mediteren. Hij is herkenbaar aan zijn goede kop met haar en zijn baardje. Welke acteur er achter Vincent schuilgaat, is nog onbekend. Sowieso is Vincent een iets mysterieuzer type. Gelukkig is al beloofd dat we straks van beide mannen te weten komen wat hun achtergrond is en hoe hun levens in elkaar steken.

De ontwikkelaar

Alle hierboven beschreven beloften zijn gedaan door Hazelight Studios, dat is opgericht door Josef Fares. Hij komt oorspronkelijk uit Libanon, maar verhuisde naar Zweden op zijn tiende. Inmiddels woont hij in Stockholm, waar hij samen met een team van 35 man werkt aan A Way Out. Fares is een creatieve duizendpoot. Naast games ontwikkelen heeft hij namelijk nog een andere grote passie: film. Hij regisseerde Kopps, Jalla! Jalla! en Zozo. Het zegt je waarschijnlijk niets, maar Zozo was genomineerd voor ‘beste buitenlandse film’ op de 78e Academy Awards. Eigenlijk zou Fares nu ook weer een grote film gaan regisseren, maar toen kwam dit project van de grond. Inmiddels moge het duidelijk zijn waarvoor heeft hij gekozen.

De studio zit in het EA Originals-programma, wat betekent dat EA geld vrijmaakt voor indiestudio’s om gamers zo nieuwe spelervaringen te bieden en om banen te scheppen voor indieontwikkelaars. Executive Vice President van EA, Patrick Söderlund, nam contact op met Fares omdat hij zo onder de indruk was van Brothers: A Tale of Two Sons. Dit adventurespel was de eerste game van Fares' hand en verscheen in 2013. Het gaat over twee broers die op zoek zijn naar een medicijn voor hun zieke vader. De ene broer zit onder je linkerpookje en de ander onder je rechterpookje, dus dat vereist wat gewenning in het begin. Wat echter volgt is een emotioneel verhaal in een prachtige setting, dat uiteindelijk hoge ogen gooide bij gamers over de hele wereld.

Dat belooft A Way Out ook te worden. EA zet er in ieder geval hoog op in. Fares kreeg 3,7 miljoen dollar om de game te maken, waarbij hij volledige creatieve vrijheid houdt. A Way Out viel qua trailer en diversiteit in de gameplay zo op tijdens E3 2017, dat er soms wordt gevreesd dat gamers te hoge verwachtingen krijgen zoals bij No Man’s Sky. Begin 2018 weten we of Hazelight inderdaad te ambitieus is geweest, dan verschijnt A Way Out op Xbox One, PlayStation 4 en PC.