2016: rampjaar met geweldige games 

Of ik op Oudjaarsdag even een blog kan schrijven waarin ik terugkijk op het afgelopen gamejaar en meteen duiding biedt bij alle gebeurtenissen? Natuurlijk! Ik ben toch nog niet dronken genoeg voor Nieuwjaar en er is genoeg gebeurd in 2016 om wel 2 jaar te vullen. Het was het jaar van de surrealistische krantenkoppen, het jaar van het brexitende Groot-Brittanië, het jaar van de stervende beroemdheden, het jaar van de militante Ghostbusters fans, het jaar van de vertrekkende PU-redacteuren en het jaar dat een schreeuwlelijk afschuwelijke dingen zei en 2 middelvingers opstak naar het democratische proces. Jawel, ik doel natuurlijk op Rob Stenders die vindt dat de 3JS niet in de Top 2000 horen. Schan-da-lig!

Maar bovenal was 2016 het jaar van de geweldige games. Het was ondanks alles gewoon een uitstekend gamejaar waar we allemaal tevreden op kunnen terugkijken. Dit zijn de belangrijkste dingen die ik me zal herinneren van 2016:

V&D ging dit jaar failliet! Ik ga de tijd missen dat ik door de gigantische winkel heenliep en ’s avonds de spullen via een goedkopere webshop kocht. Oké… je kon nergens beter kaftpapier krijgen dus ik ga het wel een beetje missen.

David Bowie overlijdt aan de gevolgen van kanker, 2 dagen na het lanceren van zijn nieuwe album Blackstar. Het album bevat verwijzingen naar zijn overlijden en is alleen daarom al legendarisch.

Diverse mensen roepen meteen dat David Bowie’s overlijden het dieptepunt van het jaar wordt. Deze mensen hebben nu allemaal een strippenkaart bij de psycholoog.

Batman v Superman: Dawn of Justice… Je hebt talent en visie nodig om dat zo finaal te verknallen maar het lukte Zack Snyder. Absoluut de slechtste film die ik dit jaar gezien heb.

Max Verstappen wordt tijdens de GP Spanje de eerste Nederlandse Formule 1-winnaar en meteen ook de jongste winnaar ooit. Ben niet zo van het sportnieuws maar dit was zeker een applaus waard!

Star Fox Zero kwam uit! En iedereen vond het kut behalve ik!

In een Amerikaanse dierentuin valt een 3-jarig kind per ongeluk in het gorillaverblijf. De gorilla Harambe wilt niet uit de buurt gaan van het kind en wordt preventief doodgeschoten. De social media ophef transformeert Harambe in een meme.

De Warcraft-film kwam eindelijk uit! En ondanks dat we allemaal op de PU-redactie een zwak hebben voor regisseur Duncan Jones… blijft de crappy gamefilmvloek voortleven.

Beter was Blizzards gamesline-up dit jaar. Overwatch is een van de leukste nieuwe IP’s in jaren en World of Warcraft: Legion weet de in het slop geraakte MMO weer een boost in het aantal spelers te geven.

Nintendo noemt 2016 een transitiejaar vanwege haar nieuwe console en de shift naar smartphone games. Dat betekent heel erg weinig grote releases in 2016. Ook gaan ze met alleen de nieuwe Zelda naar de E3.

2017 moet wel Nintendo’s jaar worden, althans dat beloofden ze in de eerste Nintendo Switch video. Een van de beste gamecommercials van het jaar, kijkend naar de vele positieve reacties die de Switch reveal kreeg.

Microsoft kondigt een sterkere Xbox aan voor eind 2017, genaamd Scorpio. Verder vragen ze ook of we de Xbox One S dit najaar willen kopen omdat… uhm… hij er mooi uitziet!

Een middelmatige Ghostbusters reboot met vrouwelijke comédiennes in de hoofdrol wordt ruim voor release al afgeslacht door een deel van de fans. Regisseur en acteurs spreken zich uit tegen de haatreacties wat een social media loopgravenoorlog creëert. Ik begin me ondertussen af te vragen waarom ik Ghostbusters nog leuk vind.

Nederland deed dit jaar niet mee aan het EK voetbal omdat we te slecht waren. Dit is voor mij een prima conversatiestopper als het gesprek over voetbal dreigt te gaan.

Uncharted 4: A Thief’s End komt eindelijk uit voor de PS4 en krijgt dikke scores wereldwijd. Persoonlijk vind ik Drake’s laatste avontuur ook zijn beste. In de nieuwe PU kun je de meningen van de overige redactieleden lezen.

Dit jaar stemde Engeland op een Brexit uit de EU. Sindsdien is het land politiek in rep en roer en is de Brexit al een paar jaar uitgesteld.

Britse premier David Cameron stapte ook gelijk op, wat knap is want de man overleefde eerder een gerucht dat hij in z’n studententijd zijn Big Ben in de mond van een dood varken zou hebben gestoken. Waarschijnlijk complete onzin maar het leverde wel een goede Black Mirror aflevering op.

The Witness komt ook u na vele jaren uit. Op de redactie beginnen spelers massaal de puzzels na te tekenen op papier om ze tijdens het werken op te lossen.

Acteur Anton Yelchin wordt dood aangetroffen buiten zijn woning. Doodsoorzaak is bizar genoeg zijn SUV die achteruit begon te rollen en hem verpletterde.

Anton Yelchins laatste rol is in Star Trek Beyond, een prima science-fiction film die eervol afscheid neemt van hem.

Fire Emblem Fates komt uit met maar liefst 3 campaigns. Da’s een zo’n grote lading tactische content dat ik hem nog steeds moet uitspelen.

PUUUURPLE RAAAAAAIN! PUUUUUUUUUURPLE RAAHAAAAAAIN!!!

No Man’s Sky komt uit en stelt teleur. Veel eerder genoemde features ontbreken en de basis gameplay vinden veel gamers al gauw eentonig worden.

Voor het eerst in 100 jaar is er een groei in de tijgerpopulatie gemeten, dankzij betere samenwerking tussen landen waar de tijger nog in het wild leeft. Fuck yeah, meer tijgers!

De verkoop van amiibo nam een flinke duik voor Nintendo, wat goed is want nu kan ik ze allemaal met dikke korting kopen!

Nino en onze lange cameraman Jurjen Bakker namen dit jaar afscheid van de PU-redactie voor nieuwe uitdagingen. De leegte is nog steeds voelbaar maar Wouter doet zijn best door een baard te laten staan en een halve meter te groeien. Een van de 2 lukt aardig.

Er worden voor het eerst zwaartekrachtgolven gedetecteerd, oftewel golven in de ruimtetijd! Albert Einstein voorspelde het bestaan van dit fenomeen bijna een eeuw geleden in zijn relativiteitstheorie. Hij is dus weer een stukje slimmer geworden.

2016 is ook het jaar van de comebacks met DOOM en Pokémon GO; 2 franchises die met nieuwe delen populairder dan ooit worden.

Pokémon GO is zelfs een van de grootste zomerhits ooit en is voor een paar weken het enige waar iedereen het in de media over heeft. De gemeente Kijkduin spant zelfs een kortgeding aan omdat ontwikkelaar Niantic onbereikbaar is en de pokkemonsters in beschermde natuurgebieden verschijnen waar gamers vervolgens doorheen banjeren en wildplassen.

Een andere zomerhit is de Netflix-serie Stranger Things. Maar die hebben jullie allemaal al gezien dus ik hoef er niet meer over te vertellen dan dat ik enorm uitkijk naar seizoen 2.

Donald Trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezing. De Simpsons waren hun tijd weer ver vooruit toen ze die grap maakten.

Wouter maakt de volgende dag een grappig bedoelde blog met photoshops van Trump, waarna er een shitstorm in de comments losbarst die we in 20 jaar politieke grappen maken nog niet eerder zagen.

Dus een van mijn goede voornemens voor 2017 is minder grappen maken over Donald Trump. Zolang hij geen domme dingen zegt of doet natuurlijk. Moet lukken!

Het lukt Elon Musk en zijn SpaceX team om voor het eerst een raket in de ruimte te schieten én hem weer rechtop terug te laten landen. Check de indrukwekkende beelden.

Elon Musk probeert dit jaar ook een baardje te laten groeien, waardoor nog meer mensen hem als een real-life Tony Stark zien.

Samsung roept wereldwijd alle Galaxy Note 7 telefoons terug. Aanleiding zijn meer dan 100 meldingen van Galaxy smartphones die spontaan vlam vatten. Een vliegtuig moet er zelfs een noodlanding door maken.

Willy Wonka is overleden en de wereld huilt wederom. En als je nu zegt dat ik het mis heb omdat Johnny Depp nog leeft… FUCK YOU!!!

De eerste VR-brillen kwamen dit jaar op de markt. Helaas valt de verkoop tegen en zijn er nog te weinig must-buy VR-titels.

Een must-buy VR game die ik mocht proberen was Batman: Arkham VR. Ik speelde letterlijk Batman vanuit first-person view en zag mezelf de macarena dansen voor een spiegel. GOTY!

Rogue One: A Star Wars Story kwam uit! En iedereen vond het geweldig behalve ik!

Rogue One is financieel een enorm succes maar 2016 wordt toch een zwart jaar voor Star Wars met het overlijden van acteurs Kenny Baker en Carrie Fisher. De Galaxy Far Far Away is iets minder licht geworden met hun afwezigheid.

De Assassin’s Creed-film kwam eindelijk uit in de VS en zuigt volgens gamers en non-gamers. Wij kunnen het pas op 5 januari zien.

Als je nog meer bewijs nodig hebt dat we in 2016 naar een bizarrodimensie zijn overgestapt: Final Fantasy XV en The Last Guardian zijn uitgekomen. En ze zijn ook nog eens goed!

LAAAAAST CHRISTMAS I GAVE YOU MY HEART, BUT THE VERY NEXT DAY oooooh man, 2016 was een tropenjaar voor de muziekindustrie. :(

Dabben is halverwege 2016 al dood maar het lijk wordt nog de rest van het jaar rond geparadeerd. Voor bewijs moet je nu naar de Top 2000 livestream kijken. Grote kans dat iemand in het publiek het doet.

Kanye West ziet af van zijn plannen om de Amerikaanse president te worden in de toekomst. Hij heeft het te druk.

In 2016 trappen mensen op grote schaal in fake news artikelen op o.a. Facebook. De kans bestaat dus dat alle bovenstaande nieuwtjes helemaal niet gebeurd zijn. Maar Hillary Clinton is wel stiekem een hagedisvrouw die wapens aan IS levert.

2016 was voor mij persoonlijk een prima jaar en ook op het gebied van games bovengemiddeld goed! Er waren daarnaast veel verschrikkelijke dieptepunten maar ook prachtige hoogtepunten. Kortom, het was gewoon weer een jaar. Op naar 2017! Een hele fijne jaarwisseling iedereen!