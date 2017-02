De Nintendo Switch heeft een prima games line-up (voor de fans)  

De lancering van de Nintendo Switch is minder dan een maand verwijderd. Er is genoeg om enthousiast over te zijn met de nieuwe console hybrid, maar ook een boel kritische noten die zeker gekraakt moeten worden. De prijs van 300 euro is niet mis en daarvoor krijg je niet eens een launchgame mee; iets wat 1-2-Switch hoogstwaarschijnlijk was voordat Nintendo’s boekhouders er een stokje voor staken. De Switch is dus best een schraal pakketje in vergelijking met voorgaande (Nintendo)consoles.

Een ander groot kritiekpunt is dat je naast Zelda nog weinig te spelen hebt in het begin. Nintendo publiceerde een launchschema voor 2017 en dat zag er op het eerste gezicht niet goed uit. Ik zeg op het eerste gezicht, want Nintendo weet weldegelijk wat ze doen. Het eerste jaar van de Nintendo Switch staat geheel in het teken van de hardcore fans die iedere Nintendo-console early adopten en een brede interesse in hun franchises hebben.

In een interview met CNET, vertelde Nintendo of America baas Reggie Fils-Aime dat ze geleerd hebben om hun content beter uit te smeren over het jaar. Iets dat eigenlijk al in het eerste jaar de doodsteek was voor de Wii U. Een nader kijkje naar het launchschema laat zien wat Reggie hiermee bedoelt. Mario Kart 8 Deluxe komt al een maand na de lancering uit. Splatoon 2 staat gepland voor een vroege zomer release wat ook al vlot is. Na de zomer volgt Fire Emblem Warriors, een musou-game zoals Hyrule Warriors maar dan met Fire Emblem helden. Als klapstuk wordt 2017 beëindigd met Super Mario Odyssey. Voor de JRPG-fans staat Xenoblade Chronicles 2 ook nog gepland voor 2017, maar wees niet verbaasd als die voor het westen wordt uitgesteld naar 2018.

Voeg daar nog een E3-verrassing of 2 aan toe en je hebt, hoe je het ook wendt of keert, een heel erg solide eerste jaar voor de Nintendo Switch. Althans, als je zo’n diehard early adopter-fan bent. Voor third-party support zul je helaas niet moeten zijn bij de Switch. Ondanks de (voorspelbare) positieve reacties van mensen uit de industrie, zijn de eerste gamereleases weinig hoopgevend.

Zonder goede third-party support heeft de Switch inderdaad weer een zware handicap maar intern lijkt Nintendo die gok te wagen. Een van de eerste signalen dat ze aan een handheld-console hybride werkten, was de zet om de interne handheld- en console ontwikkelteams samen te voegen. Nu de 3DS waarschijnlijk zijn laatste jaar ingaat, verwacht ik een veel grotere stroom aan Nintendo-games dan bij de GameCube, Wii en zeker de Wii U.

Of het genoeg zal om de Nintendo Switch weer een megasucces te maken, valt te bezien. Het eerste jaar wil Nintendo de fans eerst overtuigen en daarvoor lijken ze een solide releaseschema te hebben. Ik begrijp het echter volkomen van iedereen die nog een jaartje wacht tot de eerste interessante packs uitkomen. Persoonlijk ben ik een van die hardcore early adopters van Nintendo-consoles en kan ik niet wachten om The Legend of Zelda: Breath of the Wild op de plee the spe… uh, ik bedoel de Switch te spelen. Al komt het eigenlijk het hetzelfde neer nu. De toekomst mensen!