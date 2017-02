Pak 'em beet acht maanden geleden kreeg ik een belletje van Nino 'bad dude' de Vries: of ik het tof zou vinden om stage te lopen bij de Power Unlimited. Mijn antwoord was natuurlijk een volmondige 'ja', en twee maanden later op 1 augustus was het dan zover: ik zat op de Power Unlimited redactie.

De afgelopen zes maanden zijn waanzinnig tof geweest en hebben mij meer geleerd over journalistiek dan de voorgaande drieënhalf jaar op de opleiding. Dat niet alleen, ik heb meer dan genoeg geleerd over slechte woordgrappen, want naast Tjeerd zitten voor zes maanden is even rampzalig voor je gevoel voor humor als een kwartier naar Amy Schumer kijken. Gelukkig hielden de videostagiairs die parallel stage liepen met mij het niveau een beetje op peil, waarvoor s o.

Bella, Fernando en Bello

Maar wees niet getreurd, ik ben in een of andere vorm wel weer te zien op PU en onze zustersites Gamer.nl en IG in de toekomst. En als je me écht mist dan kan je me natuurlijk altijd volgen op mijn Twittor.

Veel succes Lupé!