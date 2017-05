Acer event in New York 

Florian werd door Acer uitgenodigd om in New York de nieuwe producten voor 2017 te bekijken en kwam enthousiast terug. In de nieuwe PU een uitgebreid sfeerverslag, maar in deze Feature vind je alvast de aller vetste producten.

Acer heeft dit jaar een behoorlijk brede product line-up met notebooks, chromebooks, desktops, monitoren, gaming laptops, all-in-one PC’s, beamers, smartwatch en nog veel meer. Lang niet alle producten zijn even interessant voor ons gamers, maar er zaten zeker een paar pareltjes tussen, waar ik kwijlend naar heb staan kijken. Te beginnen met de Aspire serie!



Aspire serie

De Aspire laptops hebben een fijne upgrade gekregen en variëren van instapmodel, tot redelijk complete gaming laptops. De Aspire 1 en 3 zijn de instapmodellen met gemiddelde CPU’s en zonder fancy GPU’s, maar de Aspire 5 en vooral Aspire 7 zullen de gamers wel aanspreken. Je hebt bij de Aspire 5 de keuze uit de nieuwe 7th generation Intel processors, tot 20GB DDR4 RAM geheugen en een Nvidia Geforce 940MX of AMD Radeon RX540. Een prima instap gaming laptop, die met iets meer dan 2kg ook nog normaal mee te nemen is.

De Aspire 7 is een stuk vetter met keuze uit de 7th generation i5 of i7, tot 32GB DDR4 RAM geheugen en de keuze uit de Nvidia GTX 1050, GTX 1050Ti of de GTX 1060. De Aspire 7 is daarnaast ook verkrijgbaar als 17 inch, in plaats van de 15 inch die de Aspire 5 biedt. Ook de Aspire 7 ziet er strak uit en weegt zelfs in de 17 inch variant maar 3kg. Ik was onder de indruk van de Aspire serie, vooral door het design, maar de ‘echte’ gaming laptops, stalen de show in New York.



Predator Helios 300

Met de Predator Helios 300 wil Acer de gamers aanspreken. De laptop wordt beschikbaar in 15 en 17 inch met beide een IPS paneel. Er zit een i5-7300HQ of zelfs i7-7700HQ processor in, tot 32GB DDR4 RAM geheugen en keuze uit een GTX 1050Ti of GTX 1060. De Predator Helios 300 ziet er duidelijk meer uit als een gaming laptop, in vergelijking met de Aspire lijn, maar is dan ook meer geschikt voor gaming met de betere CPU en IPS panelen. Als je in de markt bent voor een gaming laptop waarbij je zonder al te veel problemen de nieuwste games op wil spelen, zou ik de Predator Helios 300 zeker in de gaten houden.



Predator Triton 700

De Triton 700 is de bruutste gaming laptop van Acer en het is ongelooflijk hoe Acer het voor elkaar heeft gekregen zoveel power in een strak design te krijgen. De laptop krijgt een 15 inch IPS paneel, keuze uit dezelfde processors en RAM geheugen als in de Helios 300, maar krijgt daarnaast de nieuwste GTX 10 series GPU. Welke het precies gaat worden is nog niet officieel bekend, maar het exemplaar in New York had de GTX 1080 in de behuizing van maar 1.9cm hoog gepropt. Ik heb nog nooit zo’n platte laptop gezien met een high end GPU.

Om de hardware koel te houden maakt Acer gebruik van zogenaamde AeroBlade 3D ventilatoren, die veel platter zijn dan de fans die de concurentie gebruikt, maar ook nog eens 35% beter koelen dan de standaard fans. Acer zegt daarmee de i7 en GTX 1080 op volle snelheid te kunnen laten draaien, zonder dat er problemen ontstaan door hitte. Dit is ongehoord in een gaming laptop van nog geen 2cm dik.

Opvallend is dat er een mechanisch toetsenbord inzit, maar vooral de plaatsing is bijzonder, helemaal onderin de laptop. Er dus geen plaats meer voor een touchpad, maar die zit dan ook helemaal bovenin, in het Gorilla Glass ingebouwd. Het zal even wennen zijn om hier mee te werken, maar de Triton 700 is dan ook duidelijk een product van Acer om te laten zien waar het bedrijf toe in staat is. De Triton 700 blaast de concurentie compleet omver en is de koning als het gaat om hoogwaardige gaming laptops. Nog excuses aan Acer voor de hoeveelheid kwijl die ik op de Triton 700 heb achtergelaten. Dit is zonder twijfel de vetste gaming laptop ooit.



Predator X27

De high end TV’s van tegenwoordig hebben allemaal ondersteuning voor High Dynamic Range, oftewel HDR. Met de juiste content zorgt dit voor fantastische beelden met veel mooiere kleuren en witwaardes en vooral games met HDR ondersteuning op de PS4 Pro en Xbox One S zien er meesterlijk uit op een high end TV. Gek genoeg waren er nog geen PC monitoren, maar Acer komt heel binnenkort met de X27, zodat je ook op je PC kan genieten van HDR.

De Predator X27 heeft een 27 inch IPS paneel met een maximale resolutie van 3840x2160. De X27 heeft daarbij een refreshrate van 144Hz, iets wat nog niet mogelijk was met 4K schermen. De monitor heeft 4ms vertraging (grey-to-grey), wat erg indrukwekkend is in een 10-bit paneel en daardoor ondersteuning voor 1.07 miljard kleuren, in plaats van de 16.7 miljoen kleuren die we al jaren gewend zijn. Ook de brightness is met 1000 nits een stuk hoger dan de gemiddelde monitor, die zo rond de 300 nits zitten. Die brightness heb je nodig voor HDR content.

Ik kan nog uren lullen over de technische details, maar dit is simpelweg de vetste PC monitor die ik ooit heb gezien. Het beeld is bijna magisch mooi door de veel hogere brightness en kleurenspectrum en ik heb er vol verbazing naar staan kijken. Naast de X27 stond een ‘normale’ Predator met dezelfde footage en het verschil is enorm. Het duurt nog een paar maandjes voordat de Predator X27 beschikbaar wordt en het wordt een gruwelijk dure monitor, maar ik kan niet wachten om hem te testen. Ik begin alvast met sparen.



Virtual reality en mixed reality

Acer zet ook hoog in op VR door Star VR en een mixed reality head mounted display. De mixed reality bril kon ik helaas nog niet proberen in New York, maar de bril moet een beetje vergeleken worden met de Hololens van Microsoft, waarbij er graphics over de echte wereld worden geplakt. Erg jammer dat ik de bril niet kon proberen, maar Star VR heb ik wel gecheckt en zie daar duidelijke verbeteringen ten opzichte van een paar jaar terug toen ik de bril probeerde op de E3. Sterker nog, Star VR was nu op bepaalde punten zelfs beter dan de Oculus Rift en HTC Vive, maar daar ga ik uitgebreid op in, in de VR rubriek in de nieuwe PU.



Hardwarehoek

Zodra de producten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, zal ik ze zoveel mogelijk gaan bespreken in de Hardwarehoek op PU.nl en in het magazine. Dit event was dan ook meer bedoeld als preview en voor de eerste kennismaking met de producten. Verwacht de komende maanden echte reviews van deze en andere producten die ik heb gezien in New York!