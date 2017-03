Deze consolegeneratie vind ik nu al beter dan de vorige 

Nostalgie is lastig. Aan de ene kant is het goed dat we hoogtepunten uit het verleden respecteren en er, zeker in het geval van games, af en toe naar terugkeren. Aan de andere kant kunnen we ons ook blindstaren op de beste momenten en alle bagger ertussen vergeten. Dat gezegd hebbende, 2017 is een vreemd soort tussenjaar voor deze consolegeneratie. De PS4 Pro is uit evenals de Nintendo Switch en eind dit jaar moet Project Scorpio de Xbox One ook een hardware update geven. Een prima moment om terug te kijken naar de afgelopen jaren en de rekening op te maken. Want naar mijn mening is deze generatie nu al beter dan het PS3 / Xbox 360 / Wii generatie!

Zo! Het hoge woord is eruit.

Oh, je bent er nog? Leuk, ga ik vrolijk door want ik heb zelfs motivatie voor mijn mening!



Reden 1: Het gamesaanbod is diverser

Maart is een prima maand om dit argument aan te kaarten omdat er altijd een hele zooi triple A games worden uitgebracht. Maar over het algemeen denk ik dat het gamesaanbod voor consoles de afgelopen jaren ook flink is verbeterd. Natuurlijk moet ik hier aankaarten dat aan het begin van de generatie gamedevs even vergaten hun games te playtesten en verschrikkelijk buggy uitbrachten, maar op dat vlak zijn ze weer redelijk goed bezig.



Als ik zelf terugkijk naar de vorige generatie, dan herinner ik me vooral dat veel Triple A games plotseling extreem realistisch wilden zijn met behulp van de extra grafische kracht. Dat betekende dat veel games hun kleurenfilter omlaag knalden en de bloomeffecten juist naar max tikten. Ook werden veel niche genres bij het grofvuil gezet, zoals platformers en survival horrors. Gelukkig schoten indie developers als paddenstoelen uit de grond om die leegtes te vullen met hun eigen toffe games. Sinds deze generatie zijn veel genres weer terug van weggeweest en slaan publishers zichzelf op de borst voor hun drang naar innovatie. Bravo Capcom! Horror in je nieuwe Resident Evil stoppen was echt een gewaagde zet. Blij dat zoveel gamers er ook enthousiast over zijn!

Dus ja, de gamesindustrie heeft de oplossing gevonden voor een probleem dat ze de vorige generatie zelf gecreëerd hebben: meer diversiteit in het gamesaanbod. Het is niet langer meer Nintendo dat kleurrijke games maakt. En over Nintendo gesproken…



Reden 2: Nintendo maakt geen games meer voor mijn oma

Tenzij je oma vroeger op de boerderij werkte, dan zal ze vast gecharmeerd zijn van de koeienmelk minigame in 1-2-Switch.

Nintendo had met de Wii een megasucces bij nieuwe doelgroepen zoals huismoeders en bejaarden. Dat betekende echter ook dat ze meer tijd bezig waren om bij het pensioen van mijn grootouders te komen dan bij het geld in mijn portemonnee. De Wii kende een aantal jaren enorme droogte voor hardcore gamers doordat Nintendo de focus legde op toegankelijke games zoals Brain Training, Wii Sports Resort en Wii Fit. Pas aan het eind van de Wii z’n levensduur, toen de verkoop drastisch vertraagde, investeerde Nintendo in een aantal niche maar kwalitatief hoogstaande JRPG’s zoals Xenoblade Chronicles.



En ze zijn er niet meer van teruggekomen. Dat probeerden ze nog wel door de Wii U voor iedereen te marketten en dat draaide uit op een enorme flop. Maar Nintendo is weer ouderwets Nintendo en focust zich meer dan ooit op hun hoofddoelgroep. Met naar mijn mening de beste versies van Smash Bros. en Mario Kart en een hele batterij aan andere kwalitatief hoogstaande games voor bekende franchises maar ook nieuwe series (Splatoon) en series die halfdood waren (Fire Emblem). The Legend of Zelda: Breath of The Wild is ook best wel goed.

Nintendo wordt altijd dood verklaard waardoor we soms de momenten vergeten dat ze werkelijk een comeback maken. Nintendo is daar al een tijdje mee bezig en ik denk dat ze ons nog gaan verbazen met de Switch. Weet je wat? Eigenlijk is gewoon heel Japan bezig met een comeback!



Reden 3: Japanse games zijn weer relevant

Ik hou van Japanse games en niet alleen omdat ik met Nintendo ben opgegroeid. Ik hou van de gekke ‘out of the box’-mentaliteit die ze koesteren, de kleurrijke ontwerpen, de algemene kwaliteit die in de beste gevallen tot aan de menuutjes te zien is. Hell, zelfs het indrukken van een knop in een menu geeft meestal meer voldoening bij een Japanse game dan een westerse.

Daarom was het zo pijnlijk dat de halve Japanse gamesindustrie lag te pitten de vorige generatie. Ik ben geen econoom dus ik weet niet of het daar aan lag, maar de Japanse grootmachten waren níet voorbereid op de schaalvergroting die HD gaming nodig had. Daarom waren de ontwikkeltijden voor Japanse games veel langer en zagen ze er uiteindelijk een stuk minder mooi uit dan westerse games. Daarbij was het opeens een trend voor publishers om hun Japanse IP te outsourcen aan westerse studio’s. Dat leverde een paar aardige games op zoals Castlevania: Lords of Shadow en DMC: Devil May Cry, maar over het algemeen leverde het grauwe, smakeloze bagger op waarvan ik de helft vergeten ben. De andere helft volgt hopelijk gauw want Japan is weer aan het opkrabbelen.

Capcom en Square Enix hebben hun vlaggenschepen weer op de kaart gezet met Resident Evil VII en Final Fantasy XV en ze starten daarnaast nieuwe interessante projecten, From Software’s Bloodborne, Hideo Kojima’s Metal Gear Solid V, Sony’s The Last Guardian, stuk voor stuk top of the line titels die games als medium naar een nieuw niveau proberen te tillen. Het klinkt vanzelfsprekend van Japan maar de vorige generatie miste ik hun invloed.



Ik kan nog wel wat redenen verzinnen maar dit zijn de belangrijksten waarom ik (weer) een happy gamer ben. Natuurlijk hoef ik jullie niet uit te leggen dat dit alles gebaseerd is op mijn mening en dat je gerust een totaal afwijkende mening mag neerzetten in de comments. Ik zal nog steeds evenveel van jullie houden. En ik zal ook nog steeds evenveel declareren voor deze blog. Iedereen wint!