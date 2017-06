13 trilogieën die gestoorder zijn dan de N. Sane Trilogy 

Vanaf vandaag kun je Crash Bandicoot in een nieuw jasje rond laten springen in bekende levels met de N. Sane Trilogy. Het enige redactielid dat rijp is voor een gesticht heeft andere plannen, want volgens Marvin zijn er zat andere trilogieën die een stuk meer insane zijn dan de eerste Crash-games. Hij noemt er 13.

Metal Gear Solid

De originele Metal Gear-trilogie is al zo geschift als maar kan, en ik ga niet eens proberen te doen alsof ik er ook maar iets van snap. Van wat ik gespeeld en gezien heb lijkt Metal Gear Solid toch verreweg de gekste variant, maar als je mijn woord er niet op vertrouwt kun je altijd Samuels gigantische samenvatting er nog eens op naslaan. Klonen, grootse mechs (hehe, Metal Gear D), Grey Foxes, Liquid motherfuckers, solide slangen, haarlak-vlammenwerpers, filosofische speeches, verwarrende cutscenes en verrassend grote bazen; genialiteit wordt in de Metal Gear-franchise gemixt met talloze WTF-momenten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Quiet (gespeeld door Nederlandse trots Stefanie Joosten), die altijd weinig kleding aan moet door een huidallergie, maar daar blijkt de geschiftheid wel uit. Hideo Kojima, we applaud you. Soms dan.

Batman: Arkham Asylum, City, Knight

Oké, Crash, je bent een rode buideldas met een voorliefde voor appels en springen, en een haat voor iemand met een gigantische N op zijn hoofd. Maar dat is in geen enkel opzicht zo geschift als een multimiljardair die zijn angst voor vleermuizen gebruikt om een cape- en masker-dragend alterego te ontwikkelen. Doctor Neo Cortex heeft misschien wel een N op zijn hoofd, maar de Riddler heeft een gigantisch vraagteken, om nog maar te zwijgen over andere geschifte baddies als Bane, Penguin, Calendar Man – engste supervillain-naam ooit - en natuurlijk Joker.

Pokémon

Crash Bandicoot is een gezellig klein rood diertje, dat meerdere malen laat blijken over intelligentie te beschikken maar alsnog opgejaagd wordt door een geschifte dokter genaamd Neo Cortex (wiens naam waarschijnlijk slaat op de intelligentie van Crash). Pokémon is verrassend vergelijkbaar, maar een stuk gestoorder. Waar je in de N. Sane Trilogy Crash moet zien te beschermen van Cortex, ben je in Pokémon zelf een tienjarig jochie dat duizenden Pokémon vangt en naar een vreemde oude man stuurt die iets te veel grond bezit. Wat er met ze gebeurt doet er niet echt toe, zolang jij maar een team hebt vol dier-slaven dat je tegen andere mensen kunt inzetten om duizenden dollars per keer van ze af te snoepen, en uiteindelijk de ultieme Pokémon-meester te worden door de Pokémon League te verslaan. En in de tussentijd blijf je maar een kapitaal opsparen door naïeve buitenstaanders (wie verliest er nou van een tienjarige?) met bizar lage Pokémon uit te dagen met jouw team aan zes über-krachtige aanvalsbeesten. Altijd vrolijk, die kindergames.

Resident Evil

Laten we vooropstellen dat eigenlijk elke vorm van survival-horror wel geschifter is dan wat Crash Bandicoot ons voorschotelt met zijn honger naar appels, en daarom staan er ‘slechts’ twee in deze lijst. Resident Evil spant de kroon: zeker als je de originele games speelde toen ze net uitkwamen kwam je zonder een luier of tien de hele game niet door. De geforceerde camerahoeken en gelimiteerde besturing versterkten het claustrofobische en alomvattende donkere gevoel dat je al kreeg bij het spelen ervan, en ook de Resident Evil-franchise kent enkele gestoorde scenes en plottwists. O, en zombies. Heel. Veel. Zombies.

Silent Hill

De tweede survival-horrorfranchise van deze lijst is alleen al knotsgek vanwege het recent gecancelde deel (Silent Hills) en de backlash die dat opleverde vanuit de gamende community. Guillermo Del Toro mag van velen stikken in zijn volgende burrito sinds hij aankondigde niet meer mee te werken, en de soap rond Hideo Kojima kreeg daarmee alleen nog maar meer drama, wat toch veel gekker is dan bij het ‘saaie’ Naughty Dog. Zelfs bij de delen die wél goed gingen, de eerste drie, hebben we te maken met een geschiftere trilogie, en daar zorgt The Order voor. De cult waar de games om draaien, en die toch altijd verantwoordelijk lijken voor de rare shit die de speler tegen het lijf loopt,

Halo

Mensen schieten op aliens in dit gigantische epos van Master Chief, een buitenaardse supersoldaat wiens gezicht we nooit krijgen te zien met een groots sci-fi-universum om hem heen gebouwd. Bad guys in de vorm van The Flood (groteske aliens) en natuurlijk The Covenant proberen hel op aarde te creëren (en elke andere planeet in het universum als het even kan), en zelfs als spelers niet ten onder gaan aan de hoogste moeilijkheidsgraden of co-op, moeten ze hun best doen zelf niet knettergek te worden van de mulltiplayer. Nog één zo’n fucking energy sword in m’n rug…

Super Mario Bros.

Als je dacht dat een klein rood harig beestje dat door een lineair level hopt bizar was, heb je duidelijk niet lang genoeg stil gestaan bij de avonturen van Mario. Inderdaad, de minstens net zo harige en rijkelijk besnorde man verslaat Bowsers minions alsof het niets is en redt regelmatig een prinses of paddenstoel uit een kasteel. Niets geks voor de gemiddelde videogame, ware het niet dat Mario een fucking loodgieter is. Blijkbaar kunnen ze meer dan pijpen fixen en een schaamteloos plotpunt vormen in pornofilms (niets tegen loodgieters, hoor), maar gek is het wel. Daar komt zijn bizarre broer Luigi bij, en als we het niet bij de originele trilogie zouden houden, kon er zo nog een tiental uhh… bijzondere personages aan de lijst worden toegevoegd.

F.E.A.R.

Een horror-shooter waarin het hoofdpersonage achterna wordt gezeten door een klein meisje dat niet een gemiddeld klein meisje blijkt te zijn, maar een kwaadaardig meesterbrein. Bovennatuurlijke taferelen zijn aan de orde van de dag in deze trilogie, en zelfs de speler kan met enkele bovennatuurlijke krachten aan de haal, wat toch een stuk cooler is dan om je eigen as kunnen draaien en 100 appels willen verzamelen (wat, het is Wampa Fruit?). Kleine meisjes worden groot, en naarmate de F.E.A.R.-trilogie zich ontvouwt wordt het verhaal des te fucked upper, en wordt Alma een volwassen vrouw. Uhh, demonenvrouw, ofzoiets, inclusief een scene waarin ze het hoofdpersonage verkracht om zo een nóg duivelser en paranormaal begaafder kind te maken. Vrolijke game, voor de rest.

Dead Space

Wanneer speelt Crash Bandicoot eigenlijk af, en doet het er toe? Geen idee en waarschijnlijk niet, maar in Dead Space gaan we lekker naar de 26ste eeuw, waarin de mensheid volop in de ruimte aanwezig is en de een na de andere planeet uitbuit om het naderende einde van de Aarde te zien te voorkomen, of ten minste uit te stellen. Drie eeuwen eerder werd een Marker gevonden, een alien artefact dat een onbekend elektromagnetisch signaal uitstuurt en uiteindelijk poep de ventilator doet raken. Wat losbarst is een luier-vullende trilogie die je vaker laat schrikken dan al die keren dat je Crash per ongeluk van een platform af laat springen. And then some.

Leisure Suit Larry

Als een personage zijn oorsprong kent in een game genaamd Softporn Adventures, en het zijn doel is om zijn solide slang van actie te voorzien, kunnen we wel spreken van een fucked up game. Maar geschiftheid is goed, en gelukkig totaal niet eng in Leasure Suit Larry. Nouja, tenzij je niet met vrouwen durft te praten ongeacht of ze artificieel zijn of niet, of het exorbitante leven van Larry niet kunt uitstaan… Desalniettemin staat Leisure Suit Larry garant voor de meest puberale humor die je je in een game kunt wensen, uit een tijdperk waarin feminisme een mythe was en de man één nobel doel had: voortplanting.

Half-Life

Oeps.

TimeSplitters

Tijdreizen is nogal geschift: elke scheet die je in het verleden maakt kan jaren later een vlinder doen stikken, of zoiets, en daarom mag TimeSplitters niet uit deze lijst ontbreken. Niet alleen is het tijdreis-gedeelte van de game bizar, de geniale humor die de boventoon voert (vooral in TimeSplitters: Future Perfect) draagt er ook aan bij. Denk Riddick-Vin Diesel, maar dan een stuk grappiger, met het ene na het andere fantastische bijfiguur die de humor alleen maar opkrikt. Mocht dat niet geschift genoeg voor je zijn, dan helpen de zombies, aliens, overpowered sci-fi-wapens en Nazi’s misschien wel.

ToeJam & Earl

Een videogame-franchise over twee rappende aliens die crashen op de aarde en de onderdelen van hun ruimteschip weer bij elkaar proberen te rappen – uhh, rapen. Met een fantastische funk-soundtrack eronder is alleen de humor in de game al genoeg om hem te spelen, maar wat het geheel nog even iets geschifter maakt is hoe de aarde wordt afgebeeld. De wereld bestaat uit verschillende delen, elk met eigen vijanden en personages die een bepaalde subcultuur (uit de jaren ’90, dus) compleet belachelijk maken. Als alles goed gaat stuur je ToeJam en Earl (alleen, of in co-op!) weer terug naar hun thuisplaneet, Funkotron, waar je in het vervolg zelf los op kunt gaan.