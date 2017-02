Alles over Horizon Zero Dawn 

Heb je Horizon Zero Dawn al besteld? Is je PS4 helemaal up to date? Heb je cola en Dorito's in huis? Driedubbel check? Het enige dat je dan nog nodig hebt is deze feature van Alie. Deze staat namelijk geheel in het teken van de action-RPG van Guerrilla Games.

Viva Hollanda! Horizon Zero Dawn ligt bijna in de schappen. Om je gedegen voor te bereiden op deze game van Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games check je deze feature met daarin details over het plot van de action-RPG. Ook lees je meer over protagoniste Aloy, en de ontwikkeling en de gameplay van de game. Om het ten slotte helemaal af te maken, vind je ook nog een korte geschiedenis van Guerrilla Games en deel ik wat partyfeitjes over Horizon Zero Dawn.

Laat die laatste uurtjes tot de release maar snel weg tikken!

Het plot van Horizon Zero Dawn

In Horizon Zero Dawn ben je machinejager Aloy. Je leeft zo rond het jaar 3000 in een post-apocalyptische wereld. De natuur heeft de restanten van een vergeten beschaving overwoekerd. De mensheid staat niet meer bovenaan de voedselketen; de nieuwe heersers zijn mechanische wezens, waarvan niemand weet waar ze vandaan komen.

Om te overleven, heeft Aloy onderdelen van deze machines nodig. Bewapend met pijl en boog gaat ze op jacht. De roodharige zet haar behendigheid, intelligentie en precisie echter niet alleen in om te jagen; ze moet zich ook verdedigen tegen andere stammen en overleven in de wilde natuur.

Aloy verkent de weelderige wereld van Horizo Zero Dawn, ontrafelt de mysteriën van het verleden en leert meer over haar eigen lotsbestemming. Hoe hebben de machines de wereld overgenomen en wat is er gebeurd met de oude beschaving? Kleine tribale gemeenschappen van jager-verzamelaars, oeroude artefacten en ruïnes, en geavanceerde machines... Aloy speelt een bepalende rol in het lot van deze wereld en al het leven daarop.

Wie is Aloy uit Horizon Zero Dawn?

Aloy is de protagoniste in Horizon Zero Dawn. Ze is een machinejager voor haar stam. Ze bezit de kunde om natuurlijke materialen te combineren met onderdelen van de machines. Hiermee maakt ze wapens, ammunitie en gereedschappen.

De roodharige wordt al sinds haar geboorte geweerd door haar stam. Zodoende wordt ze opgevoed door Rost, die zelf ook als outcast leeft. Ook hij is gefascineerd door technologie. Bij haar stam, de Nora, heerst er echter een taboe op technologie uit de oude wereld.

Aloy is aardig, nieuwsgierig en vastbesloten om de geheimen van haar wereld te ontdekken. Ze trekt erop uit om meer over haar afkomst te leren. In de Nora-maatschappij domineren vrouwen en de vrouwelijke cultuur, zodat de protagoniste vooral wil achterhalen wie haar moeder is.

De ontwikkeling van Horizon Zero Dawn

Guerrilla Games startte in 2011 met de ontwikkeling van Horizon Zero Dawn. Om tot een idee te komen voor een nieuwe game werden in 2010 zo'n 40 ideeën gepitcht. Het ging om een prijsvraag onder de werknemers van de ontwikkelaar. Het voorstel van art director Jan-Bart van Beek komt uiteindelijk als winnaar uit bus. Uit zijn idee ontstaat uiteindelijk Horizon Zero Dawn. De weelderige post-apocalyptische wereld, hoofdfiguur Aloy en de robotdieren die haar wereld bevolken uit de pitch van Van Beek vormen nog steeds de kern van de game.

Een team van zo'n 20 man begon met prototypes voor de game, zo werden er bijvoorbeeld tientallen verschillende verhalen geschreven. Uiteindelijk krijgt het verhaal vorm en brengt de art work de wereld tot leven. Een grote rol hierbij spelen de vele boeken over antropologie die het team leest. Nadat men in 2013 Killzone Shadow Fall uitbrengt, gaat ook de rest van het team (250 man in Nederland en honderd in China) aan de slag met Horizon Zero Dawn.

De gameplay van Horizon Zero Dawn

Er zijn drie skill-categorieën in Horizon Zero Dawn: prowler, brave en forager. Over het algemeen zijn de prowler-skills de sneaky, stealthy skills. Door punten te besteden in prowler krijgt Aloy nieuwe strikes en attacks. Brave-skills richten zich daarentegen op het krachtiger maken van aanvallen, waardoor Aloy zwaardere wapens kan gebruiken en meerdere pijlen per aanval af kan vuren. Ten slotte staan de forager-skills in het teken van het vinden van resources uit de natuur en van de machines. Het punten toekennen aan forager geeft een verbetering in de crafting en override skills van Aloy.

De combat in de action-RPG is heel kort door de bocht tweeledig: je vuurt pijlen af op vijanden in de verte en wanneer deze dichterbij komen, gebruik je Aloy haar speer. De elemental damage van de wapens levert echter een fikse verdieping van de combat op. Vijanden hebben namelijk een zwakke plek voor een bepaalde soort elemental damage. Je ontdekt deze zwakke plekken door je vijand te scannen met je focus.

Elk wapen in Horizon Zero Dawn valt binnen een van de drie wapencategorieën. Je hebt de common wapens, de betere Carja-versies en de beste shadow-versies. Alleen je speer blijft gewoon de gehele game je trouwe speer. Wat bogen betreft, kan Aloy haar hart echter ophalen. Ook is er bijvoorbeeld de tripcaster waarmee je struikeldraad neerlegt en de sling die je kunt vergelijken met een granaatwerper.

's Neerlands trots: Guerrilla Games

Guerrilla Games is vooral bekend vanwege hun Killzone-serie. De meest recente game in deze serie is Killzone Shadow Fall (2013). Na vijf delen besloot de Nederlandse ontwikkelaar aan de slag te gaan met een geheel nieuwe IP. Tijdens de E3 van 2015 werd Horizon Zero Dawn officieel aangekondigd. Deze action-RPG is de eerste niet-Killzone-game van het bedrijf sinds Shellshock: Nam '67 dat in 2004 uitkwam.

Guerrilla Games werd oorspronkelijk in 2000 opgericht als Lost Boys Games. Dat zit zo: het multimediabedrijf Lost Boys opende zijn deuren in 1993. De gamedivisie van deze Lost Boys heette Formula. Formula ging in 2000 met andere Nederlandse gamestudio's Orange Games en Digital Infinity samen in Lost Boy Games. Na overname door de Media Republic Group in 2013 werd het bedrijf hernoemd tot Guerrilla Games. Guerrilla Games werd in 2004 een zelfstandige studio, waarna het in 2005 over werd genomen door Sony.

Horizon Zero Dawn – fun facts

De facial capture voor Aloy is gedaan door de Nederlandse actrice Hannah Hoekstra.

De soundtrack van Horizon Zero Dawn is van de hand van Joris de Man, The Flight en Niels van der Leest. De vocalen zijn van Julie Elven.

Ashley Burch (Borderlands, Life Is Strange, Fallout 4) is de voice-actress van Aloy.

De eigen game-engine van Guerrilla Games heet Decima. Deze engine wordt ook door Kojima Productions gebruikt voor Death Stranding.

Op 14 september 2014 werd Horizon Zero Dawn gelekt. Het ging toen om concept art, waarop robot-dinosaurussen en de codenaam van de game (Horizon) te zien waren.

Het uiteindelijke verhaal van Horizon Zero Dawn is van de hand van John Gonzalez, die je ook kan kennen van Fallout: New Vegas (2010).

Nog één nachtje slapen en dan is Horizon Zero Dawn te checken op PS4. Gaan jullie 'm halen? Staat die pre-order al maanden gereserveerd? Of laten jullie deze game aan je voorbij gaan? Gebruik die comments, mensen!

PS Als je toch lekker aan het lezen bent, check je natuurlijk ook vooral nog effe de review van Wouter.