Het is vrij lastig het bestaan van PlayerUnknown's Battlegrounds te negeren. Deze early access Steam game is ingeslagen als een kernexplosie en iedereen en z'n bro speelt het. Tingle heeft onderzocht waarom het zo vet is en kwam met deze tien momenten op de proppen.

Daar zit je dan, te wachten tot je maat je op de been helpt. Dan blijkt toch dat zwaartekracht andere plannen heeft. PlayerUnknown's Battlegrounds is nou eenmaal een Early Access game. Dit houdt in dat het hier en daar nog wat mankementen heeft. Meestal kan je het de game wel vergeven, tenzij het ten koste gaat van je kostbare leven. Nu al een klassiekertje hoor. Deze heb je mogelijk al voorbij zien komen op onze Facebook. Uiteraard was deze aanval tot in de details voorbereid. Jimmy besloot dat door de voordeur naar binnen gaan overrated is, dus hij besloot het dak te nemen. Waar hij vervolgens belandt weet niemand. Hij is tot de dag van vandaag niet meer gezien. Even iets minder agressief voor de afwisseling. Af en toe moet je reizen met stijl. Aangezien de voertuigen in PlayerUnknown's Battlegrounds niet bepaald sexy zijn, moeten we maar even compenseren met ons rijgedrag. PC master race! Behalve dan als dit gebeurd… Dit was nooit gebeurd als je op een Linux computer had gespeeld. Eigen schuld. Het is misschien een beetje moeilijk te zien, maar meneer heeft een koekenpan bij zijn kont. Maar niet zomaar een koekenpan, een kogelbestendige koekenpan. Soms naait het leven je. Dan moet je maar gewoon roeien met de riemen die je hebt. Als je het een beetje slim aanpakt, zal je beloond worden. Het hoeft niet altijd bizar te zijn om een indruk achter te laten. Dit is allemaal vrij simpel, maar de spanning zit er wel lekker in.

Het leek zo simpel: even wachten tot je vrienden terugkomen met een auto, zodat jullie met zijn drieën weer op pad kunnen. Je hebt geen wapens bij de hand en waarom zou je? Je staat alleen maar midden op een open weg. Wat kan er toch verkeerd gaan? Een lange video, maar zeker het kijken waard. YouTuber Fugglet doet een Agent 47 Cosplay en gebruikt alleen maar zijn pistool. Even laten zien dat de dodelijkste huurmoordenaar ter wereld niks anders nodig heeft dan zijn oude vertrouwde Silverballer (soort van).