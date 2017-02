Graddus schrijft voor straf een blog 

Ik werk inmiddels een jaar of zes voor Power Unlimited. En eigenlijk was het me al die tijd nog nooit gebeurd: het missen van een deadline (als je met 'nooit' één keer per maand bedoelt, klopt dat - Ed). Maar vandaag is het zover. Ik stond op een feature, maar door de drukte die het schrijven van de coverview én PURetro voor de komende PU met zich meebrengt, is het er totaal bij ingeschoten. Ik was het gewoon vergeten!!!

'Grrrmmmbl', foeterde Wouter, terwijl hij nog eens door zijn vers getrimde hipsterbaard streek, 'En nu?'. 'Ik kan anders wel snel een blog in elkaar flansen', sprak ik schuldbewust.

Het resultaat ben je nu aan het lezen.

Alleen, ik heb niet echt een onderwerp...

Nu hoeft dat op zich geen probleem te zijn. Zo schreef ik ooit een stukje met de veelzeggende naam 'de slechtste blog ooit', een aaneenschakeling van trivialiteiten die echter wel eindigde met één van de belangrijkste existentiële vraagstukken van de 21e eeuw: ga je liever naar de Burger King, of McDonalds?

Zulks ga ik natuurlijk nooit meer overtreffen. En ik ga het ook niet eens proberen. Nee, ditmaal heb ik een veel simpelere vraag, die ik graag even wil inleiden. Afgelopen zaterdag was ik namelijk op het 100-jarig bestaan van mijn middelbare school, een feestelijke aangelegenheid in de hoofdstedelijke schouwburg. Voorafgaand aan de festiviteiten moest er echter nog gespeeched worden, en wel door iemand die zo tergend saai was, dat ik zijn naam en functie alweer vergeten ben. De man presteerde het zelfs om de helft van de zaal voortijdig leeg te lullen! Geen grap: RUIM voor het einde van zijn toespraak was 50 procent van de aanwezigen al naar de dichtstbijzijnde bar gekropen voor een welverdiende shot tequila.

Het brengt me op de kern van dit blog. De pointe. Ik denk namelijk dat er twee soorten mensen bestaan: zij die wél doorhebben wanneer ze een tergend saai lulverhaal ophangen, en mensen die dat niet snappen.

Gelukkig behoor ikzelf tot de eerste categorie, en stop ik nu direct met tikken.

Welk type ben jij?

Voorbeelden en anekdotes in de comments, please. Dank.