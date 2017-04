10 dingen die beter kunnen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ontving een 100 van PU en is dus perfect. Maar PeterKoelewijn is een zeikerd eersteklas en heeft toch wat probleempjes met de game die Nintendo moet verbeteren in de volgende Zelda. Want die komt er natuurlijk!

In een serie die bijna volledig uit hoogtepunten bestaat is The Legend of Zelda: Breath of the Wild alsnog een monumentale prestatie. Nintendo herschrijft een groot deel van de bekende Zelda-formule en het meeste voelt ongelofelijk goed en gepolijst aan. Dat gezegd hebbende is er zeker ruimte voor verbetering en hopelijk beseft Nintendo dat ook voordat ze aan de volgende Zelda beginnen.

Vanwege een aantal details geldt vanaf hier een spoiler alert.

Geen radartorens meer Ubiso... uh, Nintendo

Zelda gaat open world in Breath of the Wild en dat is supervet. Maar achteraf heeft Nintendo zich misschien iets te veel aan de klassieke open world formule gehouden. Een aantal jaar geleden werd Ubisoft nog bespot omdat het in al haar open world games radartorens of zoiets vergelijkbaars stopte. Assassin’s Creed, FarCry, Watch Dogs, overal moest je kleine stukjes van de kaart vrijspelen door torens te veroveren. Ook Link moet in Sheikah Towers klimmen en stukken van de kaart naar zijn Sheikah Slate downloaden.

Inmiddels weten we dat het verkennen van een open wereld aantrekkelijk genoeg is zonder dat we deze tussenstappen moeten nemen. De kaart in Breath of the Wild is simplistisch dus je gebruikt hem meestal voor fast traveling en het bijstellen van je markers. Hyrule is leuk genoeg om te verkennen zonder kaart of door de kaart gewoon vanaf het begin open te stellen, zoals Ubisoft nu ook al doet.

De voice acting kan beter

The Legend of Zelda en voice acting is altijd lastig geweest. Nintendo test er al mee sinds The Wind Waker maar iedere keer hielden gametesters het tijdens de ontwikkelfase tegen. Ook dit heilige huisje wordt deels omgetrapt in Breath of the Wild. Zelda en andere personages hebben eindelijk een stem!

Het gebeurt voornamelijk in een twintigtal tussenfilmpjes, waarvan de meeste flashbacks zijn met Zelda. Zij krijgt dan ook de meeste kritiek van gamers. Persoonlijk vond ik de voice acting oké, maar zelfs ‘oké’ is wat teleurstellend gezien dit een van Nintendo’s grootste games is. En wat Zelda’s stemactrice betreft, ik denk dat het grootste probleem is dat ze een Amerikaanse is die een Brits accent probeert te doen. Maar weinig acteurs kunnen dat goed genoeg en deze zeker niet. Bovendien lijkt het me niet al te moeilijk om een Britse stemactrice te vinden in de VS. Het kan ook zeker meerwaarde geven aan je fantasy-game, als je de cast volledig Brits maakt. Goede voorbeelden zijn Ni No Kuni en Xenoblade Chronicles. Die laatste is ook van Nintendo dus we weten dat ze het kunnen!

Maak paardrijden de moeite waard

Paardrijden is een van dé dingen waarmee Breath of the Wild gepromoot werd. Lekker rondrijden door Hyrule en het avontuur opzoeken. Nou ja, totdat je een kleine richel tegenkomt of een van de vele bergen moet beklimmen. Dan kun je je paard achterlaten en hoef je niet meer om te kijken.

Het lijkt erop dat ergens tijdens het ontwikkelproces het paardrijden een stuk minder belangrijk is gemaakt. Jammer want er zit een hele gameplay mechaniek achter het vangen van paarden. Ook kun je een paar zeldzame dieren vangen om op te rijden. Of Nintendo kan het paardrijden verbeteren zodat je een veel groter gebied hebt om de dieren te gebruiken (misschien zelfs speciale mounts voor bepaalden gebieden), of ze maken het gewoon een stuk toegankelijker. Laat bijvoorbeeld je paard altijd vlakbij teleporteren net als in The Witcher 3. Je neemt al quests aan van een accordeon spelende papegaai, niemand kan het schelen dat teleporterende paarden niet realistisch zijn! En over realisme gesproken…

Laat ons gewoon klimmen in de regen

Gladde stenen die je amper laten klimmen in de regen is inderdaad realistisch Nintendo. Laat het alsjeblieft nooit meer terugkeren in toekomstige Zelda-games. That’s all.

Het weapon durability moet meer een beloning dan een straf zijn

Weapon durability is nog een discussiepunt onder Breath of the Wild-spelers. Sommigen vinden de snel brekende wapens een extra uitdaging die je je speelstijl doet aanpassen. Anderen vinden het compleet shit. Zelf zit ik er een beetje tussenin. Ik vind het ook raar dat je eens in de zoveel tijd de batterijen van de Master Sword moet opladen, maar aan de andere kant is het heel vet dat je zoveel wapens hebt om mee te vechten. In de praktijk wordt die potentie niet gehaald, waarover meer bij mijn volgende punt. Eerst het weapon durability systeem, hoe kan dat beter?

Ten eerste kan Nintendo opties in de game stoppen om de durability te verhogen van je wapens. Bijvoorbeeld forging abilities, want waarom zou Link niet een blacksmith kunnen zijn? Dit geeft ook allerlei opties om nieuwe wapens te smeden, met unieke stats of zelfs een element zoals vuur of ijs. Daarnaast zou je Link de optie kunnen geven om nutteloze wapens om te smeden tot resources. Deze Minecraft-achtige gameplay zit al deels in Breath of the Wild maar Nintendo kan er nog veel meer mee!

Meer uitdagende vijanden die gebruik van verschillende soorten wapens aanmoedigen

Voor een gigantische wereld zoals die van Breath of the Wild, lopen er eigenlijk maar weinig soorten vijanden rond. Af en toe kom je een verdwaalden Moblin tegen of een roedel wolven, maar over het algemeen kun je de meeste vijanden eenvoudig verslaan. Dat had wel wat diverser of in ieder geval uitdagender kunnen zijn. De vijanden van Breath of the Wild nodigen nou niet bepaald uit om verschillende soorten wapens te gebruiken.

Geef Link een kookboek waarin hij zijn recepten bewaart

Deze leek me nogal logisch maar er is dus nergens een koekboek te vinden in Breath of the Wild! De game heeft heel veel recepten voor Link om te ontdekken en die oelewapper schrijft ze nergens op! Tuurlijk kan ik proberen ze te onthouden… maar deed jij dat of flikkerde je maar wat in een pan?

Shrines hoeven geen uniforme uitstraling te hebben

Er zijn 120 shrines te vinden in Breath of the Wild en de meesten zijn hele toffe puzzelkamers. Ze hebben echter allemaal dezelfde uniforme Sheikah-uitstraling en daar had wel wat meer afwisseling in mogen zitten. Tuurlijk, het idee is net al bij Portal dat het om testkamers gaat, dus de uniforme uitstraling hoort daarbij. Maar Portal gebruikte juist die ontwerpkeuze om een prachtig verhaal te vertellen. Op een gegeven moment ontsnap je namelijk aan de puzzelkamers en zie je hoe Aperture Science er achter de schermen uitziet.

Die koppeling tussen Hyrule en de Sheikah puzzelkamers is er niet. Het zijn kleine miniwerelden binnenin de grote wereld. Zou het niet tof zijn als een paar kamers kapot waren? Bijvoorbeeld dat er lava doorheen stroomt bij Death Mountain? Of dat een shrine helemaal overwoekerd is in The Lost Woods? Zelfs de “Test of Strength” dungeons zijn nauwelijks te onderscheiden van elkaar. Zo kan ik ook aan 120 dungeons komen!

Maak dungeons meer onderscheidend van shrines

De 4 Divine Beasts uitschakelen zijn absoluut hoogtepunten in de game. Echter, vergeleken met de krankzinnig ingewikkeld ontworpen dungeons van eerdere Zelda-games, steken deze toch wat bleekjes af. Er zijn zeker goede ideeën verwerkt zoals dat je de Divine Beasts moet besturen om sommige puzzels op te lossen. Maar het opstarten van consoles als een veredelde tech support voelt stukken minder episch aan dan de Boss Key bemachtigen en back tracken naar het centrum van een dungeon. Dat de Divine Beasts er van binnen bijna hetzelfde uitzien qua design is ook teleurstellend en geeft je nog meer het idee dat je een iets grotere shrine aan het verkennen bent.

De klassieke Zelda-dungeon is een Fabergé-ei: elke is uniek en ongelofelijk gedetailleerd. Je werkt eerst een vrij lineaire route af om meestal een tussenbaas te verslaan en een nieuw item te bemachtigen. Met dat item kijk je op een totaal nieuwe manier naar puzzels en openen zich veel meer ruimtes binnenin de dungeon. De puzzels en gevechten in de Divine Beasts richten zich meer op skills en dat is op zich goed. De rest van het nieuwe concept heeft nog werk nodig en ik weet dat Nintendo een gulden middenweg kan vinden tussen de geliefde oude formule en de nieuwe.

Geen gyroscoop puzzels meer!

Geen verdere uitleg nodig…

Dat zijn de dingen die beter kunnen in de opvolger van The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Maar voor de rest is de game gewoon perfect hoor. Wat zien jullie nog anders in de volgende Zelda-game? Vliegende mounts? Kiezen tussen Link of Zelda als speelbare held? De glorieuze terugkeer van Tingle? Zet het in de comments!