Alles wat we tot nu toe over Star Wars: The Last Jedi weten 

De volgende Star Wars-film is alweer een tijdje in de maak. Uiteraard houden we alles nauw in de gaten. We hebben alle belangrijke informatie tot nu voor je verzameld!

Dikke kans dat we nog tot oktober moeten wachten op een volledige trailer van Episode VIII: The Last Jedi, maar dat betekent niet dat we niet al best veel dingen weten over de nieuwe film. We hebben even wat feiten bij elkaar verzameld en gaan deze lijst zeker bijhouden tot de release van de film.



Wanneer komt ‘ie uit?

13 DECEMBER!!! Twee dagen voor de release in Amerika!

Regie

Zoals velen wel weten is Star Wars niet meer in handen van George Lucas. Regisseur J.J. Abrams (ironisch genoeg ook de regisseur van Star Trek) nam het (regie)stokje van hem over en blies de franchise nieuw leven in met The Force Awakens. Voor Episode VIII is het de beurt aan regisseur Rian Johnson, bekent van Looper en natuurlijk Evil Demon Gumball from Hell!!! We hebben geen idee welk persoonlijk tintje hij aan de film gaat geven, maar van wat we weten wordt The Last Jedi een stuk duisterder dan zijn voorganger.

Verhaal

We gaan hoogstwaarschijnlijk verder op de planeet Ahch-To waar de eerste Jedi-tempel is gevestigd en waar Luke zijn lightsaber terugkreeg van Rey. De titel van de film lijkt erop te wijzen dat Luke inderdaad de laatste Jedi is en we zullen naar alle waarschijnlijkheid een stukje achtergrond krijgen van wat er met hem gebeurd is tussen Episode VI en nu.

Daarnaast krijgen we vast ook te weten wat er aan de hand is met Finn en Poe Dameron en in hoeverre de Resistance in staat is de First Order de kop in te drukken. Onder leiding van Leia blijven ze knokken en we zullen zien hoe zij dealt met de dood van Han en het verlies van haar zoon aan de Dark Side. En natuurlijk is ook iedereen nieuwsgierig hoe de filmmakers met de dood van Leia om zullen gaan (Carrie Fisher overleed eind 2016).

Personages



Rey

Oké, met alle goede wil van de wereld is het moeilijk te verklaren hoe Rey in The Force Awakens aan haar Force-krachten is gekomen. Ze moét toch eigenlijk wel een Skywalker zijn? Dat was immers de laatste familie die over die krachten beschikte. Maar wie is ze dan? Luke’s dochter? Regisseur Johnson heeft in een interview aangestipt dat haar achtergrond zeker besproken wordt, maar niet in detail. Dus het is zeker niet een waarborg dat we antwoord krijgen op die prangende vraag: Is zij niet ook een Jedi?

Finn

Finn zit met een dilemma. Aan de ene kant wil hij nog steeds vluchten naar de Outer Rim en zo ver weg van de First Order zien te komen als hij kan, maar hij wordt ook gezien als held. In de teaser hebben we al gezien dat hij undercover is als First Order-soldaat, dus dat vluchtgedrag zal in Episode VIII op een laag pitje staan. Ook ontmoet hij monteur Rose Tico die tegen Finn opkijkt maar teleurgesteld is dat hij niet echt een held blijkt te zijn. Waarschijnlijk zal hun relatie doorslaggevend zijn voor de beslissingen die Finn zal nemen.



Leia

Het zal de laatste keer zijn dat we Leia in een Star Wars-film mogen zien schitteren (R.I.P. prinses). En gelukkig zal ze een heel belangrijke rol spelen in The Last Jedi. Ze is niet langer een prinses, maar nu een generaal van de Resistance in opdracht van de New Republic. Daarnaast vertrouwt ze enorm op Poe Dammeron die naar verluidt een surrogaat zoon voor haar zal zijn. “Ik denk dat Leia weet dat ze er niet voor altijd zal zijn en ze, met strenge liefde, ervoor wil zorgen dat Poe meer wordt dan alleen een bad-ass piloot, om zijn heroïsche impulsen met helderheid en wijsheid in te dammen”, zei acteur Oscar Isaac over de relatie tussen zijn personage en Leia.



BB-8

Het is bijna bizar hoe J.J. Abrams en consorten het in The Force Awakens een nieuwe droid te introduceren die (bijna) nog schattiger is dan R2-D2. Welke rol BB-8 gaat spelen in The Last Jedi is onbekend. Wel weten we dat de First Order ook over een BB-droid beschikt, BB-9E . Of die twee met elkaar gaan knokken moeten we maar afwachten. Maar zelfs de 'evil' BB is verdraaid cute.

Kylo Ren

Dikke kans dat Kylo na zijn verlies tegen Rey nog pissiger is dan hij al was in Episode VII. Zonder enige twijfel heeft hij nog steeds de ambitie om in de voetsporen te treden van zijn opa, Darth Vader en als Rey daarbij sneuvelt, so be it. Zeker is dat hij nog meer opgeleid zal worden met de krachten van de Dark Side door Snoke, aangezien hij al sprak van het voltooien van zijn training. Hoe dat precies gaat gebeuren? We hebben geen idee.



Snoke

En over Snoke gesproken: Who is that guy? Vanaf zijn eerste verschijning gaan er talloze geruchten het internet over, waaronder het feit dat hij Darth Plagueis the Wise zou zijn, een Sith Lord die leven zou kunnen creëren. En hoewel Palpatine in Revenge of the Sith vertelde dat Plagueis is vermoord door zijn leerling, kan het goed zijn dat hij dus niet zo dood is als men dacht. We hebben overigens ook al de bodyguards van Snoke gezien, de Praetorian Guards, een awesome nieuwe versie van de Imperial Guards die Emperor Palpatine had.

Captain Phasma

Er is nog heel weinig bekend over welke rol Phasma zal spelen in The Last Jedi, maar het is zeker dat die rol veel groter wordt dan in The Force Awakens. Ook heeft acteur John Boyega (Finn) in een interview verklapt dat hij een één op één gevecht met haar heeft.

Voertuigen

De grootste aankondigingen wat voertuigen betreft zijn toch wel de TIE Fighter van Kylo Ren (de TIE Silencer) en de Star Destroyer van Snoke (The Supremacy). De fighter van Ren is een slick en zwart gevechtsvoertuig, gewapend met kanonnen en raketlanceerders.

De immens grote Supremacy, 60 km breed, is een soort gedraaide Star Destroyer en de enige in zijn klasse. Er passen maar liefst 3 Executor Super Star Destroyers in.



Ook is er een eerste foto van de Dreadnought opgedoken, een andere Star Destroyer van de First Order.

Én hebben we al een glimp gekregen van de ‘Gorilla Walkers’, de AT-M6, een grotere variant van de bekende AT-AT’s, met een enorm kanon op zijn rug. Het apparaat heeft aapachtige poten, maar hoe ze precies zullen lopen, moeten we afwachten. Wellicht gaat hij zelfs op zijn achterpoten staan als een of andere King Kong.

Wezens

Er zijn ook beelden en foto’s van twee nieuwe belangrijke wezens vrijgegeven; de Porgs en de Caretakers. De Porgs zijn een schattige mix van pinguïns, otters en mopshondjes. De beestjes kunnen vliegen en leven op de kliffen van Ahch-To.

Op de planeet wonen ook Caretakers, non-achtige wezens die niet bepaald dol zijn op de aanwezigheid van Luke. Tof detail is dat ze worden gespeeld door echte acteurs in pakken. Komt dus geen CGI bij kijken, lekker old school.

De aankomende weken zullen er natuurlijk meer feitjes over The Last Jedi opduiken en in oktober wordt de eerste ‘grote’ trailer verwacht.