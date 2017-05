Marvel-films zijn onderhand een genre op zich geworden. Tuurlijk, er zijn ook andere superheldenfilms, sommigen zelfs goed! Maar naar een Marvel-film gaan is toch wat specialer. Je beseft toch een beetje dat je tot een geheim genootschap hoort dat PRECIES weet waar de nieuwe Marvel-film past binnen de tijdlijn van het Cinematic Universe. Wat – spoiler alert – alle Marvel-films spelen zich af in hetzelfde universum, en eens in de zoveel tijd komen superhelden zoals Iron Man, Captain America en The Hulk samen om gezellig een iets sterkere tegenstander te verslaan en mooi te poseren voor de trailers.

Maar wacht even, Spider-Man en de X-Men zijn toch ook Marvel-helden? Waarom is Wolverine nooit langsgekomen, en waarom moesten we 2 Spider-Mans slijten voordat de webslingeraar mocht opdraven met Cap en Stark? About that…

Marvel is wel eigenaar van de Spider-Man en X-Men franchises maar mag geen films van ze maken. Dat logo aan het begin staat er vooral voor de sier, de productie ligt bij Sony (voor Spider-Man) en 20th Century Fox (voor X-Men). Concurrenten van Disney die de werkelijke eigenaar van het hele Marvel imperium is. Ingewikkeld? Och, als je het Marvel Cinematic Universe kunt volgen is dit kinderspel. Net als in de comics zijn deze 'vijanden' gecreëerd door de 'held' zelf. Marvel ging namelijk failliet in de jaren ’90 maar mocht gelukkig een doorstart maken. Het betekende wel dat ze snel behoefte hadden aan geld en daarom verkochten ze de filmrechten van een aantal van hun comics. Er werden flinke successen geboekt zoals Blade, X-Men en Spider-Man.

De superheldenfilm werd weer relevant maar er was één groot probleem: Marvel zag er bijna geen stuiver van terug doordat de rechten niet meer bij hen lagen. Hierdoor werden de eerste plannen gesmeed om een echt Marvel Cinematic Universe zelfstandig te produceren, zodat alle winst in eigen broekzak gestoken kon worden. Iron Man werd een megasucces en het geld begon binnen te stromen. Genoeg om Disney’s interesse te wekken, dat Marvel uiteindelijk voor dik 4 miljard dollar kocht.

Sindsdien zijn de rollen omgedraaid voor de studio’s. Marvel is trendsetter met zijn comic-films en 20th Century Fox en Sony worden een beetje gezien als meelifters. Sony is inmiddels gezwicht voor het Marvel Cinematic Universe en laat Spider-Man Homecoming coproduceren door diens bedenkers. Toch hopen comic fans dat de filmrechten ooit terugkeren naar Marvel. En nu komt de twist: ik hoop zelf van niet!

Natuurlijk, het is allemaal poëtisch en zo, dat ze de rechten van hun eigen creatie terugkrijgen, maar ik denk dat een beetje extra concurrentie Marvel goed doet. Laten we eerlijk zijn: Marvel’s bekendste concurrent, DC Comics, heeft de afgelopen jaren meerdere keren in het bed gescheten met zijn eigen filmuniversum (Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, martelwerktuigen voor de ogen!). Ik heb nog geen tekenen gezien dat het dit jaar beter wordt en ik denk ook niet dat die er zullen zijn tot de eerste Justice League-film op ons is losgelaten.

In dat vacuüm zijn 20th Century Fox en Sony prima concurrenten om Disney en Marvel wakker te houden. Met name 20th Century Fox heeft interessante plannen en lijkt zichzelf te willen profileren als de bloederige 18+ versie van Marvel’s universum. Dat Marvel daar zelf niet op zit te wachten is jammer, maar 20th Century Fox hoort daar als concurrent schijt aan te hebben en wij, de filmkijkers, profiteren van een diverser aanbod aan superheldenfilms.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind de films in het Marvel Cinematic Universe geweldig, maar de formule is de afgelopen jaren wel voorspelbaar geworden. Een paar Marvel-films waren de laatste jaren uitstekend en de rest was 'gewoon oké'. Zonder een beetje concurrentie vrees ik dat de heren en dames bij Marvel lui beginnen te worden. En als het gehele Cinematic Universe in elkaar dondert, hebben we altijd nog de volgende Spider-Man (Reboot) of X-Men film om ons op te verheugen. Dat en Suicide Squad 2… Brrrr!