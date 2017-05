Games zijn veel beter dan films 

PU.nl richt zich de laatste tijd steeds vaker op films en series. Prima, als daar een markt voor is, wie is Bas W. Slenders dan om hier nee tegen te zeggen. Toch ben ik wel van mening dat films en series een beetje een gedateerd medium beginnen te worden. Ja, de special effects zijn tof, maar alle verhalen van goed tegen kwaad en de visies van verschillende regisseurs beginnen nu echt wel eentonig te worden. Het game medium biedt echter nog oneindige mogelijkheden als je het vergelijkt met films.

In een film volg je het idee van iemand anders terwijl je in een game meer (soms heel veel, soms ook wat minder) de vrijheid hebt om zelf een stempel op het verhaal te drukken. Zeker de laatste tijd is het aanbod van films echt identiek. Het is steeds Marvel dat de klok slaat, met een zoveelste Pirates film en aan het einde van het jaar weer een Star Wars-deeltje. Geinig voor een keer, maar steeds weer dat goed tegen slecht plot met hier en daar een grapje doet het hem niet meer voor mij.

In games is er veel meer diversiteit, al kan het daar ook nog een stuk beter. Kijk alleen al wat we dit jaar hebben gekregen. The Legend of Zeldal: Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Night in the Woods, Persona 5 en Resident Evil 7. Stuk voor stuk games die niet met elkaar te vergelijken zijn.

Films zijn al jaren hetzelfde, er vindt bijna geen vernieuwing meer plaats. Terwijl er in de gamesindustrie nog regelmatig nieuwe technieken worden toegevoegd of gameplay mechanics zijn bedacht. Daarnaast zijn de mogelijkheden veel groter om je eigen stempel op je ervaring te drukken.

Bij series of films stoor ik me regelmatig aan de keuzes die een regisseur voor mij maakt. Zo had ik zelfs bij Breaking Bad, dat ik echt gevolgd heb als een kat die drie straten verderop een vogel ziet vliegen, een moment van irritatie omdat er keuzes worden gemaakt die ik zelf nooit zou maken. Zo werd ik helemaal gek van het gezeur van Skyler en zou ik die als ik Walter White was na een half seizoen al gedumpt hebben om mijn nieuwe carrièrekansen niet in de weg te staan. Maar ja, dat scenario is niet mogelijk in een film of serie.

De mainstream media zijn nog altijd overtuigd dat films en series een hogere mate van kunst zijn, maar ik zie het vooral als een verouderd medium met steeds meer beperkingen en weinig vernieuwingen. Games bieden zoveel meer mogelijkheden, maar toch wordt er in de mainstream media minachtend neer gekeken op dit medium waar we pas een klein deel van de mogelijkheden hebben gezien.

Films en series blijven altijd een zelfde manier om verhalen te vertellen. Verhalen met een hoog Ctrl+C en Ctrl+V gehalte hebben/ Minecraft is een goed voorbeeld van hoe succesvol de mogelijkheden van gaming kunnen zijn. De populariteit van het spel is te danken aan de vrijheid die er heerst. Je bepaalt namelijk zelf wat je gaat doen en bent de regisseur van je eigen verhaal. Daarnaast biedt het spel de mogelijk om alles wat niet interessant is, gewoon te negeren.

Een ander voorbeeld dat hierin weet te schitteren is Dead Rising 2. Wil je gewoon rond zooien in het winkelcentrum, dan kan dat. Je gaat niet Game Over als je het verhaal vernaait, je krijgt juist de mogelijkheid om te doen waar je echt zelf zin in hebt. Iets waar ik een film of serie nog nooit op heb kunnen betrappen. Mijn voorstel is dat we stoppen al die miljarden in het gedateerde medium te pompen en juist met deze mogelijkheden gaan kijken in hoeverre we het interactieve medium een plek kunnen geven die het verdient.

Nee dit plan is totaal niet realistisch. Wel is het iets dat ik graag zie gebeuren, in plaats van conservatief rond te rollen en jaar na jaar hetzelfde te blijven kijken. Tja, een dom idee waar ik wel voor wil vechten, wie doet er mee?